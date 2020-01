Bivša BB stanarka se nabildala i otkrila: 'Žderala sam od tuge'

Bivša stanarka Big Brother kuće, Nikita Dajčer (30) podijelila je na društvenim mrežama svoju transformaciju. Nikita se dugo vremena borila s viškom kilograma, a svakodnevnim treninzima uspjela je doći do željene linije. Svoju ispovijest podijelila je s obožavateljima na Instagramu i poručila im da se ne srame onoga što jesu.

- Ne sramim se ove objave. Ne sramim se niti malo. Dapače ponosna sam na nju, ponosna na onu "after" sliku. Ponosna na ono što sam bila tada u tom periodu, nesretna i nezadovoljna. Potiskivala emocije trpajući u sebe sve što se našlo na stolu ili frižideru. Mislila sam da će tada ta tuga proći,da ću se osjećati bolje. Ali guess what. Nije. Nije ni malo - započela je rođena Lovrenka koja je ujedno i vlasnica kozmetičkog salona.

- Ali i to je ok, i takvi padovi se događaju da bi jednom ustali i postali bolja verzija sebe. Da bi naučili voljeti sebe moramo ispraviti ono što ne volimo o sebi, a ne skrivati to isto u sebi i nadati se da će preko noći nestati. Neće nestati u to budite sigurni. Ono što trebate je pogledati sebe u ogledalo i zapitati se tko ste zapravo i da li ste zadovoljni sobom. Pobjednici ste ako jeste, a ako niste učinite da budete - stoji u objavi na društvenim mrežama.

Unatoč tome što danas izgleda bolje nego ikad, Nikita je poručila kako se i dalje zna pronaći u začaranom krugu emocija, tuge, bijesa, razočarenja.

- Ulovim se preispitujući samu sebe da li sam ja onakva kakva želim da budem. Ono što sam unutra, ne izvana naravno jer osobu čini njihova osobnost, a ne vanjski izgled. I dan danas nekada posegnem za onom najvećom Milkom i vrećicom čipsa. Isplačem dušu jer mi se plače jer je to ok, a ni sama ne znam zašto plačem. Ali na kraju dana opet se pogledam u ogledalo i ponovim si da se svi ponekad izgubimo , ono sto je bitno je da se pronađemo. Da naposljetku sebe volimo najviše jer ako sebe ne volimo kako možemo očekivati da nas netko drugi voli - piše bivša BB stanarka te dodaje kako svatko treba ganjati svoje ciljeve bez stajanja.

- Kada kiksate ne dozvolite da vas to vrati na početak. Podignite glavu i nastavite još jače. Ne potiskujte emocije hranom nego se sa njima suočite oči u oči jer jedino tako ćete postati mentalno jači i sposobni prijeći sve prepreke. I nikada,nikada neka vas ne brine što drugi misle o vama jer jedino je bitno ono što vi znate i mislite o sebi - zaključila je Nikita koja je svojevoljno napustila Big Brother kuću u posljednjoj sezoni njezinog prikazivanja.

Priznala je kako je ušla u show jer je htjela probati nešto novo.

