Andie MacDowell o starenju u Hollywoodu: 'Moja sijeda kosa je problem, a Clooneyjeva nije?'

Andie MacDowell (64) otvoreno je progovorila o licemjerju koje vlada kada je u pitanju usporedba starenja muškaraca i žena. Holivudska glumica jedna je od rijetkih koja njeguje prirodni izgled, a crnu kosu odlučila je ostaviti onakvom kakva jest te pustiti da godine same boje njene pramenove.

Foto: JOHANNA GERON

Menadžeri su joj rekli kako nije vrijeme za prestanak bojanja kose, a ona im je uzvratila da nisu u pravu i da će biti moćnija ako prihvati sebe, kako navodi američki Vogue.

- Kada sam to učinila, bilo mi je tako jasno da su moji instinkti bili u pravu jer se nikada nisam osjećala moćnijom. Osjećam se iskrenije i ugodnije. Mislim da je sve to upečatljivije na mom licu, jednostavno osjećam da mi to odgovara - rekla je Andie.

Foto: Reuters/PIXSELL, Screenshot/L'Equpie

Sijedu kosu koju ne boji usporedila je s kosom jednog od najvećih holivudskih zavodnika George Clooneyjem (61).

Foto: JPA/Press Association/PIXSELL

- Ne želim da ljudi očekuju da moraju izgledati mlađe da bi imali vrijednost ili da bi bili lijepi i poželjni. Ne radimo to muškarcima, starije i sijede muškarce prihvaćamo. Voljela bi kad bi isto to i prihvaćali kod žena - poručila je Andie pa upitala 'Zašto moja sijeda kosa stvara problem, a Georgeova ne?'.



Glumica je svoju karijeru započela kao manekenka, a prve gaže odradila je u svjetskoj modnoj prijestolnici, u Parizu. Time se nastavila baviti i nakon što se proslavila u filmovima poput 'Beskrajan dan', 'Zelena karta' i 'Četiri vjenčanja i sprovod', a i dalje povremeno snima modne i beauty kampanje te nosi revije.

Najčitaniji članci