Bad Bunny obrisao sve s Instagrama: Prati ga 52 milijuna korisnika, brojka raste

Nakon što je Bad Bunny u nedjelju, 8. veljače, odradio jedan od najiščekivanijih i najgledanijih nastupa svoje karijere na Apple Music Super Bowl LX Halftime Showu, portorikanski glazbenik odlučio je povući neočekivani potez.

Samo nekoliko sati nakon završetka predstave na poluvremenu na stadionu Levi’s u Santa Clari u Kaliforniji, Bad Bunny, pravim imenom Benito Antonio Martínez Ocasio, izbrisao je sve objave s profila, uklonio profilnu fotografiju i prestao pratiti ijedan drugi račun, ostavivši svoj Instagram u potpuno praznom stanju, iako ga i dalje prati 52 milijuna ljudi, te se i dalje stalno povećava.

Foto: Instagram

Taj je potez izazvao pravu buru među fanovima i medijima: neki su odmah počeli nagađati da je riječ o najavi novog glazbenog razdoblja, potencijalnog novog albuma ili velikog projekta koji tek slijedi, dok drugi smatraju da je umjetnik jednostavno odlučio uzeti kratku pauzu od društvenih mreža nakon epskog nastupa.

Podsjetimo da je Bad Bunny svoj poluvremenski show ispunio nezaboravnim trenucima – od energičnih izvedbi njegovih hitova do gostovanja zvijezda poput Lady Gage i Rickyja Martina, a završio je porukom jedinstva s nogometnom loptom na kojoj je pisalo „Together We Are America”.

Do sada nije objasnio razloge za svoje postupke na Instagramu niti najavio kada bi se njegovi fanovi mogli vratiti na njegov profil i očekivati nove objave. Tajanstvenost oko njegovog sljedećeg koraka ostavlja mnoge u iščekivanju – i postavlja pitanje hoće li poznati portorikanski glazbenik sam najaviti novu fazu svoje kreativne karijere ili nas ponovno iznenaditi u potpunosti neočekivanim potezom.