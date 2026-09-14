ANKETA Miss Laura Gnjatović i Valentina Miletić zasjale u istoj haljini: Kojoj ona bolje stoji?

Bivša Miss Universe Hrvatske, Laura Gnjatović, objavila je na Instagramu fotografije s vjenčanja na koje je došla kao gošća u društvu svog zaručnika Filipa Vujičića.

- Još jedan dan bliže mom velikom danu - napisala je Laura ispod fotografija s vjenčanja.

Laura i Filip, koji je profesionalni košarkaš, sljedeće godine u lipnju imat će vlastito vjenčanje. Njih dvoje upoznali su se 2023. godine na sportskom događaju u Poreču, a svoju su ljubavnu priču razvijali polako i postepeno. Laura je za vjenčanje prijatelja odabrala dugu svjetloplavu haljinu dizajnerice Ivane Jurić.

Foto: Instagram

Proteklog vikenda isti model haljine, ali samo u bijeloj boji, obukla je i poznata sportska novinarka i voditeljica Valentina Miletić za izvještavanje s FNC spektakla u zagrebačkoj Areni. No, zbog haljine popularne novinarke povele su se rasprave među korisnicima foruma. Neki su tako tvrdili da je Valentina namjerno obukla dugu bijelu haljinu za sportski događaj jer se njen bivši dečko, tenisač Borna Ćorić, nekoliko dana prije oženio za svoju partnericu Anamariu Raič.

Foto: Instagram