ANKETA Ove djevojke natječu se za titulu Miss Međimurske županije: Koja je vaš favorit?

Dvorac Stari grad Zrinskih ponovno će ugostiti najljepše djevojke Međimurske županije u nedjelju u 17 sati, a jedna od sedam natjecateljica plasirat će se u finale 30. izbora za Miss Hrvatske i osvojiti tijaru.

Žiriju će se predstaviti u nekoliko kolekcija.

Održavanje manifestacija u Starom gradu Zrinskih dodatno naglašava važnost ovog povijesnog lokaliteta i njegovu ulogu kao kulturnog središta Međimurja. Stoga ne čudi što se i izbor Miss Međimurske županije ponovno vratio na ovu prelijepu lokaciju.

- Zahvaljujem se pokroviteljima Međimurskoj županiji i gospodinu Matiji Posavec, Turističkoj zajednici Međimurske županije , gospodinu Rudi Grula te gradu Čakovec i gospođi Ljerki Cividini - rekla je Iva Loparić Kontek vlasnica licence Miss Hrvatske za Miss Svijeta.

A ovo su natjecateljice:

Laura Dasović

Imam 18 godina te sam visoka 180 cm. Završila sam školu za modu i dizajn, a u slobodno vrijeme me opušta crtanje.

Također, bavim se modelingom, a posebno bih istaknula da sam trenirala karate 11 godina i natjecala se na državnim i svjetskim natjecanjima te položila crni pojas. Od stranih jezika govorim engleski jezik.

Foto: PR Miss Hrvatske

Jana Tepuš

Imam 18 godina te sam visoka 175 cm. Studentica sam međunarodnog poslovanja na Rochester Institute of Technology, a u slobodno vrijeme volontiram u staračkim domovima.Govorim tri strana jezika- francuski, engleski i njemački. U budućnosti želim raditi u uredima Europske unije. Sviram violinu, klavir te se bavim plesom. profesionalna sam plesačica u predstavama i vodim radionice ritmike i plesa za najmlađe. Također, sudjelujem u dramskim predstavama na engleskom i francuskom jeziku, gdje smo osvojili brojne nagrade na europskoj razini.

Foto: PR Miss Hrvatske

Hana Maltar

Imam 17 godina i pohađam jezičnu gimnaziju. Oduvijek su me zanimali jezici i pokušavam ih naučiti što više, a trenutno učim ruski. Vrlo sam ambiciozna osoba i uvijek u pokretu, vjerujem da svaki dan trebamo maksimalno iskoristiti. Treniram MMA i to mi je najbolji dio dana. Također, redovito idem u teretanu. U slobodno vrijeme uživam u shoppingu i druženju s prijateljima.

Foto: PR Miss Hrvatske

Loren Stunja

Studentica sam prve godine Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. Imam 19 godina i za sebe bih rekla da sam vrlo umjetnički orijentirana osoba. Završila sam osnovnu glazbenu školu gdje sam 6 godina pohađala predmet klavira, solfeggia i zbora. Uz to, trenirala sam balet te kasnije mažoretkinje 10 godina. Svoje slobodno vrijeme volim provoditi svirajući i pjevajući te glumom.

Gluma je bila moja prva strast od malena te sam bila član jednog kazališta. Uz glumu u kazalištu, okušala sam se i u glumi pred kamerama, do sad su to bile statističke uloge sa zadatkom, a jedno od najistaknutijih snimanja bilo je za finsku seriju "Jarno ja mina". Također, završila sam i manekensku školu u organizaciji jedne modne agencije. Isto tako, volim volontirati što sam imala prilike u srednjoj školi sa Crvenim križem. Za sebe bih rekla da sam ambiciozna, društvena i pozitivna osoba koja se veseli novim prilikama i izazovima koje me tek iščekuju.

Foto: PR Miss Hrvatske

Lorena Blašković

Imam 23 godine i završila sam smjer tehničar za računalstvo. Upisala sam Policijsku akademiju i sada već tri godine radim posao koji volim. Bila sam dugogodišnji aktivni član mažoretkinja. U slobodno vrijeme volim “pobjeći” sa svojim psom na more neovisno o godišnjem dobu, a najviše vremena posvećujem svojim kućnim ljubimcima kojih imam jako puno. Svaki godišnji odmor volim iskoristiti aktivno za istraživanje drugih država i kultura. Visoka sam 174 cm,te se upravo zbog visine i ljubavi prema modi probudila dječja želja za modelingom , te sam trenutno članica jedne modne agencije. Smatram da svojom osobnošću i motivacijom za istraživanjem i otkrivanjem novog, mogu učiniti još puno toga, te da je ova prilika jedan dio tog puta.

Policijski posao i modeling su dvije različite krajnosti u kojima jednako uživam, kako u policijskoj odori i čizmama,tako i na pisti u novoj kreaciji i štiklama.

Foto: PR Miss Hrvatske

Paula Levačić

Dolazim iz Čakovca, imam 20 godina i visoka sam 180 cm. Konobarim u jednom simpatičnom i modernom kafiću. Volim putovati, upoznavati nove ljude te voziti kvad i karting. Svoje slobodno vrijeme provodim uz dobre ljude koji su mi ujedno i najveća podrška. Dečko Patrik i mačak Moni uistinu su dio mene. Životni cilj mi je iskoristiti svaki trenutak, skupiti što više uspomena i biti pozitivna jer dobra energija uvijek uljepša svaki trenutak.

Foto: PR Miss Hrvatske

Dora Dračić

Imam 18 godina i odlična sam učenica Opće gimnazije, a nakon završetka škole planiram upisati Pravni fakultet. Bavim se glumom od svoje sedme godine i polaznica sam dramskog učilišta. Također, bavila sam se plesom i svirala klavir u glazbenoj školi. Svoju ljubav prema glazbi ostvarila sam i pjevanjem u zboru, a ujedno sam i članica jedne modne agencije. Volim pomagati drugima pa sam tako volontirala u sklopu oratorija za djecu i mlade. Od stranih jezika govorim engleski i talijanski jezik. Volim putovati, a slobodno vrijeme često provodim baveći se sportskim aktivnostima u prirodi.

Foto: PR Miss Hrvatske

Koja je vaša favoritkinja?

Ulaz na izbor je slobodan.