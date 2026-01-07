Obavijesti

ANKETA Slavni skrivaju lica djece emojijima, a stručnjaci upozoravaju: 'To ih ne štiti'
Foto: Instagram

Kim Kardashian godinama bila jedna od onih koje su otvoreno dijelile privatne obiteljske trenutke. To je radila i njena sestra Kourtney, koja je, čini se, promijenila mišljenje te prekriva lice najmlađeg sina

Posljednjih godina brojne domaće i svjetske zvijezde prestale su javno pokazivati lica svoje djece ili ih prekrivaju emotikonima, štite okretanjem glave od kamere ili nekim trećim alatom 'zaštite'. A sve to - najčešće iz straha od zloupotrebe fotografija na internetu.

Taj trend posebno je vidljiv na društvenim mrežama, na kojima slavni svjesno izlažu svoju 'privatnost' javnosti. Tako je, primjerice, Kim Kardashian godinama bila jedna od onih koje su otvoreno dijelile privatne obiteljske trenutke. To je donedavno radila i njena sestra Kourtney, koja je sada, čini se, promijenila mišljenje te je počela objavljivati fotografije svog sina tako da mu lice prekriva - emotikonima.

Foto: Instagram

Iako taj potez mnogima djeluje kao odgovorna roditeljska odluka, stručnjaci upozoravaju da se iza emotikona ili emojija krije samo prividna sigurnosti.

U doba u kojem umjetna inteligencija može manipulirati fotografijama lakše nego ikad, strahovi roditelja dodatno su porasli. Internet pamti sve, a mnogo je slučajeva digitalne zloupotrebe slika koje pokazuju koliko sadržaj objavljen online može izmaknuti kontroli.

Nagrađivana stručnjakinja za kibernetičku sigurnost Lisa Ventura upozorava da prekrivanje dječjeg lica emojijem ne nudi zaštitu kakvu roditelji očekuju.

Foto: Instagram

- Moram biti brutalno iskrena, stavljanje emojija preko djetetova lica ne pruža gotovo nikakvu stvarnu zaštitu privatnosti. To je više privid sigurnosti nego prava sigurnost - rekla je za The Independent.

Problem, ističe Ventura, nije ta jedna fotografija. Roditelji, među kojima su i slavne osobe, s vremena na vrijeme dijele niz objava iz svakodnevice i time otkrivaju svoje lokacije, navike, odjeću, školu ili vrtić. I sve to, čak i kada sakrijete lice, stvara svojevrsni digitalni profil djeteta.

- Svaka fotografija koju objavite doprinosi prikupljanju podataka, bez obzira na to je li lice skriveno ili ne - upozorava.

Foto: Instagram

Iako se često pisalo kako je lako 'skinuti' emotikon s fotografije, Lisa kaže kako to nije realan scenarij.

- Emoji ostaje trajni dio slike. Prava opasnost leži u količini informacija koje roditelji nesvjesno dijele - ističe.

Zbog toga se sve više poznatih roditelja odlučuje na potpunu privatnost što se tiče djece. Jednostavno ne objavljuju obiteljske fotografije, čak i ako to znači manje lajkova, komentara i publike.

Stručnjaci upozoravaju da digitalni 'trag' ostaje zauvijek, a djeca jednog dana možda neće biti oduševljena činjenicom da je njihov život od rođenja bio javan.

Sve više slavnih skriva lice svoje djece, a kako vi postupate?

