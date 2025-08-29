Obavijesti

ANKETA Rebecca, Ivan ili Darko: Tko će pobijediti na 'Farmi'?
Foto: RTL

Na 'Farmi' je večeras superfinale u kojem će snage odmjeriti Darko, Ivan i Rebecca u borbi za 50 tisuća eura. Tko će pobijediti? Odgovorite nam

Finalna borba za nagradu od 50 tisuća eura na 'Farmi' približava se kraju, a u superfinalu su se našli Darko, Ivan i Rebecca

Građevinski radnik Darko odrastao je u Zenici, a posljednjih pet godina živi u Zagrebu. Iako je po struci kuhar, danas se bavi građevinom i ističe da mu nijedan posao nije težak. Na 'Farmu' se prijavio slučajno, nakon što je vidio poziv za prijave.

Foto: RTL

- Nikad nisam mislio da ću biti dio nečega ovakvog, ali odlučio sam probati - rekao je prije ulaska na 'Farmu'. Najveća podrška su mu obitelj i prijatelji, a slobodno vrijeme voli provoditi upravo s njima.

Poljoprivrednik Ivan dolazi iz sela kraj Zadra. Odmalena naviknut na težak rad, ponosan je na svoju obitelj, partnericu i djecu. Život mu nije bio lagan, izgubio je i brata i oca, no posao i obitelj uvijek su mu davali snagu.

Foto: RTL

Na 'Farmu' ga je prijavila djevojka jer je prepoznala njegov potencijal.

- Želio sam promijeniti okolinu i dokazati da i mladi mogu živjeti bez mobitela i struje, baš kao naši stari - poručuje Ivan. Njegove kvalitete su, kaže, rad, spretnost i društvenost. Slobodno vrijeme najradije provodi u poljoprivredi i druženjima s prijateljima.

Rebecca je jedina superfinalistica.

Foto: RTL

Odrasla je uz majku, koju opisuje kao borca i najveći oslonac u životu. Iako su je neki podcijenili, pokazala je da se zna snaći u svim zadacima.

Najviše je voljela boraviti uz životinje na imanju. Svojom vedrinom i upornošću uspjela je izboriti mjesto u finalu, a gledatelji je sve češće spominju kao potencijalnu pobjednicu.

