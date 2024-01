Bivša voditeljica oduševila bez šminke: 'Prirodno lijepa žena!'

Kako si ti prirodno lijepa žena, hvalili su pratitelji bivšu voditeljicu Antoniju Stupar Jurkin (41) u nedjelju na Instagramu.

Snimila se dok se šminkala. 'Mrzi ili voli', poručila je. A sudeći prema komentarima, mnogima se svidjelo njezino prirodnije izdanje. Ono bez šminke.

Antonija je vodila RTL-ove emisije 'Auto Moto sport TV', 'RTL Extra Magazin', 'Exkluziv vikend' te 'Sve u šest'. Dio te televizije bila je do 2019. godine, a onda se posvetila svom starom hobiju - uređivanju starih komada namještaja.

- Ne mislim da bi mi ovaj hobi jednog dana mogao prerasti u posao jer tada to više ne bi bio hobi, no voljela bih da mi ovaj gušt postane obveza. Ovo radim kad hoću i kad imam vremena i tako me veseli - otkrila je svojedobno za Tportal.