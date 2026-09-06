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ANKETA Kako vam se svidjela nova serija 'Slučajna obitelj'?

Piše 24sata,
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ANKETA Kako vam se svidjela nova serija 'Slučajna obitelj'?
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Foto: NOVA TV
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U prvoj epizodi, Korina (Romina Tonković) se nakon problema na poslu suočava s prošlošću od koje je pokušala pobjeći. Kao šlag na kraju pojavljuje se njezin nasilni partner Gogi (Slavko Sobin)

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Nova domaća dramsko-humoristična serija 'Slučajna obitelj' krenula je u nedjelju navečer na Novoj TV. U prvoj epizodi gledatelji su upoznali Vitu, Korinu i Petra, troje ljudi čiji će se životi, iako se dotad nisu poznavali, uskoro potpuno ispreplesti. U glavnim ulogama su Filip Juričić, Romina Tonković i Tit Medvešek.

DRAMSKO-HUMORISTIČNA POSLASTICA Večeras na Novoj TV kreće serija 'Slučajna obitelj', evo kako je izgledalo snimanje prve epizode
Večeras na Novoj TV kreće serija 'Slučajna obitelj', evo kako je izgledalo snimanje prve epizode

U prvoj epizodi, Korina (Romina Tonković) se nakon problema na poslu suočava s prošlošću od koje je pokušala pobjeći. Kao šlag na kraju pojavljuje se njezin nasilni partner Gogi (Slavko Sobin). Korina mu želi isplatiti dug i zauvijek otići, no on neće ni čuti za to.

Foto: NOVA TV

Istovremeno, Petar Kiša (Tit Medvešek) je primljen u udomiteljsku obitelj, no u posljednjem trenutku odlučuje pobjeći iz Doma, dok je Vito sve nervozniji pred svadbu. Nakon svađe s Korinom, koju optužuje za krađu, doznaje i tajnu koju je Lana dugo skrivala od njega.

Foto: NOVA TV

A sad nas zanima vaš dojam, kako vam se svidjela prva epizoda 'Slučajne obitelji'?

Ako vam se anketa ne prikazuje, možete je otvoriti OVDJE.

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