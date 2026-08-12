ANKETA Koji glumac bi po vama bio idealan novi James Bond?

Nakon što je Daniel Craig posljednji put kao James Bond nastupio u filmu No Time to Die iz 2021. godine, pitanje njegova nasljednika već godinama intrigira ljubitelje jednog od najdugovječnijih filmskih serijala. Ako vam se anketa ne prikazuje, možete je otvoriti OVDJE.

Sada je potraga i službeno počela. Amazon MGM Studios potvrdio je u svibnju da je pokrenut casting za novog Jamesa Bonda, dok je za režiju sljedećeg filma angažiran Denis Villeneuve, redatelj filmova Dina i Blade Runner 2049. Scenarij piše Steven Knight, autor serije Peaky Blinders, a producenti su Amy Pascal i David Heyman.

Foto: Greg Williams

Prema riječima producentice Amy Pascal, izbor novog Bonda trebao bi biti „drugačiji“, uz najavu da bi glumac mogao biti odabran do kraja 2026. godine. Ovo su neka od imena koja se najčešće spominju za kultnu ulogu, a mi smo listi dodali i nekoliko glumaca iz Hrvatske koje bismo mogli zamisliti u ulozi legendarnog agenta.

U anketi nam recite koga biste vi voljeli vidjeti kao Jamesa Bonda.

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Potraga za novim 007 tek je počela, a prema najnovijim informacijama konačna odluka trebala bi biti poznata do kraja 2026. godine.

*uz korištenje AI-ja



