Ariana Grande šepanjem na koncertu opet zabrinula fanove

Zdravlje i izgled američke pjevačice posljednjih su mjeseci zabrinjavali njezine obožavatelje, no Ariana Grande (33) i dalje nastupa i gotovo je pri kraju svoje desetodnevne rezidencije u londonskoj dvorani The O2, u sklopu turneje 'The Eternal Sunshine'.

Međutim, u petak, na osmom nastupu u O2, fanovi su primijetili da pjevačica šepa, a jedna obožavateljica tvrdi da je zabilježila trenutak kada se Grande ozlijedila. Na snimci koju je objavila, vidi se kakao je pjevačica uganula desni gležanj tijekom izvedbe pjesme 'Into You'.

- Nadam se da se osjeća bolje i da se oporavlja! Dobro je što ima malo odmora prije sljedećeg nastupa - napisala je obožavateljica ispod snimke.

- Kad sam vidio one visoke potpetice, zabrinuo sam se da bi mogla izvrnuti gležanj. U svakom slučaju, nadam se da nije ništa ozbiljno i da će se brzo oporaviti - napisao je drugi obožavatelj. Nakon niza medijskih napisa o njenom zdravlju, Ariana je objavila da će se nakon završetka turneje 'Eternal Sunshine' nakratko povući iz javnog života. Također je odustala od nadolazeće kazališne produkcije mjuzikla Stephena Sondheima 'Sunday in the Park with George'.

- Volim vas i ova je turneja bila najljekovitije, najljepše, najveličanstvenije i najposebnije iskustvo mog života - poručila je svojim fanovima, prenosi Daily Star.