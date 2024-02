Battifiaca o Dori: 'Razbio sam se k'o kruška, a Ferlin ništa nije ni skužio! Gledao je u kameru...'

Razbio sam se k'o kruška pa me sve boli. Dobrano sam natučen. Baš mi se bilo teško kretati. Nije šala, ali bit će sve okej, prepričava nam voditelj, pjevač i glumac Mario Lipovšek Battifiaca (53) bolnu anegdotu.

Ferlin nije primijetio Battifiacin pad

S voditeljem Robertom Ferlinom (57) ovih je dana uvježbavao koreografiju za pjesmu "Vodu Piti Trizan Biti", s kojom će se predstaviti u prvoj polufinalnoj večeri Dore, i izgubio je ravnotežu.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Da ne otkrivam previše jer ne smijem, ali jednom trenutku imam vezane ruke. Kako je Ferlin reagirao na moj pad? Pa on je bio toliko unijet u pjesmu da nije ni skužio da je glazba stala, da su mi ljudi uskočili u pomoć. On je i dalje buljio u kameru i pjevao. Poslije smo mu prepričali što mu se događalo iza leđa - govori nam Battifiaca, a Ferlin se nadovezuje kako mu je žao što nije vidio pad, da mu se može smijati kao što se on smije njegovu pjevanju.

Treća sreća na Dori

Battifiaci će ovo biti treći nastup na Dori. Posljednji put nastupao je 2008. s pjesmom "Ma gdje si bila", a prije toga 1995. sa singlom "Još vavek".

- Tad sam to radio s namjerom. Imao sam pjesme koje sam htio da idu na Doru. Ovaj put mi je ponuđena pjesma od Brune Krajcara, istaknutog glazbenika i tekstopisca. Javio se Ferlinu, onda je to Ferlin predložio meni - kaže Battifiaca.

Foto: Dario Njavro/HRT

Dosta se nećkao oko prijave jer zna da Ferlin nije pjevač.

- Drugi problem je tekst koji me stvarno kupio. Privlače me tekstovi koji imaju neku poruku, a bio sam svjestan kad se u potpisu vide imena Ferlina i mene, da će ljudi možda očekivati neku zafrkanciju. Ova pjesma to nije. Pjeva o egocentričnom društvu, o tome kako samo mislimo na sebe. Slika Vodu Piti Trizan Biti samo je preneseno značenje da se trebamo otrijezniti i prepustiti iskonskoj ljubavi - objašnjava nam Riječanin.

Favoriti Eugen i Baby Lasagna

Pobjedi se ne nada. Smatra kako je natjecanje za pjesmu Eurosonga namijenjeno mlađim izvođačima, među kojima ima favorite.

- Mislim da bi nas mlađa i svježa ekipa bolje predstavila na Eurosongu. Čuo sam sve pjesme koje idu na Doru. Neke ljude znam privatno, druge sam sad upoznao. Po energiji i izričaju favorit mi je Baby Lasagna. No po glazbenom ukusu mi se sviđa Eugen. I ja inače pjevam balade i sporije pjesme.

Foto: Hani Domazet

Žao mu je što Dora ove godine neće biti u Opatiji.

- U Opatiju sam išao u školu. Ona je moj dom. Stavljam znak jednakosti između Dore i Opatije. To mi je prirodno sljubljivanje. No što je, tu je. Moramo se prilagoditi. Kad pričam s ekipom, svi bi radije bili u Opatiji. Možda se dogodine što promijeni - zaključuje Battifiaca.