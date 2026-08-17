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Antonija Blaće o majčinstvu: 'Ja svoj život ne bih mijenjala...'

Piše Maša Mai Čigir,
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Antonija Blaće o majčinstvu: 'Ja svoj život ne bih mijenjala...'
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Foto: promo
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Antonija Blaće osvrnula se na temu majčinstva te priznala kako smatra da je upravo to što ona i suprug nemaju djecu ojačalo njihov odnos

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Hrvatska voditeljica Antonija Blaće jedno je od omiljenih voditeljskih lica na malim ekranima. Gledatelji su je prvi put upoznali u showu 'Big Brother', a nakon toga su se poslovni projekti i uspjesi samo nizali te je tijekom godina izgradila vrlo uspješnu karijeru voditeljice, ali i producentice. U najnovijem intervjuu za Story govorila je o majčinstvu, braku, radu na sebi, ali i o novim poslovnim projektima. Antonija će, naime, voditi novi RTL-ov avanturistički show 'Asia Express: Zmajeva ruta' zbog kojeg je sudjelovala u nezaboravnom putu po Aziji. Dok čeka emitiranje novog showa, televizijska voditeljica i producentica odmara u svome rodnom Šibeniku u kojem, kaže, da je i dalje 'samo Antonija'.

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Foto: RTL

- U Šibeniku da ste Brad Pitt, bilo bi: 'A šta je, Brad, što si se upuva?' Kako ja onda neću biti 'samo Antonija', haha-ha.
Imam i prijateljice od rođenja u Šibeniku, njima je svejedno što radim, ja sam njima Antonija koju znaju dok je još bila prgava djevojčica bez prednjih zubića - rekla je voditeljica za Story.

Antonija Blaće pričala je i o temi majčinstva te o tome kako se vrijednost žene još uvijek gleda kroz to je li se ostvarila kao majka.

- Iskreno, ne želim uopće perpetuirati tu temu. Meni je to teški passé. Svatko svoju bitku ima. Ali ja svoj život ne bih mijenjala ni s čijim. Svijetu se može pridonositi na puno načina. Cijeli je svijet važan, ljudi su važni, bliskost je važna, konekcija s drugim bićima je važna, rast je važan, napredak je važan, širenje duše je važno… - rekla je.

Foto: Instagram/Antonija Blaće

Voditeljica je već 17 godina zajedno s bivšim vaterpolistom Hrvojem Brlečićem te su nedavno proslavili i 11. godišnjicu braka, a Antonija smatra kako je upravo to što nemaju djecu osnažilo njihov odnos te da se divi organizaciji obiteljima s djecom.

- Nemamo djecu. To je sigurno velika stavka jer smo fokusirani jedno na drugo. Nemamo logističkih i organizacijskih izazova. Kad pomislim što sve jedna prosječena obitelj mora organizirati - od hrane do aktivnosti i novca, svima se divim. Za mene su heroji ljudi koji sve to uspijevaju te su uz to dobri i uče svoju djecu biti dobri ljudi. Ne treba nam većih heroja od toga - rekla je.

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Antonija Blaće dotaknula se i teme rada na samome sebi, a što je u današnje vrijeme posebno izazovno uz društvene mreže i konstantan pritisak od strane drugih. Voditeljica je istaknula kako joj 'padne mrak na oči' na sam spomen rada na sebi te priznaje kako joj nikada nije bilo ljepše.

- Nikad mi ljepše nije bilo. A to prihvaćanje je isto filozofska tema. Kao i naporna - budi najbolja verzija sebe. Naporan je mindfulness, obaveza 'rada na sebi'. Kad čujem 'radim na sebi', mrak mi padne na oči. Znate kako kažu u svijetu spiritualnosti - prvo se odrekneš svega materijalnog, a kad napraviš puni krug, vratiš se na materijalni svijet jer nam je on poklonjen. Ne mislim novčano, materijalno. Nego življenje duhovnog, ali i ovog fizičkog svijeta do kraja - objasnila je voditeljica.

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