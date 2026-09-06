U prvoj epizodi, Korina (Romina Tonković) se nakon problema na poslu suočava s prošlošću od koje je pokušala pobjeći. Kao šlag na kraju pojavljuje se njezin nasilni partner Gogi (Slavko Sobin)
ANKETA Kako vam se svidjela nova serija 'Slučajna obitelj'?
Nova domaća dramsko-humoristična serija 'Slučajna obitelj' krenula je u nedjelju navečer na Novoj TV. U prvoj epizodi gledatelji su upoznali Vitu, Korinu i Petra, troje ljudi čiji će se životi, iako se dotad nisu poznavali, uskoro potpuno ispreplesti. U glavnim ulogama su Filip Juričić, Romina Tonković i Tit Medvešek.
U prvoj epizodi, Korina (Romina Tonković) se nakon problema na poslu suočava s prošlošću od koje je pokušala pobjeći. Kao šlag na kraju pojavljuje se njezin nasilni partner Gogi (Slavko Sobin). Korina mu želi isplatiti dug i zauvijek otići, no on neće ni čuti za to.
Istovremeno, Petar Kiša (Tit Medvešek) je primljen u udomiteljsku obitelj, no u posljednjem trenutku odlučuje pobjeći iz Doma, dok je Vito sve nervozniji pred svadbu. Nakon svađe s Korinom, koju optužuje za krađu, doznaje i tajnu koju je Lana dugo skrivala od njega.
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ANKETA Kako vam se svidjela nova serija 'Slučajna obitelj'?
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