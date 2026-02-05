HRT je objavio tko će odlučivati o pobjedničkoj pjesmi na Dori

O najboljima u polufinalnim večerima Dore odlučit će isključivo gledatelji televotingom (sms porukama i pozivima), a u finalu će o najboljoj pjesmi odlučiti podjednako glasovi ocjenjivačkih sudova (žirija) i glasovi gledatelja.

Hrvatsku pjesmu predstavnicu za Eurosong i ove će godine birati četiri hrvatska žirija iz HRT- ovih centara: Zagreb, Osijek, Rijeka i Split, ali i četiri međunarodna žirija iz zemalja sudionica Eurovision Song Contesta: San Marino, Ujedinjeno Kraljevstvo, Norveška i Luksemburg.

Svaki ocjenjivački sud imat će tri člana, a činit će ih glazbeni profesionalci, skladatelji, glazbeni kritičari, producenti.

Velika završnica Dore 2025. je u nedjelju 15. veljače, a možete ju pratiti u 20.15h u izravnome prijenosu na Prvome programu Hrvatske televizije (HRT-HTV1) i na Drugom programu Hrvatskoga radija (HRT-HR2), na multimedijskoj usluzi HRTi te putem HRT-ova Youtube kanala.

Voditelji Dore 2026. su Barbara Kolar i Duško Ćurlić te Iva Šulentić i Ivan Vukušić. Producent projekta: Denis Škorput, redatelj: Mario Vidosavljević, dizajner svjetla Marko Foretić, scenarist Alen Đurica, scenograf Igor Juras, kostimografkinja Lena Andrijević Beroš. Urednik projekta: Tomislav Štengl, producentice: Dunja Sablić Antičević i Magdalena Bugarin, urednica: Maja Tokić.