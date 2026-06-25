Baby Lasagna otkrio bez čega ne ide na put: 'To je najbitnije'

Nakon uspjeha na Eurosongu i niza rasprodanih koncerata, pred Baby Lasagnom je dosad najduža europska turneja. Marko Purišić ovih dana priprema novi album, snima spotove i sprema se za mjesece provedene na cesti, a otkrio je i bez čega nikad ne putuje.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Glazbenik je u Bjelovaru nastupio s finskim prijateljem Käärijom, s kojim je prošle godine osvojio publiku diljem Europe. Za IN magazin je otkrio da mu je posebno drago što je upravo Bjelovar bio prvo mjesto koje je njegov prijatelj posjetio u Hrvatskoj. Iako je nedavno objavljen video na društvenim mrežama potaknuo nagađanja o mogućem povratku na Eurosong, Marko kaže da o tome trenutačno ne razmišlja.

- Ma definitivno stranica koju sam ostavio iza sebe. Mislim da nikad ne možeš reći nikad jer, eto, nemam pojma, nikad nisam mislio da ću prvi put otići pa sam otišao, ali imam stvarno druge aspiracije koje bih volio postići, neke planove, ciljeve i nadanja, tako da me to najviše uzbuđuje - poručio je.

Bjelovar: Kaarija i Baby Lasagna nastupili trećeg dana Terezijane | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Umjesto toga, fokusiran je na glazbu i najveću europsku turneju u karijeri, koja ga krajem godine vodi u Italiju, Njemačku, Belgiju, Slovačku i druge zemlje. Ipak, kad putovanja postanu neizbježna, postoji nekoliko stvari bez kojih ne kreće na put. Na pitanje što mu je najvažnije u koferu, odgovorio je kroz smijeh.

- Gaće. Znači, gaća ponesem... Ako idem na tri tjedna, ponesem ih kao da idem na devet tjedana. To mi je ono naj, naj, najbitnije. Ove godine imamo plan da puno više ljudi ide s nama. Iznajmili smo cijeli jedan veliki autobus na dva kata pa nas ide dosta. Vjerojatno i čepiće za uši, zato što znam da puno njih iz tima hrče, ono, užasno, i mislim da će to biti jedan od većih problema. Tako da, ajmo reći, čepići za uši i gaće su nešto što mi ovako prvo pada na pamet - rekao je Baby Lasagna za IN magazin.