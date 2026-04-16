ANKETA Počeo je novi kviz 'Tko bi rekao': Sviđa li vam se?

Večeras je s emitiranjem na RTL-u počeo novi zabavni kviz 'Tko bi rekao'. Dvije ekipe, dva kapetana, poznati gosti i voditelj koji pokušava i, ponekad zaista uspijeva, držati sve pod kontrolom.

Voditeljsku ulogu preuzeo je glumac Matija Kačan, poznat po ulogama u serijama 'Sjene prošlosti' i 'Divlje pčele'.

'Tko bi rekao' osim kaosa karakterizira i rivalstvo između kapetana timova - Meri Goldašić i Borka Perića. Jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica Meri igra za pobjedu, bez zadrške. Svestrani glumac Borko je, s druge strane, nepredvidiv, zaigran i uvijek igra po vlastitim pravilima.

Foto: rtl

U prvoj epizodi Meri Goldašić pridružila se trenutačna nositeljica titule Miss Universe Hrvatske Laura Gnjatović, dok je Borko Perić snage udružio sa savršenim Šimom Elezom.

Sviđa li vam se kviz?

Ako vam se anketa ne prikazuje, možete je otvoriti klikom ovdje

No, ono što ovaj kviz čini dodatno zanimljivim jest činjenica da osvojeni novac ne zadržavaju natjecatelji, već odlazi publici - i to onim gledateljima koji su unaprijed pogodili pobjedničku ekipu, to jest, odabrali zauzeti mjesto iza tima koji će na kraju odnijeti pobjedu.

Foto: rtl

Tijekom svake epizode oba tima odgovaraju na šest pitanja, pri čemu svaki točan odgovor donosi 200 eura, što znači da mogu prikupiti do 1200 eura prije finala. U završnici ih čeka 13. pitanje, gdje sami odlučuju koliki dio osvojenog iznosa žele riskirati. Ako ulože sve i točno odgovore, maksimalna nagrada može doseći 2400 eura. Na kraju, pobjednički tim novac prepušta publici koja ih je podržavala, a budući da se u studiju nalazi stotinjak ljudi, jasno je da je naglasak prije svega na dobroj zabavi, a tek onda na zaradi.

Kako se rashlađuju koale tijekom vrućih australskih ljeta, kako je najbolje prati lanene odjevne predmete i koja je biljka posebno dobra za oralnu higijenu - pitanja su koja pobude maštu i tjeraju na razmišljanje, a upravo zabavne i začudne informacije u središtu su novog zabavnog kviza 'Tko bi rekao'.