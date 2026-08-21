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STIGLA DJEVOJČICA

Barbara i Filip Đinović postali su roditelji! Spol bebe nisu željeli znati do samoga poroda

Piše Dora Pek,
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Barbara i Filip Đinović postali su roditelji! Spol bebe nisu željeli znati do samoga poroda
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Foto: Instagram
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Barbara i njezin suprug Filip Đinović dobili su kćer kojoj su dali ime Luna

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Olimpijka Barbara Đinović i njezin suprug Filip Đinović postali su roditelji! Splitska džudašica u četvrtak je rodila djevojčicu, a sretni roditelji svojoj su prvoj bebi dali ime Luna, doznaje Story.

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Barbara i Filip mjesecima su iščekivali dolazak prinove, no do samog poroda nisu znali hoće li dobiti djevojčicu ili dječaka. Još tijekom trudnoće odlučili su da spol bebe neće saznati unaprijed.

- U početku smo mislili da bi možda bilo dobro da mi znamo, ali da nikome ne govorimo, no na kraju smo odlučili da nećemo ni mi znati, da bude potpuno iznenađenje - ispričala je Barbara za Story.

Foto: Instagram

Iako nisu znali spol, oko imena dvojbi nije bilo. Barbara je ranije otkrila da su već imali spremne dvije opcije, Luna za djevojčicu i Luka za dječaka. Barbara je tijekom trudnoće otvoreno govorila i o pripremama za roditeljstvo. Priznala je da je nova životna uloga nije posebno plašila jer je oko sebe imala veliku podršku, ali i nekoliko bliskih osoba koje su u isto vrijeme prolazile kroz trudnoću.

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- Imam mlađu sestru koja ima dvoje djece pa sam se već malo uhodala s njom, a jedna je prijateljica trudna sa mnom. Zapravo nas je nekoliko koje smo tu negdje s terminima. Sve skupa prolazimo pa mi je lakše i, iskreno, nije mi neki stres ni strah - rekla je.

Foto: Instagram

Barbara je tad otkrila i da je trudnoća prošla bez većih poteškoća te da su ona i Filip, beogradski džudaš i međunarodni sudac u toj borilačkoj vještini, posljednjih su mjeseci uređivali svoj dom kako bi sve bilo spremno za dolazak novog člana obitelji.

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