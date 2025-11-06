Obavijesti

VELIKA PROMJENA

Baby Lasagna predstavio novog člana svog tima: Promijenio je i svoj imidž, pogledajte ga sada

Piše Marinela Mesar,
1
Karlovac: Dobitnici ovogodišnjeg Porina sa statuom autora Ivice Propadala | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Podsjetimo, Purišić i njegova dugogodišnja partnerica Elizabeta Ružić, prije godinu dana rekli sudbonosno 'da', a bila mu je i velika podrška kada se prijavio na Doru. Vjenčali su se u crkvici u Završju, naselju u Istri

Marko Purišić, poznatiji kao Baby Lasagna iznenadio je obožavatelje na društvenim mrežama. Naime, na svojem Instagram profilu pohvalio se fotografijom sa svojim timom, gdje je pokazao i njihova nova člana Roka Josipovića. No, ono što je fanovima odmah upalo u oko je novi imidž, odnosno ružičastu  je zamijenio crnom bojom kose. 

- Pozdravite našeg novog člana - započeo je Marko.

-Obožava romantične komedije, duge šetnje i ledeni čaj od breskve. Mrzi kišu. Žipi i ja ga obožavamo u objavi i pričamo o njemu - dodao je Purišić.

- I da. Moja kosa je crna - nastavio je Baby Lasagna, kojem su se obožavatelji u komentarima odmah javili. 

'Dobrodošla nova era i dobrodošao Roko', 'Već čujem te vrišteće stihove kako dolaze!!!', 'Lijepo! Dobrodošao Roko. I meni se sviđaju novi izgledi', 'Omgggggg', 'Dolazi mračno doba!', 'Bravo za Roka! Kad se Marko ofarbao u tamno?', pisali su mu. 

Podsjetimo, Marko i njegova dugogodišnja partnerica Elizabeta Ružić, prije godinu dana rekli sudbonosno 'da'. Vjenčali su se u intimnom krugu ljudi. Par je zajedno godinama, a Elizabeta je Marku bila velika podrška kada se prijavio na Doru, a zatim i kada je išao u Švedsku na Eurosong gdje je predstavljao Hrvatsku. Vjenčali su se u crkvici u Završju, naselju u Istri. 

Foto: Instagram


 

