Badrić je pozirala bez šminke: 'Idealan dan za ništa ne raditi'

<p>Pjevačica<strong> Nina Badrić </strong>(47) redovito 'opali' selfie za društvene mreže, a sada je pratitelje na Instagramu 'počastila' još jednim. Ovaj put je pokazala nešto drugačije izdanje s obzirom na to da je pozirala bez šminke. </p><p>- Ništa ne raditi, ne imati plan... Danas je idealan dan za to - napisala je u opis objave koja je prikupila preko 3.000 lajkova.</p><p>Fotografija je oduševila fanove, a jedan obožavatelj joj je poručio: 'Predivna kao i uvijek... Onda uživaj u današnjem danu'.</p><p>Inače, glazbenica je nedavno objavila staru fotku na kojoj pozira iz profila te kosu drži u rukama. Tada su je neki pratitelji čak usporedili s latino divom <strong>Jennifer Lopez </strong>(50). </p><p>- Wow! Prekrasna si! Na prvu sam pomislila da je J.Lo objavila sliku, a ono Nina - jedan je od komentara. </p><p>Nina nije jedna od onih poznatih dama koje se boje starenja pa odlaze kod estetskih kirurga kako bi zadržale mladenački izgled.</p><p>- Strah od starenja je normalan i prirodan, ali isto tako skroz bespotreban, jer će nas sve jednog dana to dočekati. Bojali se mi ili ne. Bojim se nemoći, a ne starosti - ispričala je ranije.</p>