Obavijesti

Show

Komentari 1
NEOČEKIVANI POTEZ

Bad Bunny obrisao sve s Instagrama: Prati ga 52 milijuna korisnika, brojka raste

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Bad Bunny obrisao sve s Instagrama: Prati ga 52 milijuna korisnika, brojka raste
11
Foto: Mike Blake

Nakon spektakularnog nastupa na Super Bowlu, glazbena zvijezda iznenadila je fanove neočekivanim potezom na društvenim mrežama

Admiral

Nakon što je Bad Bunny u nedjelju, 8. veljače, odradio jedan od najiščekivanijih i najgledanijih nastupa svoje karijere na Apple Music Super Bowl LX Halftime Showu, portorikanski glazbenik odlučio je povući neočekivani potez.

Samo nekoliko sati nakon završetka predstave na poluvremenu na stadionu Levi’s u Santa Clari u Kaliforniji, Bad Bunny, pravim imenom Benito Antonio Martínez Ocasio, izbrisao je sve objave s profila, uklonio profilnu fotografiju i prestao pratiti ijedan drugi račun, ostavivši svoj Instagram u potpuno praznom stanju, iako ga i dalje prati 52 milijuna ljudi, te se i dalje stalno povećava.

Foto: Instagram

Taj je potez izazvao pravu buru među fanovima i medijima: neki su odmah počeli nagađati da je riječ o najavi novog glazbenog razdoblja, potencijalnog novog albuma ili velikog projekta koji tek slijedi, dok drugi smatraju da je umjetnik jednostavno odlučio uzeti kratku pauzu od društvenih mreža nakon epskog nastupa.

Podsjetimo da je Bad Bunny svoj poluvremenski show ispunio nezaboravnim trenucima – od energičnih izvedbi njegovih hitova do gostovanja zvijezda poput Lady Gage i Rickyja Martina, a završio je porukom jedinstva s nogometnom loptom na kojoj je pisalo „Together We Are America”.

NASTUPIO NA SUPER BOWLU Tko je glazbenik Bad Bunny?
Tko je glazbenik Bad Bunny?

Do sada nije objasnio razloge za svoje postupke na Instagramu niti najavio kada bi se njegovi fanovi mogli vratiti na njegov profil i očekivati nove objave. Tajanstvenost oko njegovog sljedećeg koraka ostavlja mnoge u iščekivanju – i postavlja pitanje hoće li poznati portorikanski glazbenik sam najaviti novu fazu svoje kreativne karijere ili nas ponovno iznenaditi u potpunosti neočekivanim potezom.

SPEKTAKL ZA PAMĆENJE VIDEO Pogledajte nastup Bad Bunnyja na Super Bowlu 2026.
VIDEO Pogledajte nastup Bad Bunnyja na Super Bowlu 2026.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Poznata srpska voditeljica na izbor za Miss stigla u 'goloj' haljini, malo ostavila mašti...
ZASJENILA NATJECATELJICE

FOTO Poznata srpska voditeljica na izbor za Miss stigla u 'goloj' haljini, malo ostavila mašti...

Dušica Jakovljević (44) poznata je srpska televizijska voditeljica i medijska figura, a najprepoznatljivija je po vođenju popularnih reality formata i zabavnih emisija na televiziji Pink. U nedjelju je na natjecanje Miss Srbije stigla u minijaturnoj, gotovo prozirnoj haljini...
Župa u Novom Travniku pozvala na bojkot filma 'Svadba' zbog uvrede kršćanskih vrijednosti
NE SVIĐA SE SVIMA

Župa u Novom Travniku pozvala na bojkot filma 'Svadba' zbog uvrede kršćanskih vrijednosti

U svojoj poruci osvrnuli su se i na vjernike koji su film gledali u drugim gradovima, navodeći kako je tužno što su to činili izvan svoje sredine kako ne bi bili viđeni, uz dodatak da im preostaje molitva za njih
FOTO Prvo tangice, halteri i čipka, a sad elegancija: Sydney Sweeney naglasila je obline...
LIJEPA GLUMICA

FOTO Prvo tangice, halteri i čipka, a sad elegancija: Sydney Sweeney naglasila je obline...

Sydney Sweeney pojavila se na Međunarodnom filmskom festivalu u Santa Barbari gdje je oduševila elegantnim izdanjem. Haljina joj je naglasila struk, a nedavno se Sydney skinula u izazovno donje rublje...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026