Od kostima i instrumenata do stihova

Arhiva Davida Bowiea s 90.000 predmeta otvara se u Londonu

Piše HINA,
Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION

Od subote će obožavatelji i istraživači zainteresirani za pokojnu britansku glazbenu legendu moći razgledati oko 90.000 predmeta uz prethodnu najavu u Centru David Bowie u V&A East Storehouseu u Londonu

Od svjetlucavih kostima 'Ziggy Stardust' i rukom pisanih tekstova pjesama do pisama obožavatelja i bilješki o nedovršenom mjuziklu, nova arhiva života i karijere Davida Bowieja otvorit će svoja vrata javnosti u Londonu.

Proglašen 'kameleonom' rock glazbe jer je neprekidno iznova redefinirao svoju umjetničku personu, Bowie je prožimao svijet glazbe, mode, drame i umjetnosti, ostavljajući za sobom opsežnu zbirku predmeta iz pet desetljeća duge karijere.

Umro je od raka 2016. u dobi od 69 godina, samo dva dana nakon izlaska svojeg posljednjeg albuma 'Blackstar'.

storyeditor/2022-04-24/sukita-p076-077-c-2021-sukita-masayoshi.jpg | Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL

Kustosi su rekli da arhiva uključuje 70.000 fotografija, 400 kostima, 150 glazbenih instrumenata i osobne bilježnice. Zasebni postav s 200 predmeta također istražuje Bowiejevu kreativnost.

- Imamo i izložbe koje prikazuju Bowiejevu evoluciju kao višedimenzionalnog kreativca i govore o njegovu trajnom utjecaju na popularnu kulturu i kako umjetnici poput Bowieja transformiraju kreativnu praksu i imaju moć promijeniti naše svjetove - rekla je za Reuters glavna kustosica Madeleine Haddon, opisujući umjetnika kao „pravog polihistora“.

Arhiva također sadrži ideje koje je Bowie zapisao na post-it papiriće, pronađene u njegovu uredu u New Yorku nakon smrti, za potencijalni mjuzikl smješten u 18. stoljeće pod nazivom „The Spectator“, na kojem je radio pred kraj života. Ideje za mjuzikl crpile su se od likova tog doba, uključujući slikara Williama Hogartha i londonskog lopova Jacka Shepparda.

- Možemo samo nagađati kakvu je konačnu ideju imao za taj projekt - rekla je Harriet Reed, kustosica suvremenog performansa u muzeju V&A.

Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION

- To je zaista fascinantan pogled na to kako je Bowie radio kao umjetnik, ali (i) kao ljudsko biće - rekla je Reed o arhivi.

- Može poslužiti kao inspiracija svima - dodala je.

