Bili smo u školi i u kući malenog Marina Vrgoča: Pjesmu 'Ribari' posvetio sam svom djedu Mići...

Gobac je dobar, samo ti slušaj Gobca pa ćeš daleko dogurati. Ali moraš biti uporan - savjetuje djed Miće svog unuka Marina Vrgoča, prvog pobjednika The Voice Kids Hrvatska, inače iz Tima Gobac.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:58 Ploče: Marin Vrgoc, pobjednik The Voice Kids | Video: 24sata/Grgo Jelavić/PIXSELL

Djed Miće Jelavić (87) od početka je najveća podrška svom Marinu.

- Marino i ja imamo posebnu vezu od kada se on rodio. Znao sam da će pobijediti, u meni je nešto govorilo da će pobijediti, a žena mi nije vjerovala - prisjeća se Miće prvih epizoda The Voice Kids Hrvatska.

Ploče: Marin Vrgoc, pobjednik The Voice Kids | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

- Dok je Marino s mamom bio u Zagrebu, cijelo vrijeme smo bili u kontaktu. Napeto sam pratio svaku emisiju na televiziji, a očekivao sam od početka najbolje. Upravo tako je i ispalo, najbolje moguće. Prirodno je nadaren i taj talent mora izaći vani - priča djed te dodaje kako je unuku obećao nagradu ako pobijedi.

- Tako smo ga baka Bosiljka i ja nagradili s 500 eura kada se vratio kući nakon pobjede - sretno naglašava djed Miće.

- Od kada se Marino rodio, djed ga gotivi - ubacuje se nasmijano Marinova mama Manda, sretna što je obitelj na okupu.

- Bila sam bolesna, a Marino me svojim nastupima oživio, digao me na noge, ljubav moja jedina - puna emocija priča nam baka Bosiljka.

Ploče: Marin Vrgoc, pobjednik The Voice Kids | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

- Djed je plakao kad je Marino pobijedio, a to se ne događa često - otkriva nam, a djed negoduje s druge strane stola.

- Ja sam operirala srce. U trenucima prije proglašenja pobjednika sam nemirno hodala po kući i čekala kada će voditelji izgovoriti ime. Imala sam osjećaj da će mi to operirano srce iskočiti, lupalo je kao ludo. Doživjela sam tu noć kao niti jednu prije - prisjeća se baka te subotnje večeri 15. veljače.

A tu će večer cijeli život pamtiti i Marino, devetogodišnjak koji je osvojio srca brojnih gledatelja, a koji su mu se na tome zahvalili svojim glasovima u finalu.

Foto: Foto/Press HRT

- Na nastupima nisam imao niti malo treme, čak ni na liveu. Važno je uživati, glazba je tako lijepa i u nju se mogu potpuno uživjeti, kao da sam u drugom svijetu. Uopće ne primijetim sve te kamere i reflektore - priča nam Marino te dodaje kako mu je podrška obitelji i prijatelja vrlo važna. Upravo zato je na blind audiciji odlučio pjevati pjesmu 'Ribari' od Vinka Coce.

- Ribare sam pjevao zbog svog djeda Miće, jer me on stalno podržava skupa s bakom Bosiljkom. Vjeruju da ću ja pobijediti na svakom natjecanju i festivalu na kojem budem. Djed jako voli tu pjesmu pa sam je njemu posvetio. Prije dvije godine me zamolio da mu je naučim pjevati, a eto naučio sam je tek prošlo ljeto. Oni su najbolji djed i baka na svijetu - sretno ih grli Marino, koji će zauvijek ostati zapamćen kao pobjednik prve sezone The Voice Kids Hrvatska.

Foto: Foto/Press HRT

A važnu ulogu u tome odigrala je prijateljica Marinove mame, koja je vidjela reklamu za prijave te je sugerirala Marinu da se prijavi.

- Mama me pitala želim li se zaista prijaviti, a meni se svidjela ta ideja jer oduvijek volim gledati Voice. Morali smo poslati snimku na kojoj pjevam, a s tim mi je pomogla profesorica Glazbene kulture Matea Jurilj iz moje bivše škole u Otrić-Seocima. Na toj snimci sam pjevao pjesmu Nek’ svud ljubav sja - prisjeća se Marino. Poslao je snimku i čekao hoće li ga pozvati na audiciju za blind.

- To je sve počelo prošle godine u svibnju kada su bile audicije. Onda smo snimali troboj, pa polufinale i na kraju, 15. veljače, finale. U međuvremenu sam se preselio i krenuo u treći razred, ali imao sam vremena za vježbanje - ističe Marino, koji je svoj talent za pjevanje otkrio još prije polaska u školu.

Ploče: Marin Vrgoc, pobjednik The Voice Kids | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

- U vrtiću sam naučio neku pjesmu pa mi je mama rekla kako dobro pjevam, iznenadila se. I tako je počela moja karijera, otkrio sam da volim pjevati, jednostavno u tome uživam. Krenuo sam onda u školu gdje mi je s pjevanjem pomogla profesorica Jurilj, ponekad bih pjevao i sam kod kuće, a išao sam i na crkveni te školski zbor - prepričava nam Marino, koji je i prije Voicea imao nešto iskustva s pozornicama.

- Nastupao sam na zboru u prijašnjoj školi, nešto i ovdje u Pločama. Bio sam dva puta na natjecanju Glas Ploča, prvi put sam pjevao pjesmu Ti budi ti od Marka Škugora i Tončija Huljića, a godinu nakon Tvoja zemlja od Vice Vukova - objašnjava nam.

Ističe kako ga posebno nadahnjuju ljubavne pjesme.

Ploče: Marin Vrgoc, pobjednik The Voice Kids | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

- Draže su mi mirne i laganije pjesme koje pričaju o ljubavi. Svejedno mi je jesu li naše domaće ili strane, jer mi dobro leže jezici. Zato sam u polufinalnoj emisiji pjevao pjesmu na talijanskom Parlami d’amore. To mi je predložila Gina Damjanović, moja vokalna trenerica, a mentor Gobac se složio da je to super pjesma. Svi mi kažu da je to teška pjesma za pjevati, ali meni je lagana - ponosan je Marino, koji je zahvaljujući Voiceu stekao brojna nova prijateljstva.

- Na Voiceu sam upoznao mnogo novih prijatelja i ta prijateljstva mi puno znače, pogotovo ekipe iz tima Gobac. A upoznao sam i svog idola Martina Kosoveca. Rekao mi je da sam i ja njegov idol. Pohvalio me, rekao mi je da sam bio super. Dao mi je savjet da se samo opustim, da uživam u glazbi i da će sve dobro proći, da ne mislim ni na što. Čak smo pričali o snimanju dueta, a vidjet ćemo hoćemo li to ostvariti - uzbuđen je Marino.

Ploče: Marin Vrgoc, pobjednik The Voice Kids | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Uzbuđena je cijelo vrijeme bila i Marinova mama Manda.

- Izvrsno iskustvo smo prošli s izvrsnim ljudima s HRT-a, cijelom produkcijom The Voice Kids-a Hrvatska, a zaista je tu bio cijeli tim ljudi: od psihologa pa do Marinovog Tima Gobac. Gobac, Gina, Jelena, Lidija i svih 12 djece koji su razvili prijateljstva i cijelo vrijeme su funkcionirali kao tim, kao jedno, bili jedno drugome podrška motivacija od početka do kraja - govori nam mama Manda te dodaje kako su se začas zbližili i s djecom iz ostalih timova s kojima su u kontaktu i druže se.

Ploče: Marin Vrgoc, pobjednik The Voice Kids | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

- Oni su svi samo djeca koja su u svemu tome uživala i koliko su samo pokazali odgovornosti, ustrajnosti, emocija i talenta se ne može opisati riječima - emocionalno priča te se osvrće na Marinovu izjavu Gobcu u kojoj kaže “Pobijedili smo”.

- Ali svi smo pobjednici, zaista su svi pobjednici samim time što su svi došli do blind audicije. Marino je zaista sretan i ovo sve je prošao jer je on sam to želio i kako sam u prijavi napisala što je rekao da želi postići svoj osobno uspjeh. I zaista je tako i bilo - zadovoljna je mama.

Ali nije u svemu tome zaboravio ni svoje “stare” prijatelje i kolege iz razreda.

- Dok sam bio u Zagrebu, prijatelji iz razreda su bili uvijek uz mene kao podrška, često smo se čuli - priča Marino. A s njim je u Zagreb išla i njegova cura Josipa Obradović.

Ploče: Marin Vrgoc, pobjednik The Voice Kids | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

- Od početka sam vjerovala da će Marino pobijediti, pjeva bolje od svih. Mi se znamo od kad smo bili bebe, cijeli život smo skupa. Od početka do kraja sam bila uz njega, nije mi bilo teško, meni za njega ništa nije teško. A emotivno mi je bilo jako, to se moglo i vidjeti na tv-u - nije skrivala suze Josipa. Naglašava kako je Marino jako dobar, iskren i uvijek spreman pomoći. A vjeruje da će takav ostati i u budućnosti.

- Marina za 15 godina zamišljam na pozornici ispred tisuće ljudi. Ali što god da bude ja ću biti sretna - govori nam Josipa. S njom se slaže i Šimun Barbir, Marinov najbolji prijatelj, koji je također bio s njim u Zagrebu kao podrška.

- Mislim da će Marino za 15 godina biti u studiju i snimati pjesme - priča Šimun. Na pitanje kakav je Marino, odgovara uz smijeh.

- Marino se puno voli zezati, više nešto što drugi misle.

- Čak i više nego mentor Davor Gobac - ubacuje se Marino iznenada.

Ploče: Marin Vrgoc, pobjednik The Voice Kids | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Možda nije toliko poznato da je Marino šaljivdžija, ali njegov talent za pjevanje je opće poznata stvar, nekima i od prije Voicea.

- I prije sam znala da Marino dobro pjeva jer sam s prijateljicama išla na Glas Ploča. Kad smo čule Marina jednostavno smo se oduševile. U sebi sam pomislila ‘pa zašto se on ne bi na nešto prijavio’. Marino tada još nije išao s nama u razred jer je bio u drugoj školi - prisjeća se Iskra Grgić, Marinova kolegica iz razreda, koja je Voice gledala kod kuće.

- Mama je glasala 15 puta za Marina, tata 10-ak puta, svi smo navijali za njega. Slava je dobro utjecala na njega jer sad još bolje pjeva nego prije. Često ga zamolimo da nam pjeva u razredu - govori nam te se prisjeća dočeka kojeg su mu organizirali nakon pobjede.

- Kad je u utorak nakon Voicea došao u školu, mi smo mu u učionici napravili party. Imao je veliki doček u gradu, ali smo mu mi kao razred isto htjeli nešto prirediti. Pa smo donijeli balonu, pumpe, slatkiše i takve stvarčice. Skrili smo se i iznenadili ga kad je ušao, i onda je krenula zabava, taj dan nismo ništa učili. Mi ćemo njega uvijek pamtiti, a nadam se da će i on nas uvijek pamtiti - govori nam Iskra.

Ploče: Marin Vrgoc, pobjednik The Voice Kids | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

A nema sumnje da će Marina uvijek pamtiti i njegova učiteljica Dušanka Ivičević.

- Kada je Marino došao u naš razred, znali smo da se prijavio na Voice. Ipak, njegove glazbene sposobnosti čuli smo na prvom satu Glazbene kulture, to je neupitno: boja glasa, čistoća, intonativnost, lako savladavanje novih pjesmi, pa i samo čitanje. Ljepota njegovog čitanja iskazuje njegov osjećaj za ritam i melodiju, to se odmah vidi i čuje. Također se i na satu hrvatskog jezika i izražajnog čitanja prepoznaje njegov izraziti sluh - priča nam učiteljica Dušanka te dodaje kako je Marino organiziran dječak te je bez problema nadoknadio propušteno gradivo.

- Učitelji u školi su uvijek tolerantni prema Marinu i njegovim obavezama. Nije mogao i nije morao raditi sve što i druga djeca jer je imao druge poteškoće, naporan mu je bio život. Vidjeli smo koliko mu treba volje i snage, nekad je čak i bolestan išao u Zagreb. Bilo je teških situacija, spavanja u drugoj kući, teških putovanja i nevremena na putu, a često su putovali. Pa smo rekli, Marino sad se posveti pjevanju i Voiceu, i to je težak posao. A kad se vratiš sve ćeš stići i nadoknaditi. Tako je i bilo - kaže učiteljica te nastavlja kako je Marino organizirano dijete, odličan učenik te lako savladava gradivo.

- Čak i ono što ne voli, svjestan je da mora pa se potrudi - naglašava.

Foto: Dinko Cepak/HRT

Iako je prošlo skoro mjesec dana od pobjede na The Voice Kids Hrvatska, Marino ne miruje.

- Imao sam nekoliko gaža u Splitu kod Mire Oštrić, s nama je bio i Leonardo Rados, moja ekipa s Voicea. Skupa smo pjevali, imali smo tri gaže, bilo nam je super, lijepo smo se proveli. Pjevao sam i u Metkoviću na Biloj noći u čast Hajduka, u Pločama na maškarama. Super mi je što stalno nastupam, nije mi dosadilo - kaže Marino te nam otkriva kako će objaviti i svoj prvi singl.

- Ubrzo ću snimiti svoj prvi singl, u produkciji Universal Music Hrvatska, što je zapravo nagrada za pobjednika The Voice Kids Hrvatska. Ne znamo još detalje, ali uskoro ću ih dogovoriti s product managerom Universal Music Hrvatska Domagojem Šiljegom. Ne znam kako će se pjesma znati. Mislim da ću snimiti i spot, odredit ćemo lokaciju snimanja, hoće li to biti u Pločama ili negdje drugdje. Jako sam uzbuđen zbog tog singla. Uživat ću sigurno na snimanju pjesme jer kad god pjevam, uvijek uživam - naglašava.

Ploče: Marin Vrgoc, pobjednik The Voice Kids | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

A osim snimanja, Marino ima planove i za nadolazeće ljeto.

- Planiram otići na jedrenje i u Zaostrog na kupanje, ali pjevat ću opet i na Glasu Ploča, vjerojatno i u Metkoviću na Glas Neretve te u Opuzenu na Melodijama hrvatskog juga. Želja mi je otići kod Leonarda u Zadar, u Mire sam već bio. A dugoročno mi je želja kad odrastem snimiti album - odlučan je Marino, koji brižno čuva podsjetnik na pobjedu u The Voice Kids Hrvatska.

- Pobjedničku plaketu sam stavio kod kuće u ormar koji ima staklena vrata. Čak ne dam ni mami da ga dira, svi ga smiju samo gledati - ozbiljno nam govori te dodaje kako mu se život nakon Voicea mnogo promijenio.

- Moj život prije Voicea nije bio baš dobar jer me nitko nije poznavao, samo ljudi koji su bili na Glasu Ploča. Sad mi je super jer me svi prepoznaju, zna me cijela Hrvatska - sretan je zbog toga Marino. Ipak, u svemu tome ne zaboravlja ono što je zaista važno.

- Bitno je da su ljudi dobri i da ih inspirira ljubav! - odlučno nam govori dok grli svoju Josipu.