Obavijesti

Show

Komentari 0
SRETNO POZIRALA

Aubrey Plaza pokazala trudnički trbuh na dodjeli nagrada Tony

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Aubrey Plaza pokazala trudnički trbuh na dodjeli nagrada Tony
3
Foto: Angelina Katsanis

Zvijezda serije "Parks and Recreation" blistala je u elegantnoj crno-bijeloj prugastoj haljini, dok je s osmijehom i ponosom držala ruku na trbuhu. Došla je na dodjelu podržati svog partnera Chrisa Abbotta

Admiral

Glumica Aubrey Plaza (41) istaknula je svoj trudnički trbuh na crvenom tepihu 79. dodjele nagrada Tony, gdje je došla kao podrška svom partneru, glumcu Chrisu Abbottu (40). Par, koji očekuje svoje prvo dijete, privukao je veliku pažnju fotografa i medija, a Abbott je bio nominiran za jednu od najprestižnijih kazališnih nagrada u večeri koja slavi najveća postignuća na Broadwayu.

Zvijezda serije "Parks and Recreation" blistala je u elegantnoj crno-bijeloj prugastoj haljini, dok je s osmijehom i ponosom držala ruku na trbuhu. Svoju tamnu kosu ostavila je raspuštenom, a izgled je upotpunila decentnim naušnicama i dijamantnim prstenom. Abbott je izgledao elegantno u klasičnom crnom odijelu s uskom kravatom, a par je djelovao iznimno sretno i opušteno. Nisu skrivali nježnosti, a zagrljeni su strpljivo pozirali okupljenim fotografima.

The 79th Tony Awards in New York
Foto: Angelina Katsanis

Glavni povod njihovog dolaska bila je Abbottova nominacija za nagradu Tony u kategoriji najboljeg sporednog glumca u predstavi. Priznanje je zaslužio za svoju upečatljivu ulogu Biffa Lomana u hvaljenoj broadwayskoj obnovi kultne drame Arthura Millera "Smrt trgovačkog putnika", gdje glumi uz kazališne i filmske veterane Nathana Lanea i Laurie Metcalf. Predstava je opisana kao pravovremena i relevantna za današnje doba ekonomske nesigurnosti, a kritičari su Abbottovu izvedbu opisali kao "sirovu i moćnu", ističući njegovu sposobnost da prikaže složenost lika koji se bori s očevim očekivanjima i vlastitim neuspjesima. Unatoč velikim pohvalama, nagrada je te večeri ipak pripala Aldenu Ehrenreichu za ulogu u predstavi "Becky Shaw".

NAKON VELIKE TRAGEDIJE Aubrey Plaza (41) očekuje prvo dijete s Chrisom Abbottom, godinu nakon smrti supruga
Aubrey Plaza (41) očekuje prvo dijete s Chrisom Abbottom, godinu nakon smrti supruga

Vijest o trudnoći glumica je prvi put službeno potvrdila u travnju ove godine tijekom gostovanja u popularnom podcastu "SmartLess", nakon što su mediji tjednima nagađali da ona i Abbott očekuju prinovu. Plaza je u razgovoru s voditeljima Jasonom Batemanom, Seanom Hayesom i Willom Arnettom na svoj karakterističan, direktan način podijelila sretnu vijest.

The 79th Tony Awards in New York
Foto: Angelina Katsanis

​- Pa, u meni je beba - rekla je jednostavno.

Na pitanje je li uzbuđena što će prvi put postati majka, glumica je pokazala svoju nježniju stranu i s iskrenim entuzijazmom odgovorila potvrdno.

SHRVANA GLUMICA Aubrey Plaza o smrti supruga: 'Tuga je kao veliki ocean užasa'
Aubrey Plaza o smrti supruga: 'Tuga je kao veliki ocean užasa'

​- Jesam. Da. Oduvijek sam željela vidjeti o čemu se tu radi, znate? - priznala je i dodala: 'Čini se tako zanimljivim, cijela ta stvar.'

Iako par svoju vezu uglavnom drži podalje od očiju javnosti, i Abbott je kratko komentirao sretne vijesti. Tijekom gostovanja u emisiji "Today" prošlog mjeseca, izjavio je da je vijest o trudnoći "vrlo uzbudljiva", ali se u svom stilu i našalio kako se u njegovom životu, između nominacije za Tony i dolaska djeteta, trenutno događa "previše toga".

The 79th Tony Awards in New York
Foto: Angelina Katsanis

Aubrey Plaza i Chris Abbott poznaju se već nekoliko godina, a prije nego što je njihova veza postala romantična, izgradili su snažan profesionalni odnos. Prvi put su zajedno glumili u hvaljenom nezavisnom filmu "Crni medvjed" iz 2020. godine, psihološkom trileru u kojem su oboje ostvarili zapažene uloge. Njihova profesionalna suradnja nastavila se u kazalištu, gdje su dijelili pozornicu u off-Broadway predstavi "Danny and the Deep Blue Sea", koja se prikazivala tijekom 2023. i 2024. godine i za koju su dobili pohvale kritike.

Glasine o njihovoj vezi počele su kružiti u ljeto 2025. godine, nakon što ih je jedan obožavatelj navodno vidio kako izmjenjuju nježnosti na jednoj farmi izvan New Yorka. Prije veze s Abbottom, Plaza je bila u dugogodišnjoj vezi i braku s redateljem Jeffom Baenom, koji je preminuo prošle godine. 

*uz korištenje AI-ja
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Nema niti grudnjak! Tea Tairović nosila prozirnu haljinu, čipka joj je jedva prekrila adute
NOSI LI GAĆICE?

FOTO Nema niti grudnjak! Tea Tairović nosila prozirnu haljinu, čipka joj je jedva prekrila adute

Pjevačica se pojavila u najprovokativnijem izdanju do sada. Naime, na se bi je imala haljinu koja je više otkrivala nego je skrivala. Rijetki su ostali ravnodušni na ove fotke...
Čestitke pristižu! Rodila glumica Martina Stjepanović Meter
SRETNE VIJESTI

Čestitke pristižu! Rodila glumica Martina Stjepanović Meter

Martina je sretnu vijest otkrila na suptilan, ali iznimno emotivan način. Objavila je fotografiju na kojoj njene i suprugove ruke drže sićušnu ručicu njenog malenog dječaka
FOTO Od djetinjstva do danas: Pogledajte kako se mijenjala Kim Kardashian kroz godine
BILA JE I PLAVUŠA

FOTO Od djetinjstva do danas: Pogledajte kako se mijenjala Kim Kardashian kroz godine

Proslavila se kroz reality show 'Keeping Up with the Kardashians', a serija je završila nakon čak 20 sezona. Nekoć je bila prijateljica i 'potrčko' Paris Hilton, a danas je poduzetnica i bogatašica

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026