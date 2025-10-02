Obavijesti

NOVA TUŽBA

'Beba' s albuma 'Nevermind' ponovno je izgubila sudski spor protiv benda 'Nirvana'

Piše Sara Študir,
'Beba' s albuma 'Nevermind' ponovno je izgubila sudski spor protiv benda 'Nirvana'
Foto: imdb

Sudac je odbacio i drugi pokušaj optužbe popularnog benda zbog dječje pornografije, a 'beba' s fotografije najavila je novu žalbu

Beba s naslovnice albuma 'Nevermind'  američkog rock sastava 'Nirvana', Spencer Elden, izgubio je sudski spor koji je pokrenuo protiv benda tužeći ga za distribuciju dječje pornografije. Elden je u vrijeme fotografiranja 1991. godine imao svega 4 mjeseca, a naslovnica na kojoj je glavna zvijezda postala je jedna od najpopularnijih u svijetu glazbe. Uz poznati bend, tužio je i fotografa Kirka Weddlea.

Sudac Fernando Olguin je odbacio optužbu objasnivši kako 'ni poza, ni točka fokusa, ni okruženje, ni ukupni kontekst ne sugeriraju da naslovnica prikazuje seksualno eksplicitan sadržaj', ističući: 'Golotinja mora biti povezana s drugim okolnostima koje slikovni prikaz čine lascivnim ili seksualno provokativnim.' Dodao je kako ništa osim činjenica da je beba gola na fotografije ne upućuje na dječju pornografiju, te ju usporedio s klasičnom obiteljskom fotografijom djeteta koje se kupa. Sudac je prilikom presude u obzir uzeo i prisustvo roditelja tijekom fotografiranja, činjenicu da je Weddle bio njihov obiteljski prijatelj te da je Elden već ranije prihvatio financijski profit koji mu je naslovnica 'Nirvaninog' albuma donijela.

'Nirvanin' odvjetnik rekao je: 'Oduševljeni smo što je sud okončao ovaj neosnovani slučaj te oslobodio naše kreativne klijente stigme lažnih optužbi.' Prema izjavi koju je dao za Rolling Stone, odvjetnički tim Spencera Eldena s tim se nije složio te je najavio novu žalbu uz napomenu da će nastaviti svoju potragu za pravdom sve dok zabavna industrija ne prestane davati prednost profitu nad dječjom privatnošću, pristankom i dostojanstvom.

Music - Nirvana - Le Zenith, Paris
Music - Nirvana - Le Zenith, Paris | Foto: Justin Thomas/Press Association/PIXSELL
Spencer Elden prvu je tužbu iz istog razloga podignuo još 2021., godine kada je tvrdio da su njegovo ime i identitet zauvijek vezani uz 'komercijalnu seksualno eksploataciju' koju je pretrpio kao beba, no isti je sudac iduće godine tu optužbu odbacio zbog zastare. Unatoč tome, žalbeni je sud tu odluku odbacio i tako dopustio Eldenu da podnese novu tužbu.

