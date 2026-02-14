Bad Bunny opet ljubi bivšu? Bili su na večeri uoči Valentinova

Nakon svog nastupa u poluvremenu Super Bowla, glazbenik Bad Bunny (31) teško može napraviti ijedan korak neprimijećeno. Sada je pozornost izazvao i susret s njegovom bivšom djevojkom Gabrielom Berlingeri (32), potaknuvši nagađanja o pomirenju nakon njihovog prekida krajem 2022. godine.

Par je viđen kako napušta jedan restoran u Buenos Airesu, a Page Six objavio je fotografije koje su potaknule glasine. Prema pisanju američkih medija, par je u četvrtak navečer uživao u večeri uoči Valentinova. Portorikanska superzvijezda upravo boravi u argentinskoj prijestolnici, gdje ima zakazane nastupe u petak, subotu i nedjelju, što je bila idealna prilika za zajedničke trenutke.

Za izlazak s bivšom djevojkom, Bad Bunny je nosio bejzbolsku kapu kako bi prekrio lice, zajedno sa sunčanim naočalama i maskom za lice. Unatoč trudu da ostane neprimijećen, otkrili su ga brojni fotografi i obožavatelji. Pjevača je pratilo nekoliko tjelohranitelja. Berlingeri je hodala iza njega u pratnji zaposlenice restorana, a potom ga je čekala u automobilu dok je Bad Bunny razgovarao s obožavateljima. Nosila je smeđu kožnu jaknu s hlačama u istoj boji i cipelama s otvorenim prstima.

Foto: Mike Blake

Prije susreta u Argentini, Gabrielu su također vidjeli i na Super Bowlu u Kaliforniji. Par je bio u vezi od 2017. do 2022. godine, no svoj debi na crvenom tepihu imali su tek 2021. na dodjeli Billboard Latin Music Awards. Berlingeri je sudjelovala i na nekoliko njegovih pjesama, pjevajući na "El Apagón" i "En Casita", a pojavila se i u njegovom spotu za pjesmu "Titi Me Preguntó". Nakon prekida, Bad Bunny je bio u vezi s manekenkom Kendall Jenner.



