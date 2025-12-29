Anita Martinović o svom dečku: On voli kupovati nakit, a mene bi najviše razveselio usisavač

Iako u emisiji 'Ljubav je na selu' spaja zaljubljena srca diljem Hrvatske, voditeljica Anita Martinović i sama živi - ljubav na daljinu. No kilometri, čini se, nisu prepreka kada su emocije prave.

Anita je otkrila kako ona i njezin partner održavaju romantiku i bliskost, iako ne žive na istom mjestu. Kaže da nije zahtjevna, ali joj je u vezi na daljinu najvažnije osjetiti da je partneru stalo. Zato su poruke za dobro jutro i laku noć, kao i redoviti videopozivi, neizostavan dio njihove svakodnevice.

Kad su pokloni u pitanju, Anita priznaje da je njezin dečko poprilično tradicionalan - najčešće bira nakit. Ipak, voditeljica se nada da će biti malo kreativniji pa mu je, kako kaže, nedavno 'suptilno' dala do znanja da bi je najviše razveselio - bežični usisavač.

Kod partnera ju najviše osvajaju iskrenost i autentičnost, dobar humor koji popravi i najgori dan te sposobnost da se, kako kaže, 'ljuti kratko'. Otkrila je i da ne očekuje velike, filmske geste.

- Nisam tip koji očekuje spektakularne geste. Važan mi je osjećaj da me netko stvarno čuje i razumije. Kada živite na dvije strane, romantika je dio svakog dana. Svaka gesta je velika, iako se čini malom, ali to su stvari koje držim za sebe - ispričala je Anita za Net.hr.

Za uspješnu vezu na daljinu, ističe, presudni su kvalitetna komunikacija, dobro planiranje i obostrani trud. Bez obzira na obveze i udaljenost, uvijek pronađu vrijeme samo za sebe - pa makar i online.

- Bez zajedničkog truda, odnos jednostavno ne može funkcionirati - poručuje Anita.