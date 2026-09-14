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SAMO DRUGA BOJA

ANKETA Miss Laura Gnjatović i Valentina Miletić zasjale u istoj haljini: Kojoj ona bolje stoji?

Piše Maša Mai Čigir,
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ANKETA Miss Laura Gnjatović i Valentina Miletić zasjale u istoj haljini: Kojoj ona bolje stoji?
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Foto: Canva
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Missica Laura bila je gost na vjenčanju te je obukla isti model haljine kao popularna novinarka, ali u drugoj boji

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Bivša Miss Universe Hrvatske, Laura Gnjatović, objavila je na Instagramu fotografije s vjenčanja na koje je došla kao gošća u društvu svog zaručnika Filipa Vujičića.

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- Još jedan dan bliže mom velikom danu - napisala je Laura ispod fotografija s vjenčanja.

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Laura i Filip, koji je profesionalni košarkaš, sljedeće godine u lipnju imat će vlastito vjenčanje. Njih dvoje upoznali su se 2023. godine na sportskom događaju u Poreču, a svoju su ljubavnu priču razvijali polako i postepeno. Laura je za vjenčanje prijatelja odabrala dugu svjetloplavu haljinu dizajnerice Ivane Jurić. 

Foto: Instagram

Proteklog vikenda isti model haljine, ali samo u bijeloj boji, obukla je i poznata sportska novinarka i voditeljica Valentina Miletić za izvještavanje s FNC spektakla u zagrebačkoj Areni. No, zbog haljine popularne novinarke povele su se rasprave među korisnicima foruma. Neki su tako tvrdili da je Valentina namjerno obukla dugu bijelu haljinu za sportski događaj jer se njen bivši dečko, tenisač Borna Ćorić, nekoliko dana prije oženio za svoju partnericu Anamariu Raič.

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Valentina Miletić obukla bijelu haljinu za FNC spektakl, a na forumima se već vodi rasprava
Foto: Instagram

Kojoj bolje stoji ova haljina? Miss Lauri ili Valentini Miletić

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Komentari 5
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