Bivša ljubav Brooklyna Beckhama stala uz njega: 'U potpunosti ga podržavam'

Obiteljska drama u klanu Beckham dobila je neočekivani nastavak. Nakon što je Brooklyn Beckham javno progovorio o narušenim odnosima s roditeljima, Davidom i Victorijom, podršku mu je pružila i jedna osoba iz njegove prošlosti – bivša djevojka Tallia Storm.

Storm, inače škotska pjevačica, oglasila se na Instagramu, gdje je, uz znakovitu objavu povezanu s plesom Spice Girlsa, jasno dala do znanja da vjeruje Brooklynovoj verziji događaja. Time je indirektno aludirala na njegovu tvrdnju da mu je majka na vjenčanju s Nicolom Peltz “preuzela” prvi ples i time ga, kako kaže, duboko ponizila.

Foto: Instagram/Tallia Storm

Podsjetimo, Brooklyn je nedavno prekinuo šutnju nakon višemjesečnih nagađanja o obiteljskom razdoru. U emotivnoj objavi optužio je roditelje za pretjeranu kontrolu i miješanje u njegov privatni život, tvrdeći da su pokušavali sabotirati njegov odnos sa suprugom. Priznao je i da se zbog određenih situacija, posebno na vlastitom vjenčanju, osjećao neugodno i povrijeđeno.

Tallia Storm, s kojom je Brooklyn bio u vezi još kao tinejdžer 2014. godine, nije ostala ravnodušna. U izjavi za The Mirror otkrila je da joj je Brooklyn bio prva ljubav te da joj njegova ispovijest nije bila iznenađenje.

“Kad sam pročitala što je rekao, pomislila sam – svaka mu čast. Ljudi godinama slušaju razne priče, ali rijetko tko ima hrabrosti javno stati iza sebe. Bog blagoslovio Brooklyna zbog toga”, rekla je Storm.

Dodala je kako u potpunosti stoji uz njega. “Iskreno mislim da mu je jednostavno bilo dosta svega. Ono kroz što je prolazio unutar te ‘Beckhamove mreže’, kako ja to zovem, previše je za bilo koga. Zato sam 100 posto na njegovoj strani. Ovo je trenutak u kojem je odlučio vratiti kontrolu nad vlastitim životom.”

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Zanimljivo je da je Tallia ranije znala spominjati kako ju Victoria Beckham nikada nije osobito prihvatila, iako ona o njoj nema loše mišljenje. Prisjetila se i vremena kada su se obitelji družile, ističući da joj je Victoria tada djelovala srdačno i ugodno.

Unatoč svemu, Storm je prije godinu dana vjerovala u pomirenje Beckhamovih. Tada je izjavila kako smatra da je riječ o iznimno snažnoj i povezanoj obitelji te da su razmirice dio svakodnevice mnogih obitelji – pa tako i njihove.