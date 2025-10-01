Obavijesti

VRAĆA SE NA MALE EKRANE

Antonija Stupar Jurkin otkrila za 24sata: 'Puno mi je značilo što sam uzela pauzu, mirnija sam'

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 5 min
Antonija Stupar Jurkin otkrila za 24sata: 'Puno mi je značilo što sam uzela pauzu, mirnija sam'
Foto: Sanja Agić

Nekadašnje zaštitno lice lifestyle i showbizz formata danas gledamo u drukčijem izdanju. Nakon duže pauze Antonija se vratila na male ekrane kao voditeljica emisije 'Arhitekti i projekti' na Novoj TV

Iskreno, nisam razmišljala hoću li se vratiti pred kamere niti je to bio neki unaprijed zacrtani plan. U jednom trenutku jednostavno sam osjetila da trebam predahnuti i biti više uz djecu, i to je tad bila najbolja odluka. A ovaj povratak se dogodio prirodno i spontano, baš u trenutku kad sam za njega bila spremna, priznaje nam Antonija Stupar Jurkin

Nekadašnje zaštitno lice lifestyle i showbizz formata danas gledamo u drukčijem izdanju. Nakon duže pauze Antonija se vratila na male ekrane kao voditeljica emisije 'Arhitekti i projekti' na Novoj TV. Umjesto crvenih tepiha i glamura, sad je u fokusu prostor u kojemu živimo, estetika i ideje koje ga oblikuju.

- Format me odmah privukao jer povezuje estetiku, kreativnost i inspiraciju - sve ono što me oduvijek zanimalo. Arhitektura i interijer za mene nisu samo zidovi i namještaj, nego način na koji promišljamo o prostoru u kojemu živimo te kako on utječe na našu svakodnevicu, raspoloženje i odnose - govori nam voditeljica.

Foto: Sanja Agić

Na set se vratila s malo treme, ali i s osmijehom. Kamere su joj uvijek bile prirodno okruženje.

- Malo treme uvijek postoji, ali kamere su mi dugo bile prirodno okruženje i vrlo brzo sam se vratila u ritam. Osjećaj je zapravo jako ugodan i uživam u snimanjima. Na setu vlada pozitivna atmosfera, svi radimo kao tim i baš je lijepo ponovno osjetiti tu dinamiku - priznaje Antonija.

Najzanimljiviji joj je dio emisije upravo spoj arhitekture, dizajna i životnih priča.

- To mi je zapravo najzanimljiviji dio - što kroz arhitekturu i dizajn možemo pokazati koliko prostor oblikuje naš svakodnevni život. Prostor nikad nije samo zidovi i namještaj, on govori o promišljenim idejama arhitekata i dizajnera te o tome kako estetika i funkcionalnost zajedno stvaraju cjelinu - kaže Stupar Jurkin.

Foto: Sanja Agić

Tema održivosti i u njezinu je domu važna.

- Održiva rješenja i ekološki pristup je tema koja vrlo važna i aktualna već neko vrijeme. I u vlastitom domu trudimo se pronaći balans - od recikliranja, do ponovne upotrebe i restauracije starog namještaja, što mi je posebno drago. Ne mora sve uvijek biti novo da bi bilo lijepo i funkcionalno - objašnjava voditeljica.

Ne želi previše otkrivati, ali priznaje da će emisija gledateljima donijeti pregršt inspiracije.

- Ali mogu reći da u emisiji razgovaramo s vrhunskim arhitektima i dizajnerima čiji projekti, kad čujete njihovu stranu promišljanja i kako je došlo do projekata, zaista budu impresivni i zanimljivi. Fascinira me koliko kreativnosti i strasti ulažu u stvaranje prostora, bilo da je riječ o velikim, ambicioznim projektima ili manjim, intimnim rješenjima - otkriva Antonija.

Foto: Sanja Agić

Gledatelji je pamte iz 'RTL Extra Magazina', ali ističe da je danas drugačija.

- Prije sam vodila lifestyle i showbizz emisije, a ovo je sad specijalizirani format u kojemu se bavimo arhitekturom i dizajnom, pa je i moj pristup drugačiji. Danas imam jasnije prioritete, mirnija sam, strpljivija i svjesna što želim. Pauza mi je puno značila, jer sam se posvetila obitelji i osobnom razvoju, a danas pred kamere dolazim smirenija i jasnija u onom što želim - kaže Stupar Jurkin

Kad se prisjeti televizijskih početaka, ne skriva da je treme bilo mnogo.

- Sjećam se da je bilo puno treme, ali i jako puno uzbuđenja. Prvi nastupi su uvijek posebni - želiš sve napraviti savršeno. Ali upravo ta kombinacija treme i uzbuđenja me i gurala naprijed - prisjeća se voditeljica.

Najveća lekcija koju je tad naučila prati je i danas.

- Najveća lekcija je da autentičnost vrijedi više od savršenstva. Lijepo je biti pripremljen, ali život se ne događa po scenariju. Naučila sam da je puno važnije biti svoj i iskren, nego težiti besprijekornosti - govori Antonija.

Karijera u marketingu i eventima dodatno ju je oblikovala.

- To iskustvo mi je otvorilo potpuno novu perspektivu. Naučilo me planiranju, organizaciji i komunikaciji na jedan drugačiji način. Danas puno bolje razumijem cijeli proces produkcije, što mi pred kamerom daje još veću sigurnost - objašnjava Antonija.

Privatno je strastvena prema restauraciji namještaja.

- Ta ljubav dolazi iz želje da stvarima udahnem novi život. Uživam kad mogu nešto staro i odbačeno pretvoriti u funkcionalan i lijep predmet. To me opušta, ali i daje poseban osjećaj zadovoljstva jer znam da sam stvorila nešto vlastitim rukama - govori voditeljica.

Za svoj dom kaže da odražava njezin karakter.

- Rekla bih da moj dom otkriva koliko volim toplinu u interijeru, prirodne materijale, svjetlost i detalje koji imaju svoju priču. Volim kombinirati staro i novo, restaurirane komade namještaja s modernim rješenjima, tako da prostor uvijek izgleda osobno i autentično. Estetika mi je važna, ali uvijek s naglaskom na udobnost i funkcionalnost - objašnjava Antonija.

Foto: Instagram

Slobodno vrijeme najradije provodi u prirodi ili s dragim ljudima.

- Najviše volim otići u prirodu, šetnje me uvijek vraćaju u ravnotežu i daju mi mir. No ono što me zaista opušta su trenuci s dragim ljudima, bilo da je to mirna večera kod kuće ili veselo druženje s prijateljima, ti mali zajednički trenuci uvijek me ispune i usreće - kaže Stupar Jurkin.

Sa suprugom Ivanom je od srednjoškolskih dana.

- Mislim da je ključ u razumijevanju i poštovanju. Uvijek smo podrška jedno drugome. Važno je znati slušati, razumjeti i dati prostor, ali i znati se smijati zajedno - govori voditeljica. 

Uživa u roditeljskoj ulozi, promatrajući kćer Paolu i sina Ivana kako odrastaju.

- Nevjerojatno je pratiti kako odrastaju i razvijaju svoje interese. Jako me veseli vidjeti koliko su samostalni i strastveni u onome što rade. U njima prepoznajem neke svoje osobine, ali isto tako ima toliko toga što je samo njihovo i autentično. To je za mene zaista najljepši dio roditeljstva - priznaje Antonija.

Djeca su joj i najveća motivacija.

- Zbog njih želim biti bolja i hrabrija. Djeca te nauče da su ljubav, sigurnost i podrška najvažniji, a sve ostalo se gradi oko toga. Trudim se prenijeti im vrijednosti koje i sama živim, poštenje, rad, empatiju i vjeru u sebe - ističe Stupar Jurkin.

A budućnost? Antonija je ne planira strogo.

- Ne razmišljam previše dugoročno, vjerujem da će sve što treba doći - doći. A, što će budućnost donijeti, vidjet ćemo - zaključila je Antonija Stupar Jurkin.

Foto: Instagram

