Obavijesti

Show

Komentari 0
ROMANTIČNA VEČERA

Bad Bunny opet ljubi bivšu? Bili su na večeri uoči Valentinova

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Bad Bunny opet ljubi bivšu? Bili su na večeri uoči Valentinova
12
Foto: Pinterest

Par je viđen kako napušta jedan restoran u Buenos Airesu, a Page Six objavio je fotografije koje su potaknule glasine

Admiral

Nakon svog nastupa u poluvremenu Super Bowla, glazbenik Bad Bunny (31) teško može napraviti ijedan korak neprimijećeno. Sada je pozornost izazvao i susret s njegovom bivšom djevojkom Gabrielom Berlingeri (32), potaknuvši nagađanja o pomirenju nakon njihovog prekida krajem 2022. godine.

Par je viđen kako napušta jedan restoran u Buenos Airesu, a Page Six objavio je fotografije koje su potaknule glasine. Prema pisanju američkih medija, par je u četvrtak navečer uživao u večeri uoči Valentinova. Portorikanska superzvijezda upravo boravi u argentinskoj prijestolnici, gdje ima zakazane nastupe u petak, subotu i nedjelju, što je bila idealna prilika za zajedničke trenutke.

ZVIJEZDA SUPER BOWLA Sve ljubavi Bad Bunnyja: Od višemilijunske tužbe i suda do veze s Kendall Jenner...
Sve ljubavi Bad Bunnyja: Od višemilijunske tužbe i suda do veze s Kendall Jenner...

Za izlazak s bivšom djevojkom, Bad Bunny je nosio bejzbolsku kapu kako bi prekrio lice, zajedno sa sunčanim naočalama i maskom za lice. Unatoč trudu da ostane neprimijećen, otkrili su ga brojni fotografi i obožavatelji. Pjevača je pratilo nekoliko tjelohranitelja. Berlingeri je hodala iza njega u pratnji zaposlenice restorana, a potom ga je čekala u automobilu dok je Bad Bunny razgovarao s obožavateljima. Nosila je smeđu kožnu jaknu s hlačama u istoj boji i cipelama s otvorenim prstima.

NFL - Super Bowl LX - Half-Time Show - New England Patriots v Seattle Seahawks
Foto: Mike Blake

Prije susreta u Argentini, Gabrielu su također vidjeli i na Super Bowlu u Kaliforniji. Par je bio u vezi od 2017. do 2022. godine, no svoj debi na crvenom tepihu imali su tek 2021. na dodjeli Billboard Latin Music Awards. Berlingeri je sudjelovala i na nekoliko njegovih pjesama, pjevajući na "El Apagón" i "En Casita", a pojavila se i u njegovom spotu za pjesmu "Titi Me Preguntó". Nakon prekida, Bad Bunny je bio u vezi s manekenkom Kendall Jenner.

NASTUPIO NA SUPER BOWLU Tko je glazbenik Bad Bunny?
Tko je glazbenik Bad Bunny?


 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Otapaju srca: Ove dame znaju kako slaviti Valentinovo
ZAVODLJIVE LJEPOTICE

FOTO Otapaju srca: Ove dame znaju kako slaviti Valentinovo

Tijekom godina, crvena boja postala je sinonim koji vežemo uz Valentinovo. Ništa ne izgleda tako seksi kao crveni outfit, a to znaju i brojne slave ljepotice...
Thompson zapjevao u Širokom Brijegu: Hrvatske zastave, HOS simboli, evo kako je bilo
VELIKI KONCERT

Thompson zapjevao u Širokom Brijegu: Hrvatske zastave, HOS simboli, evo kako je bilo

Marko Perković Thompson zapjevao je u prepunoj dvorani Pecara pred tisućama ljudi. U subotu ga očekuje još jedan koncert
Okupili se fanovi uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona, pogledajte atmosferu iz BiH
NASTUPA U ŠIROKOM BRIJEGU

Okupili se fanovi uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona, pogledajte atmosferu iz BiH

Mnogi obožavatelji okupili su se u petak oko dvorane Pecara, gdje će Marko Perković Thompson u petak i subotu održati koncert. Neki su stigli već u popodnevnim satima, a dio njih bio je omotan zastavama ili ih je raširio oko dvorane. Postavljeni su i štandovi na kojima se mogu kupiti majice i drugi rekviziti vezani uz koncert

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026