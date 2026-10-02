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ANKETA Božidar je pobjednik 'Večere za 5', je li to zaslužio?

Piše Zrinka Medak Radić,
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ANKETA Božidar je pobjednik 'Večere za 5', je li to zaslužio?
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Foto: RTL
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Glavnu nagradu zagorskog tjedna odnio je Božidar, koji je kuhao posljednji i osvojio najviše bodova

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Iza nas je još jedan tjedan kuhanja u 'Večeri za 5', a kandidati su bili iz Zagorja. Najviše bodova za svoja jela na posljetku je dobio Božidar, umirovljeni policijski službenik, koji je bio posljednji domaćin, a gostima je poslužio sve zagorske specijalitete.

Svoje je goste dočekao u mjestu Zajezda u sastavu općine Budinščina, gdje je naposljetku osvojio najviše bodova te odnio pobjedu i nagradu od 1000 eura.

Što se tiče ovotjednog poretka, Antonio je kao najmlađi ovotjedni domaćin za svoja jela i atmosferu osvojio 61 bod, Filip 72 boda, Mirjana 73, Ljubica 74 dok je Božidar sve oduševio i jelima i atmosferom i naposljetku osvojio najviše bodova - 78!

Foto: RTL

Božidar je za predjelo poslužio domaće suhomesnate proizvode: špek, šunku, kobasice, sir s vrhnjem i bijelim lukom te kosanu mast.

- Mi Zagorci volimo nešto narezano - jasna je bila Ljubica.

Za glavnu jelo pripremio je kotlovinu jer smatra da je najbolja kad se priprema za više ljudi.

- Kad su fešte, ja sam zadužen za kotlovinu. Uvijek je netko u nečemu dobar - netko je drugi za roštilj, ja sam za kotlovinu - poručio je domaćin. Za desert su bile štrukle, i to dvije vrste - od jabuka i sira!

Domaćin se posebno potrudio oko dekoracije stola s posebnim naglasak na stolnjak i cvijeće, a gosti su stigli - uz pjesmu! Svirači su stigli odmah na predjelo tako da su se pjesma i ples odmah nastavili. Nakon poklona uslijedilo je proglašenje pobjednika.

Foto: RTL

- Sretan sam što sam pobijedio - rekao je zadovoljno Božidar, vidno ganut što su ga tako ocijenili njegovi novi prijatelji.

- Nagradu ću podijeliti s prijateljima, a nešto ću pokloniti i svojoj snahi i žene zato što su bili uz mene. Obitelj i znači sve - rekao je ganuti Božidar, koji je još jednom zahvalio natjecateljima što su ga tako dobro ocijenili.

Je li Božidar zaslužio pobjedu? Recite na u ANKETI:

Ako vam se anketa ne prikazuje, možete je otvoriti klikom ovdje.

Inače, Božidar Jagić (59) živi u obiteljskoj kući sa suprugom, dvojicom sinova i jednom snahom, a slobodno vrijeme posvećuje hobiju.

- Cijeli život zaljubljen sam u drvo, volim izrađivati bilo kakve drvene predmete - kaže Božidar i otkriva da izrađuje daskice za meso, lustere i sve što se može napraviti od drva.

Ljubav prema kuhanju naslijedio je od mame i bake, a goste je dočekao u svojoj kleti, gdje im je pripremio pravu autohtonu zagorsku kotlovinu.

Nove epizode ‘Večere za 5’ gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

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