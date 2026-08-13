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Ariana Grande potvrdila je vezu s bivšim Rickyjem Alvarezom?

Piše Maša Mai Čigir,
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Ariana Grande potvrdila je vezu s bivšim Rickyjem Alvarezom?
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Foto: Instagram
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Ariana Grande zaintrigirala je obožavatelje objavom fotki s bivšim dečkom s kojim je prekinula 2016. godine

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Pop-zvijezda, Ariana Grande, objavila je niz fotografija iz različitih prigoda, među kojima su se našle i neke diskretne fotografije s Rickyjem Alvarezom. Na jednoj fotografiji Ariana Grande (33) fotografirala je njihove usklađene odjevne kombinacije u ogledalu, pritom namjerno izrezavši njihova lica iz kadra. Ipak, vidi se Alvarezova ruka preko njezina ramena, dok je drugom rukom drži za ruku.

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Druga fotografija je mutna i nastala je u ogledalu, a  Alvarez je okrenut naopako i drži fotoaparat, dok je pjevačica okrenuta prema njemu. Ova objava na Instagramu stigla je gotovo mjesec dana nakon što je Alvarez viđen kako pleše na Arianinom koncertu u Brooklynu u New Yorku dok je izvodila pjesmu 'Imperfect for you'.

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Foto: Instagram

Nekoliko dana ranije, na jednom od svojih koncerata, Grande mu je uputila i posebnu poruku, izmijenivši stih u pjesmi 'Thank U, Next' koji se odnosi na njega.

- Napisala sam neke pjesme o Rickyju. Uvijek pronađemo put natrag jedno do drugoga - otpjevala je umjesto originalnog stiha.

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Grande i Alvarez bili su u vezi od 2015. do 2016. godine. Nakon prekida ostali su u dobrim odnosima, a ponovno su zajedno viđeni 26. lipnja u Austinu u Teksasu. Kasnije te večeri Alvarez je prisustvovao njezinu koncertu u tom gradu. 

- Ima tako pozitivnu energiju, nasmijava je i ona uživa provoditi vrijeme s njim - rekao je izvor za People.

- Ariana je Rickyja oduvijek smatrala prijateljem. Od njihova prekida nije gajila nikakvu ljutnju prema njemu. Ricky je pouzdan, vrijedan povjerenja i velika joj je podrška. Ariana osjeća da uz Rickyja može biti ono što jest. Ne ulaze odmah u nešto ozbiljno, ali Ari je sretna što ga ponovno ima u svom životu - rekao je drugi izvor za People.

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