Bizarne teorije! Pišu da je njena beba reinkarnacija pape Franje, ona se oglasila: 'Moćna sam!'

Poznata YouTuberica Trisha Paytas komentirala je bizarne teorije koje kruže internetom kako je njezino nerođeno dijete reinkarnirani papa Franjo. Naime, Trish je svoje prvo dijete rodila na dan kada je umrla kraljica Elizabeta II. 2022. godine. Tada je počela kružiti teorija kako je njezino dijete zapravo reinkarnirana kraljica.

- Jednostavno ne shvaćam. Prije svega, mjeseci me dijele do termina poroda, ovaj put nije čak ni blizu. Može li bilo koja utjecajna osoba koja umre doći reinkarnirana kao moje dijete? - pitala se Trisha u utorak u epizodi svog podcasta Just Trish.

Priznala je i da nije shvatila teorije o svom nerođenom djetetu i papi Franji.

- Kada bi kralj Charles preminuo, rekla bih ok, ali Papa je nekako daleko od mene. Ne znam zašto bi moja utroba nosila sve ove duše - rekla je.

Uz nju je u podcastu bio i Oscar Gracey koji je primijetio da se teorija temelji na 'povijesnoj moćnoj osobi' koja umire otprilike u vrijeme Trishine trudnoće, a ljudi na taj način to povezuju.

- Znači moja beba će to upiti? - pitala je tada YouTuberica.

Naime, Trisha i njezin suprug nisu i dalje otkrili spol djeteta.

- Ako je dječak, pretpostavljam da mu damo ime Papa Franjo. Pa mogli bismo imati i djevojčicu nazvanu Papa Franjo. Moj tata se zove Francis pa mislim da bi to bilo bolje od Charlesa - našalila se.

- Jednostavno ne znam kako se to događa. Kako to zapravo ide? Pretpostavljam da sam to manifestirala. Bože, kako sam moćna - nastavila je sa šalom.

Trisha bi trebala roditi u srpnju ove godine.

- Voljela bih da je Papa mogao ostati još malo. Možda ću ja ranije dobiti trudove, vidjet ćemo. Javit ću vam ako se počnem osjećati malo svetije - dodala je za kraj.