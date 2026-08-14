Axl Rose o bolesti: Kao da mi Zekoslav Mrkva u uhu jede celer

Frontmen Guns N’ Rosesa nastupio je u srijedu s bendom 'Welcome to the Jungle' na stadionu MetLife u New Jerseyju, gdje je publici govorio o svom iskustvu života s poremećajem temporomandibularnog zgloba (TMZ) nakon što je podvrgnut zahvatu kojim je pokušao riješiti taj problem.

- Imao sam stvarno težak TMZ. Dok pjevam, zvuči kao da mi je netko u uhu, kao da mi Bugs Bunny u uhu jede mrkvu i celer i sve nekako pucketa - kazao je Axl Rose (64). People piše kako je pjevač objasnio da je zahvat obavio ranije ovog tjedna kako bi si olakšao bol u čeljusnom zglobu i mišićima koji kontroliraju pokrete čeljusti.

- Dakle, sada mi je lijeva strana usta još uvijek je***o utrnuta. Zanimljivo je. Izazovno - kazao je Rose i dodao da je njegovo iskustvo s TMZ-om donekle drugačije od iskustva drugih ljudi, s obzirom na to da je rock zvijezda.

- Nijedan liječnik, nijedan stomatolog – zapravo ne postoji način da im objasnite što radite, a kada je riječ o TMZ-u, kažu vam: 'Pokušaj što manje žvakati!' U redu, neću jesti - kazao je Rose i dodao da on dok pjeva lice 'rasteže na toliko različitih načina'.

- Dakle, dok pjevate, čujete sve te zvukove i čujete zvukove zbog kojih pomislite: 'Vjerojatno ne bih trebao raditi ovo što radim jer zvuči kao da će mi čeljust otpasti, pomaknuti se u stranu ili ostati zaglavljena u tom položaju'. Što bi zapravo bilo dosta smiješno - zaključio je Rose.