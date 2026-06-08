Aubrey Plaza pokazala trudnički trbuh na dodjeli nagrada Tony

Glumica Aubrey Plaza (41) istaknula je svoj trudnički trbuh na crvenom tepihu 79. dodjele nagrada Tony, gdje je došla kao podrška svom partneru, glumcu Chrisu Abbottu (40). Par, koji očekuje svoje prvo dijete, privukao je veliku pažnju fotografa i medija, a Abbott je bio nominiran za jednu od najprestižnijih kazališnih nagrada u večeri koja slavi najveća postignuća na Broadwayu.

Zvijezda serije "Parks and Recreation" blistala je u elegantnoj crno-bijeloj prugastoj haljini, dok je s osmijehom i ponosom držala ruku na trbuhu. Svoju tamnu kosu ostavila je raspuštenom, a izgled je upotpunila decentnim naušnicama i dijamantnim prstenom. Abbott je izgledao elegantno u klasičnom crnom odijelu s uskom kravatom, a par je djelovao iznimno sretno i opušteno. Nisu skrivali nježnosti, a zagrljeni su strpljivo pozirali okupljenim fotografima.

Foto: Angelina Katsanis

Glavni povod njihovog dolaska bila je Abbottova nominacija za nagradu Tony u kategoriji najboljeg sporednog glumca u predstavi. Priznanje je zaslužio za svoju upečatljivu ulogu Biffa Lomana u hvaljenoj broadwayskoj obnovi kultne drame Arthura Millera "Smrt trgovačkog putnika", gdje glumi uz kazališne i filmske veterane Nathana Lanea i Laurie Metcalf. Predstava je opisana kao pravovremena i relevantna za današnje doba ekonomske nesigurnosti, a kritičari su Abbottovu izvedbu opisali kao "sirovu i moćnu", ističući njegovu sposobnost da prikaže složenost lika koji se bori s očevim očekivanjima i vlastitim neuspjesima. Unatoč velikim pohvalama, nagrada je te večeri ipak pripala Aldenu Ehrenreichu za ulogu u predstavi "Becky Shaw".

Vijest o trudnoći glumica je prvi put službeno potvrdila u travnju ove godine tijekom gostovanja u popularnom podcastu "SmartLess", nakon što su mediji tjednima nagađali da ona i Abbott očekuju prinovu. Plaza je u razgovoru s voditeljima Jasonom Batemanom, Seanom Hayesom i Willom Arnettom na svoj karakterističan, direktan način podijelila sretnu vijest.

Foto: Angelina Katsanis

​- Pa, u meni je beba - rekla je jednostavno.

Na pitanje je li uzbuđena što će prvi put postati majka, glumica je pokazala svoju nježniju stranu i s iskrenim entuzijazmom odgovorila potvrdno.

​- Jesam. Da. Oduvijek sam željela vidjeti o čemu se tu radi, znate? - priznala je i dodala: 'Čini se tako zanimljivim, cijela ta stvar.'

Iako par svoju vezu uglavnom drži podalje od očiju javnosti, i Abbott je kratko komentirao sretne vijesti. Tijekom gostovanja u emisiji "Today" prošlog mjeseca, izjavio je da je vijest o trudnoći "vrlo uzbudljiva", ali se u svom stilu i našalio kako se u njegovom životu, između nominacije za Tony i dolaska djeteta, trenutno događa "previše toga".

Foto: Angelina Katsanis

Aubrey Plaza i Chris Abbott poznaju se već nekoliko godina, a prije nego što je njihova veza postala romantična, izgradili su snažan profesionalni odnos. Prvi put su zajedno glumili u hvaljenom nezavisnom filmu "Crni medvjed" iz 2020. godine, psihološkom trileru u kojem su oboje ostvarili zapažene uloge. Njihova profesionalna suradnja nastavila se u kazalištu, gdje su dijelili pozornicu u off-Broadway predstavi "Danny and the Deep Blue Sea", koja se prikazivala tijekom 2023. i 2024. godine i za koju su dobili pohvale kritike.

Glasine o njihovoj vezi počele su kružiti u ljeto 2025. godine, nakon što ih je jedan obožavatelj navodno vidio kako izmjenjuju nježnosti na jednoj farmi izvan New Yorka. Prije veze s Abbottom, Plaza je bila u dugogodišnjoj vezi i braku s redateljem Jeffom Baenom, koji je preminuo prošle godine.

*uz korištenje AI-ja

