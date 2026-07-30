Biografija: Brad Pitt

Kada pomislite na Hollywood, glamur i crveni tepih, jedno ime gotovo uvijek iskoči – Brad Pitt. Iako ga mnogi poznaju po ulogama zavodnika i akcijskih junaka, Pittova životna priča mnogo je bogatija, punija uspona, padova i iznenađujućih preokreta. Donosimo vam priču o Williamu Bradleyju Pittu, čovjeku koji je iz malog američkog gradića stigao do samog vrha svjetske filmske industrije, postao simbol ljepote, ali i glas savjesti u svijetu slavnih.



Rođen 18. prosinca 1963. u Shawneeju, Oklahomi, Brad Pitt odrastao je u Springfieldu, Missouri, u konzervativnoj kršćanskoj obitelji. Otac William vodio je tvrtku za prodaju kamiona, a majka Jane bila je školska pedagoginja. Brad je bio najstarije dijete, uz brata Douga i sestru Julie. Već u srednjoj školi pokazivao je svestranost – bavio se sportom, sudjelovao u debatama, glumio u školskim predstavama i bio član učeničkog vijeća. Nakon upisa na Sveučilište Missouri, gdje je studirao novinarstvo, sve je vodilo prema mirnom životu – no, filmska čarolija ga je neodoljivo privlačila.



Dvije sedmice prije diplome, Brad je spakirao kofere i odvažio se na put u Los Angeles. Početci su bili teški – radio je razne poslove, od maskote u fast food lancu do vozača limuzine, dok je pohađao satove glume kod legendarnog Roya Londona. Prve uloge bile su sitne: pojavljivao se u popularnim serijama poput "Dallas", "Head of the Class" i "Growing Pains". No, sve se promijenilo 1991. kada je dobio ulogu šarmantnog J.D.-a u filmu "Thelma & Louise". Kratka, ali nezaboravna scena s Geenom Davis lansirala ga je među najpoželjnije holivudske zvijezde.



DPA/Pixsell | Foto: DPA/Pixsell



Devedesete su bile desetljeće Pittova uspona. Glumio je u nizu hitova: od "Intervjua s vampirom" (gdje je trpio sate pod šminkom i lećama), preko romantične "Legende o jeseni", do mračnog trilera "Sedam" s Morganom Freemanom. Uloga psihotičnog Jeffreyja Goinesa u "Dvanaest majmuna" donijela mu je Zlatni globus i prvu nominaciju za Oscara. Uslijedili su izazovi s naglascima ("Sjeme zla", "Sedam godina u Tibetu"), ali i potvrda glumačkog talenta u filmovima poput "Upoznajte Joea Blacka" i kultnog "Kluba boraca".



Ulaskom u novo tisućljeće Pitt je postao lice velikih blockbustera: trilogija "Oceanovih", epska "Troja" (gdje je, ironijom sudbine, ozlijedio Ahilovu tetivu), te akcijska komedija "Gospodin i gospođa Smith" – film koji je obilježio ne samo njegovu karijeru, već i privatni život. Na snimanju je upoznao Angelinu Jolie, s kojom će ubrzo postati najpraćeniji par na svijetu, poznat kao "Brangelina".



Pittova karijera nije jenjavala – redali su se zahtjevni projekti poput "Babela", "Ubojstva Jesseja Jamesa", "Neobičnog slučaja Benjamina Buttona", "Nemilosrdnih gadova" i "Moneyballa". Osvojio je i Oscara kao producent za film "12 godina ropstva", a 2020. napokon i kao glumac, za ulogu kaskadera Cliffa Bootha u Tarantinovu "Bilo jednom u Hollywoodu".



No, Pitt nije bio samo filmska zvijezda. Zajedno s Jennifer Aniston osnovao je produkcijsku kuću Plan B, koja je producirala neke od najvažnijih filmova posljednjih godina. Strastveno se zalagao za humanitarne akcije, osobito nakon uragana Katrina, kada je pokrenuo inicijativu za izgradnju ekoloških kuća u New Orleansu. S Angelinom Jolie osnovao je i Jolie-Pitt Foundation, koja je donirala milijune za pomoć djeci, izbjeglicama i žrtvama katastrofa širom svijeta.



Privatni život Brada Pitta bio je stalno pod povećalom javnosti. Nakon veza s glumicama poput Juliette Lewis i Gwyneth Paltrow, 2000. oženio je Jennifer Aniston. Njihov razvod 2005. bio je globalna vijest, a Pittova veza s Angelinom Jolie pretvorila ga je u dio najpoznatije holivudske obitelji. Zajedno su odgajali šestero djece, od kojih su troje posvojili iz različitih dijelova svijeta. Ipak, ni ova ljubavna priča nije imala sretan kraj – razvod Brangelina 2016. bio je jednako spektakularan kao i njihova veza, uz višegodišnje sudske bitke za skrbništvo nad djecom.



DPA/Pixsell | Foto: DPA/Pixsell



Unatoč osobnim turbulencijama, Pitt je zadržao status jednog od najutjecajnijih i najpoželjnijih glumaca svoje generacije. Mediji ga redovito proglašavaju najatraktivnijim muškarcem, a njegova lica krase naslovnice najprestižnijih časopisa. Ipak, iza blještavila krije se čovjek koji je otvoreno govorio o borbi s ovisnostima, traženju smisla i vlastitim slabostima – od odrastanja u strogo religioznoj sredini, preko borbe s "celebritijem", do priznanja o problemima s prepoznavanjem lica (prosopagnosija).



Danas, Brad Pitt nije samo sinonim za filmsku zvijezdu, već i za umjetnika, producenta, humanitarca i oca. Njegova karijera traje više od tri desetljeća, a filmovi u kojima je glumio ili koje je producirao zaradili su preko 7,5 milijardi dolara. U svijetu prepunom prolaznih zvijezda, Pitt je ostao upamćen kao glumac koji je znao riskirati, kao čovjek koji je koristio svoj utjecaj za dobrobit drugih i kao netko tko je, unatoč svim izazovima, uspio ostati – svoj.