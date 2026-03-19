Baby Lasagna iskreno: ‘Po par tjedana ne izlazim iz dvorišta’

Život Marka Purišića promijenio se preko noći, no on se tvrdoglavo drži starih navika i okruženja koje ga prizemljuje. Njegov dom u Kašteliru, rodnom mjestu supruge Elizabete, postao je njegovo utočište, mjesto gdje buka slave utihne, a inspiracija progovara. Toliko cijeni privatnost i mir da ponekad danima ne osjeti potrebu napustiti vlastito imanje.

Kaštelir kao bijeg od svjetske pozornice

​- Zna se dogoditi da po par tjedana uopće ne napustim dvorište. Ne izađem vani u trgovinu, nigdje. Baš mi je lijepo što je puno prostora ovdje za čitati knjigu, smišljati, razmišljati. Neki normalan dan je da se probudim ujutro, svađam se s mačkama ili se volimo. Nakon toga obično odem u teretanu i poslije toga se vraćam u studio - ispričao je glazbenik za IN magazin.

Njegov studio, smješten tik do obiteljske kuće, srce je njegova stvaralaštva. Ondje nastaju hitovi, ali se i kuje timski duh s bendom, koji je postao njegova druga obitelj.

Obitelj i bend kao stupovi uspjeha

Uspjeh Baby Lasagne nije samo njegov. Iza njega stoji čvrsta ekipa, bend sastavljen od prijatelja i brata Martina. Iako je Marko pokretačka snaga projekta, ističe da su sada 'pet kotača na jednom vozilu'. Članovi benda opisuju ga kao profesionalnog, pedantnog i vrijednog šefa koji ih tjera da budu najbolja verzija sebe. Ipak, dinamika je daleko od strogo poslovne.

​- Ja planem brže od njih, onda najčešće čujem: smiri se, što ti je. Matija je počeo raspoznavati moju glad, kad sam gladan sam jako ljut i onda me samo pita jesam li jeo. Ja njima, ne znam što im kažem: ‘Di si? Znate, kasnite!’, to kašnjenje, to mi je uvijek prvo na pameti jer uvijek kasne - kroz smijeh priznaje Marko, dodajući da su dečki skromni i da ni trenutka nije pomislio da je trebao nekog drugog uzeti.

Poseban odnos ima s bratom Martinom, gitaristom benda. Provokacije su, kaže, dio bratske ljubavi. Martin se našalio da se nada da ga Marko tretira jednako kao i ostale, dodajući kako u bendu kruži interna šala da je on 'nepo baby'.

Vjernost autentičnosti i istarskim korijenima

Iako je dosegnuo status zvijezde, Marko ostaje duboko povezan sa svojim vrijednostima. Vjera mu, kako kaže, znači sve i pomaže mu da ostane prizemljen kad ga ponese slava. Blizina crkve u Kašteliru omogućuje mu da zadrži duhovni mir, pa se šali kako može tempirati dolazak točno u sekundu s početkom mise.

Njegova autentičnost očituje se i u stilu. Česte promjene frizure, koje bi njegov otac nekad nazvao 'nemirom u duši', za njega su jednostavno igra i isprobavanje novih vizualnih identiteta.

​- Možda je istina samo to da mi se sviđa i dosadi mi nešto brzo pa isprobam nešto novo. Posebno mi je zabavno u spotu predstaviti nekog novog lika - objašnjava Marko.

Za njegov modni izričaj velikim je dijelom zaslužna supruga Elizabeta, svestrana umjetnica koja stoji i iza režije spota za 'Rim Tim Tagi Dim', snimanog upravo na lokacijama u okolici Kaštelira.