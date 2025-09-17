Obavijesti

PREUZIMA VODITELJSKU PALICU

Antonija Stupar Jurkin vraća se na male ekrane! 'Sretna sam, nedostajala mi je ta energija'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Sanja Agić

Osim televizijske karijere, Antonija je razvila svoj put u području marketinga i event managementa, gdje uspješno spaja kreativnost i komunikacijske vještine

Od subote, 27. rujna, gledatelji Nove TV ponovno će moći pratiti omiljenu emisiju o dizajnu i arhitekturi. Jedinstvena emisija 'Arhitekti i projekti' koja je osvojila gledatelje svojom kombinacijom stručnosti, kreativnosti i životnih priča, nastavlja istraživati suvremenu arhitekturu, inovativna rješenja i trendove u dizajnu interijera, a nove epizode donose i posebno iznenađenje.

Voditeljsku palicu emisije preuzet će prepoznatljivo televizijsko lice Antonija Stupar Jurkin. Dugogodišnje iskustvo u vođenju različitih formata i događanja učinilo ju je sinonimom profesionalnosti i topline, a upravo će njezin prepoznatljiv stil stručnosti i spontanosti obogatiti emisiju novom dinamikom i svježim pristupom.

- Drago mi je vratiti se u medijski prostor i opet raditi ono što volim. Jako sam sretna što se vraćam pred gledatelje. Nedostajala mi je ta energija koju donosi vođenje emisije - otkrila je Antonija Stupar Jurkin.

Foto: Sanja Agić

Osim televizijske karijere, Antonija je razvila svoj put u području marketinga i event managementa, gdje uspješno spaja kreativnost i komunikacijske vještine, a privatno je posebno veseli restauracija i preuređivanje starog namještaja, hobi koji za nju predstavlja spoj kreativnosti, estetike i unutarnjeg mira.

- Veseli me što ću kroz ovu emisiju moći predstaviti zanimljive projekte, upoznati sjajne arhitekte i dizajnere te zajedno s njima otkrivati priče koje nadahnjuju i oduševljavaju - dodaje.

U svemu što radi, Antonija njeguje iskrenost, otvorenost i pozitivan duh, vjerujući da upravo te vrijednosti čine temelj dobre komunikacije, kako pred kamerom, tako i u svakodnevnom životu, Snimanja je, priznaje, posebno vesele.

- Projekt je poseban i drugačiji. Snimanja teku odlično, atmosfera je vrlo prijateljska i opuštena, a suradnja s profesionalnim timom i gostima izuzetno je pozitivna. Posvećeni smo stvaranju vrhunskog sadržaja i sve ide glatko prema planu - rekla je nova voditeljica Stupar Jurkin.

Foto: Sanja Agić

Emisija će svake subote u jutarnjem terminu, gledatelje povesti iza kulisa najatraktivnijih arhitektonskih projekata i dizajnerskih inovacija, otkrivajući kako prostor u kojem živimo može postati funkcionalniji, ljepši i inspirativniji. Publika će imati priliku zaviriti u domove poznatih osoba, upoznati se s najnovijim trendovima i proizvodima na tržištu, istražiti kreativna rješenja za male stanove, ali i uživati u razgledavanju velikih, zahtjevnih i luksuznih projekata.

Posebna pažnja posvetit će se održivosti i tzv. 'zelenim rješenjima', uz praktične savjete koje gledatelji mogu odmah primijeniti u vlastitim domovima. Kroz različite rubrike i susrete s arhitektima, dizajnerima i vlasnicima prostora, 'Arhitekti i projekti' donose ne samo inspiraciju, već i bogat izvor ideja za sve koji žele oplemeniti i unaprijediti svoje životne prostore.

Nove epizode emisije 'Arhitekti i projekti' ne propustite od subote, 27. rujna na Novoj TV!

Foto: Sanja Agić

