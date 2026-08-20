Barbara Nola stigla na SFF zbog novog filma, evo kako je izgledala na crvenom tepihu

Cvjetna haljina, zelene sandale i crvena torbica bili su izbor Barbare Nole (58) za šesti dan Sarajevo Film Festivala. Haljina bez rukava isticala se prozračnim krojem i cvjetnim uzorkom u žutim, bijelim i nježno zelenim tonovima. Poseban detalj bio je visoki ovratnik koji je kreaciji dao elegantniji izgled.

Nola se pred fotografima smiješila i opušteno pozirala, a u Sarajevo nije stigla samo zbog festivalskog crvenog tepiha. Ondje je prati i novi filmski projekt, 'Pukotina u ledu' redateljice Maje Miloš, u kojem glumi uz Jovanu Stojiljković, Ljubomira Bandovića, Natašu Ninković i Gorana Navojca.

Sarajevo: Filmske zvijezde prošetale drugim crvenim tepihom šestog dana 32. Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Film prati mladu umjetničku klizačicu Mariju, koja nakon majčine smrti živi s ocem na periferiji Beograda i pokušava pronaći svoje mjesto dok se suočava sa sve težim životnim okolnostima. Barbara Nola u filmu tumači njezinu majku.

- Sama srž ove priče stare više od dvije tisuće godina djevojčice uči da žena postaje princeza kada prigrli svoju seksualnost. Kroz povijest su interpretacije Pepeljuge postajale sve seksističke. Princ je tumačen kao muškarac koji rješava sve Pepeljugine probleme, dok, zapravo, u izvornoj priči njegova ljubav daje Pepeljugi snagu da prihvati svoju seksualnost i sama pronađe unutarnji spokoj. Moj novi film istražuje moć ljubavi i njenu neophodnost kako bismo otkrili i prihvatili sami sebe - rekla je ranije Maja Miloš.