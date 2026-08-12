Špekulira se o tome tko će naslijediti Daniela Craiga na mjestu tajnog agenta 007, a lista potencijalnih kandidata prilično je duga. Dodali smo joj i domaća glumačka imena koja bi se mogla dobro snaći u ulozi Bonda
ANKETA Koji glumac bi po vama bio idealan novi James Bond?
Nakon što je Daniel Craig posljednji put kao James Bond nastupio u filmu No Time to Die iz 2021. godine, pitanje njegova nasljednika već godinama intrigira ljubitelje jednog od najdugovječnijih filmskih serijala. Ako vam se anketa ne prikazuje, možete je otvoriti OVDJE.
Sada je potraga i službeno počela. Amazon MGM Studios potvrdio je u svibnju da je pokrenut casting za novog Jamesa Bonda, dok je za režiju sljedećeg filma angažiran Denis Villeneuve, redatelj filmova Dina i Blade Runner 2049. Scenarij piše Steven Knight, autor serije Peaky Blinders, a producenti su Amy Pascal i David Heyman.
Prema riječima producentice Amy Pascal, izbor novog Bonda trebao bi biti „drugačiji“, uz najavu da bi glumac mogao biti odabran do kraja 2026. godine. Ovo su neka od imena koja se najčešće spominju za kultnu ulogu, a mi smo listi dodali i nekoliko glumaca iz Hrvatske koje bismo mogli zamisliti u ulozi legendarnog agenta.
U anketi nam recite koga biste vi voljeli vidjeti kao Jamesa Bonda.
Tko bi po vama bio idealan novi James Bond?
- Jack Lowden 3 glas/ova
- Jacob Elordi 3 glas/ova
- Louis Partridge 0 glas/ova
- Callum Turner 7 glas/ova
- Aaron Taylor-Johnson 4 glas/ova
- Theo James 6 glas/ova
- Josh O'Conner 0 glas/ova
- Regé-Jean Page 1 glas/ova
- Henry Cavill 30 glas/ova
- Joe Alwyn 0 glas/ova
- Paul Mescal 1 glas/ova
- Richard Madden 0 glas/ova
- Idris Elba 34 glas/ova
- Taron Egerton 0 glas/ova
- Marko Braić 28 glas/ova
- Petar Cvirn 2 glas/ova
- Lovro Juraga 9 glas/ova
- Filip Vidović 1 glas/ova
- Slavko Sobin 15 glas/ova
Ako vam se anketa ne prikazuje, možete je otvoriti klikom ovdje
Potraga za novim 007 tek je počela, a prema najnovijim informacijama konačna odluka trebala bi biti poznata do kraja 2026. godine.
*uz korištenje AI-ja
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