Obavijesti

Show

Komentari 0
OGLASILA SE

Bivša ljubav Brooklyna Beckhama stala uz njega: 'U potpunosti ga podržavam'

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
Bivša ljubav Brooklyna Beckhama stala uz njega: 'U potpunosti ga podržavam'
15
Foto: Canva

Škotska pjevačica Tallia Storm s kojom je Brooklyn bio u vezi 2014. godine javno je progovorila o trenutnoj situaciji u obitelji Beckham. "100 posto sam na njegovoj strani, odlučio je vratiti kontrolu nad svojim životom"

Admiral

Obiteljska drama u klanu Beckham dobila je neočekivani nastavak. Nakon što je Brooklyn Beckham javno progovorio o narušenim odnosima s roditeljima, Davidom i Victorijom, podršku mu je pružila i jedna osoba iz njegove prošlosti – bivša djevojka Tallia Storm.

Storm, inače škotska pjevačica, oglasila se na Instagramu, gdje je, uz znakovitu objavu povezanu s plesom Spice Girlsa, jasno dala do znanja da vjeruje Brooklynovoj verziji događaja. Time je indirektno aludirala na njegovu tvrdnju da mu je majka na vjenčanju s Nicolom Peltz “preuzela” prvi ples i time ga, kako kaže, duboko ponizila.

Foto: Instagram/Tallia Storm

Podsjetimo, Brooklyn je nedavno prekinuo šutnju nakon višemjesečnih nagađanja o obiteljskom razdoru. U emotivnoj objavi optužio je roditelje za pretjeranu kontrolu i miješanje u njegov privatni život, tvrdeći da su pokušavali sabotirati njegov odnos sa suprugom. Priznao je i da se zbog određenih situacija, posebno na vlastitom vjenčanju, osjećao neugodno i povrijeđeno.

Tallia Storm, s kojom je Brooklyn bio u vezi još kao tinejdžer 2014. godine, nije ostala ravnodušna. U izjavi za The Mirror otkrila je da joj je Brooklyn bio prva ljubav te da joj njegova ispovijest nije bila iznenađenje.

ŠTO VI MISLITE? ANKETA Tko je u pravu u ratu Beckhamovih - David i Victoria ili Brooklyn i Nicola Peltz?
ANKETA Tko je u pravu u ratu Beckhamovih - David i Victoria ili Brooklyn i Nicola Peltz?

“Kad sam pročitala što je rekao, pomislila sam – svaka mu čast. Ljudi godinama slušaju razne priče, ali rijetko tko ima hrabrosti javno stati iza sebe. Bog blagoslovio Brooklyna zbog toga”, rekla je Storm.

Dodala je kako u potpunosti stoji uz njega. “Iskreno mislim da mu je jednostavno bilo dosta svega. Ono kroz što je prolazio unutar te ‘Beckhamove mreže’, kako ja to zovem, previše je za bilo koga. Zato sam 100 posto na njegovoj strani. Ovo je trenutak u kojem je odlučio vratiti kontrolu nad vlastitim životom.”

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Zanimljivo je da je Tallia ranije znala spominjati kako ju Victoria Beckham nikada nije osobito prihvatila, iako ona o njoj nema loše mišljenje. Prisjetila se i vremena kada su se obitelji družile, ističući da joj je Victoria tada djelovala srdačno i ugodno.

Unatoč svemu, Storm je prije godinu dana vjerovala u pomirenje Beckhamovih. Tada je izjavila kako smatra da je riječ o iznimno snažnoj i povezanoj obitelji te da su razmirice dio svakodnevice mnogih obitelji – pa tako i njihove.

NICOLINA OBITELJ Sve što trebate znati o obitelji Peltz: Otac Nelson bio je vozač kamiona, a danas je milijarder
Sve što trebate znati o obitelji Peltz: Otac Nelson bio je vozač kamiona, a danas je milijarder

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO U 'Život na vagi' Katarina je ušla s 213 kila: Danas je ona neprepoznatljiva, ovako izgleda
VESELA SPLIĆANKA

FOTO U 'Život na vagi' Katarina je ušla s 213 kila: Danas je ona neprepoznatljiva, ovako izgleda

Splićanka je pokazala nevjerojatnu snagu volje te je do finalnog vaganja skinula ukupno 45,9 kilograma, od čega 31,7 tijekom samog boravka u kući
Josip i Ksenija iz 'Ljubav je na selu' za 24sata: Da nema showa možda se nikad ne bi upoznali
RASPLAKALI KANDIDATE

Josip i Ksenija iz 'Ljubav je na selu' za 24sata: Da nema showa možda se nikad ne bi upoznali

Jedini par sezone, koji je i danas zajedno, ispričao je kako se ljubav odvija i iza kamera. Obitelji su njihovu vezu odlično primile, a zadovoljna su i njihova djeca
Severina, Jakov Jozinović, Meri Goldašić... Pogledajte tko je sve stigao na premijeru 'Svadbe'
VELIKI INTERES

Severina, Jakov Jozinović, Meri Goldašić... Pogledajte tko je sve stigao na premijeru 'Svadbe'

Severina, Meri Goldašić, Jakov Jozinović i mnoga druga poznata lica bila su u utorak navečer na zagrebačkoj premijeri filma 'Svadba' redatelja Igor Šeregija. Da interes nije slučajan, znalo se i prije same večeri. Film je s 41.263 prodane ulaznice ostvario najveću pretprodaju svih vremena za filmove prikazane u hrvatskim kinima. Time je nadmašio čak i rezultate najvećih blockbustera koji su se godinama smatrali nedostižnima, primjerice za 'Star Wars', koji je u pretprodaji imao 25 tisuća ulaznica

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026