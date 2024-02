Baby Lasagna pisao pjesme za brojne glazbenike, otkrio nam detalje: 'Dobio sam i odbijenice'

Marko Purišić, umjetničkog imena Baby Lasagna, predstavljat će Hrvatsku na ovogodišnjem Eurosongu u švedskom Malmu. Pjesmom 'Rim Tim Tagi Dim' osvojio je domaću, ali i stranu publiku. Napisao ju je i smiksao sam, baš što je i nekolicini drugih glazbenika.

Autor singlova Lee Matijatović, Marina Jurića-Čivre...

- Pisao sam za Leu Mijatović iz Teške industrije, bivšeg natjecatelja 'The Voicea' Marina Jurića-Čivru, puno pjesama sam napisao za svoj prvi bend Manntra i još mnoge druge glazbenike. Ipak, moram priznati da sam u početku puno puta dobio 'ne' - rekao nam je ranije Marko.

Foto: Instagram

Istaknuo je kako glazbu doživljava alatom, kojim može slaviti, oplakivati, ljutiti se, proživljavati bilo koju emociju. Kad stvara glazbu za sebe, nema nikakav pritisak.

Nema vremena čekati inspiraciju

Tad čeka da inspiracija nađe njega. To može biti nešto što ga je nasmijalo, razljutilo ili raznježilo. Međutim, kad radi za druge glazbenike, stvari su drugačije. Nema vremena čekati da inspiracija dođe. Ipak, to je posao koji ima svoje rokove.

Foto: Renato Branđolica

Od glazbe voli slušati sve: metal, klasičnu glazbu, reggae, jedino mu turbofolk ne leži. Kad ne radi na glazbi, voli vježbati u teretani, gledati filmove i serije te biti sa svojim društvom.

Foto: Instagram

Gradio karijeru u Manntri

Baby Lasagna godinama je bio gitarist u hrvatskom rock bendu Manntra. U grupi koju zovu i umaškom metal-mašinom, a koja je 2019. bila na Dori s pjesmom 'In the Shadows'.

Članovi grupe Manntra su s albumom War of the Heathens, na izvještaju s datumom od 29. rujna 2023., nadmašili tjedne rezultate od niza svjetski poznatih izvođača kao što su Rammstein, Harry Styles, Thirty Seconds to Mars, Linkin Park, Miley Cyrus.