Autori serije 'Boston Blue' otkrili vraća li se Frank Reagan

Autori serije 'Boston Blue' kažu kako je Frak Reagan dobrodošao u svoju bostonsku obitelj, no da za dolazak njujorškog policijskog povjerenika u Boston moraju imati 'pravu priču'. Tom Selleck (81) prvi je put utjelovio Franka Reagana 2010. godine i glumio ga u svih 14 sezona, do 2024. Prošle godine, premijerno je prikazana serija 'Boston Blue', izravni spin-off 'Blue Bloodsa' u kojem je glavni lik Danny Reagan, a igra ga, kao i u 'Blue Bloods', Donnie Wahlberg. Autor serije 'Boston Blue', Brandon Margolis kazao je za Screen Rant kako bi on i kolega Brandon Sonnier voljeli uključiti Toma Sellecka u seriju.

- To je i dalje želja čijem se ispunjenju nadamo. Voljeli bismo imati Toma u seriji, a pisati za njega bilo bi ostvarenje sna. Naravno, sve će ovisiti o tome koja je priča prava za ispričati i ima li smisla da se Frank pojavi. O tome se razgovara već dugo i čini se da tom razgovoru nema kraja. Koliko god voljeli Toma, svjesni smo koliko je zauzet. To bi jednostavno bilo ostvarenje sna. Zato stalno pokušavamo smisliti načine kako bismo omogućili da se ta priča ispriča, kazao je Margolis, a Sonnier ponovio da bi Selleckov povratak morao biti opravdan pravom pričom.

- U tome je stvar - ne želimo to napraviti samo zato da bismo to napravili. Prava priča koja će Franka uvesti u svijet serije 'Boston Blue' pojavit će se u pravom trenutku, a kada se to dogodi, bit će to televizijska epizoda kakvu možemo samo sanjati da ćemo napisati.

Radnja serije 'Boston Blue' prati Frankova sina Dannyja Reagana, kojeg glumi Donnie Wahlberg, nakon što se iz New Yorka preseli u Boston, gdje dobiva novu partnericu, detektivku Lenu Silver, koju tumači Sonequa Martin-Green. U seriji se pojavljuju i drugi glumci iz 'Blue Bloodsa', među kojima su Len Cariou, Marisa Ramirez i Bridget Moynahan. U drugoj sezoni u svoju će se ulogu Dannyjeva brata Jamieja Reagana vratiti i Will Estes. Tom Selleck također je nedavno komentirao mogućnost povratka Franka Reagana na male ekrane.

- Mislim da je dijelom moja životna zadaća pobrinuti se da Blue Bloods dobije svoje mjesto u televizijskoj povijesti, ali ne mislim da mi je životna zadaća nastaviti glumiti Franka Reagana, rekao je, dodajući da 'ne može predvidjeti budućnost' ostavivši tako prostor za povratak omiljenog policijskog povjerenika.