Redaju se kritike na jednu novu pjesmu Taylor Swift: Oglasila se

Taylor Swift našla se na udaru kritika brojnih obožavatelja. Naime, pjevačica je nedavno objavila svoj novi album 'The Life of a Showgirl'. Tijekom gostovanja u emisiji 'The Zane Lowe Show' na Apple Musicu, osvrnula se i na negativne komentare koje su joj pristigli oko teksta za njezinu najseksepilniju pjesmu dosad, u čijim je stihovima pohvalila muškost svog zaručnika, Travisa Kelcea.

Također, Taylor je otkrila kako je prilikom pisanja pjesama za svoj 12. album htjela stvoriti nešto što će biti neuobičajeno, skandalozno i zabavno. Što se tiče komentara koji su joj pristizali vezano za album, dobitnica 'Grammyja', rekla je da su sve kritike dobrodošle.

- Pravilo showbizza je da ako prvi tjedan nakon izlaska mog albuma kažete moje ime ili naslov albuma, pomažete. Imam puno poštovanja prema subjektivnim mišljenjima ljudi o umjetnosti - istaknula je Taylor, dodavši da svatko ima pravo istaknuti svoje mišljenje vezano za njezine pjesme te hoće li se ljudi povezati s pjesama koje objavljuje uvelike ovisi o situaciji kroz koju prolaze.

Taylor je Istaknula i da joj je posebno drago kada obožavatelji otvoreno kaži da im se sviđa njezin album s kojim se isprva možda i nisu povezali sve dok nisu prošli kroz određeni životni period.

- Kad stvaram glazbu, imam toliko oko na naslijeđe. Znam što sam stvorila. Znam da to obožavam - priznala je pjevačica.

Swift je naglasila i da je posebno uživala u stvaranju albuma jer se oduvijek željela zabavljati i šaliti na takav način, odnosno pokazivati nestašluke i biti koketna.

- To je ogroman dio moje osobnosti - pojasnila je Taylor.

Iako je poznata i po svojim tužnim i katarzičnim stihovima, rekla je kako je takvu vrstu pjesama ostavila po strani, no na njih je iznimno poznata. Govoreći o svojoj vrlo emotivnoj pjesmi 'Eldest Daughter', Swift se prisjetila kako se ranije pokušavala ponašati kul samo da bi se zaštitila u tekstu.

- Postoji ta averzija prema tome da ti se čini kao da ti netko ili nešto može trebati. Trebala bi se slučajno zaljubiti ili završiti na odmoru - istaknula je Swift.

Dok je govorila o svojoj vezi s Kelceom, pjevačica je napomenula i da se ranije znala osjećati kao da bi upravo ona mogla biti osoba koja bi mogla imati romantične hirove i snove.

Podsjetimo, Taylor je u petak objavila novi album, a uoči izlaska albuma oboren je i prvi rekord. Dosegnuta je vrtoglava brojka od 63 milijuna prednarudžbi, čime je nadmašen prošlogodišnji album iste pjevačice, 'The Tortured Poets Department'. No, mnogi njezini obožavatelji prilično su iznenađeni zbog zapanjujuće prostačkih tekstova.

