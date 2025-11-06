Podsjetimo, Purišić i njegova dugogodišnja partnerica Elizabeta Ružić, prije godinu dana rekli sudbonosno 'da', a bila mu je i velika podrška kada se prijavio na Doru. Vjenčali su se u crkvici u Završju, naselju u Istri
Baby Lasagna predstavio novog člana svog tima: Promijenio je i svoj imidž, pogledajte ga sada
Marko Purišić, poznatiji kao Baby Lasagna iznenadio je obožavatelje na društvenim mrežama. Naime, na svojem Instagram profilu pohvalio se fotografijom sa svojim timom, gdje je pokazao i njihova nova člana Roka Josipovića. No, ono što je fanovima odmah upalo u oko je novi imidž, odnosno ružičastu je zamijenio crnom bojom kose.
- Pozdravite našeg novog člana - započeo je Marko.
-Obožava romantične komedije, duge šetnje i ledeni čaj od breskve. Mrzi kišu. Žipi i ja ga obožavamo u objavi i pričamo o njemu - dodao je Purišić.
- I da. Moja kosa je crna - nastavio je Baby Lasagna, kojem su se obožavatelji u komentarima odmah javili.
'Dobrodošla nova era i dobrodošao Roko', 'Već čujem te vrišteće stihove kako dolaze!!!', 'Lijepo! Dobrodošao Roko. I meni se sviđaju novi izgledi', 'Omgggggg', 'Dolazi mračno doba!', 'Bravo za Roka! Kad se Marko ofarbao u tamno?', pisali su mu.
Podsjetimo, Marko i njegova dugogodišnja partnerica Elizabeta Ružić, prije godinu dana rekli sudbonosno 'da'. Vjenčali su se u intimnom krugu ljudi. Par je zajedno godinama, a Elizabeta je Marku bila velika podrška kada se prijavio na Doru, a zatim i kada je išao u Švedsku na Eurosong gdje je predstavljao Hrvatsku. Vjenčali su se u crkvici u Završju, naselju u Istri.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+