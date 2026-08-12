Bivši suprug Blanke Vlašić dobio kćer s belgijskom spisateljicom

Belgijski sportski novinar Ruben Van Gucht (39) i njegova partnerica, spisateljica Charlotte Van Looy, dobili su kćer. Djevojčica Florence Van Gucht-Van Looy rodila se 11. kolovoza, a par je dan kasnije objavio sretnu vijest.

- Između nježnosti košute i snage vuka rodila se naša mala lavica. Život je najljepši kada je samo jedna stvar važna. Dobrodošla, draga naša - poručili su na društvenim mrežama.

Florence je Charlotte prvo dijete, dok Ruben već ima sina Monda s bivšom suprugom, atletičarkom Blankom Vlašić. Blanka i Ruben vjenčali su se 2022., a Mondo se rodio iste godine.

Njihov brak posljednjih je godina često punio medijske stupce, posebno nakon što je Van Gucht javno govorio o njihovu otvorenom odnosu i svojem ljubavnom životu. U srpnju ove godine prvi je put jasno potvrdio da više nije u braku s Blankom.

- Da budemo jasni, trenutačno nisam u braku - rekao je tad u emisiji 'Vandaag Inside'.

Foto: Instagram/Ida Solbakken

Charlotte je lani otkrila da je s Rubenom već gotovo šest godina te da posljednje četiri godine žive zajedno. Kad joj je jedan pratitelj poručio da Ruben u Hrvatskoj ima suprugu i sina, kratko mu je odgovorila: 'Budući da smo zajedno gotovo šest godina i dijelimo isti dom već skoro četiri godine - doista znam'.

Dok je Charlotte odbrojavala posljednje dane do porođaja, Ruben je na odmoru u Marbelli pozirao s belgijskom manekenkom Valentine Besard (20). Ni Valentine više nije htjela ostati u sjeni. Nedavno je javno progovorila o njihovu odnosu i rekla da želi nešto drukčije.

- Do sada sam, kada se u medijima govorilo o Rubenu, bila u pozadini, ali iskreno, tome je kraj. Danas nitko nije više njegova djevojka od mene. Težimo monogamnoj vezi - rekla je tad.