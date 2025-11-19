Ariana Grande priprema se za svoju turneju Eternal Sunshine, koja započinje 2026. godine, a nakon nje planira dugotrajan odmor od nastupanja.
Ariana Grande kreće na turneju, a onda uzima pauzu: Idućih 10-15 godina bit će skroz drugačije
Ariana Grande (32) priprema se za svoju nadolazeću turneju 'Eternal Sunshine', koja će započeti 2026. godine, i čini se da bi to mogao biti njen privremeni oproštaj s pozornicom! Tijekom gostovanja u popularnom podcastu 'Good Hang with Amy Poehler', pjevačica je otkrila da planira uzeti dužu pauzu od nastupanja nakon turneje.
- Mislim da će sljedećih 10 do 15 godina izgledati potpuno drugačije od onoga što je bilo dosad - priznala je Grande.
Iako je uzbuđena zbog osvajanja pozornice, planira se povući na neko vrijeme.
- Bit će prekrasno, toliko sam zahvalna... Ovo radim kao jedan posljednji pozdrav, zasad - dodala je, naglašavajući svoj predani duh za predstojeće nastupe.
Na pitanje o promjenama u svojoj karijeri, Ariana je istaknula kako se osjeća 'puno povezanijom sa sobom i svojom umjetnošću' otkad se počela baviti i drugim kreativnim aktivnostima.
- Provela sam toliko vremena fokusirajući se na pop glazbu, ali odrasla sam uz ljubav prema mjuziklima i komediji. Mislim da ću se, za svoju dušu i umjetnost, potpuno posvetiti onome što mi trenutno najviše odgovara - objasnila je.
Premijera filma 'Wicked: For Good u Londonu', zakazana za 10. studenog, trebala je biti veliki trenutak u Arianinoj karijeri. No obožavatelji su primijetili da izgleda umorno te su se na društvenim mrežama zabrinuli da je zahtjevna uloga možda ostavila traga na njezinu zdravlju..
