Obavijesti

Show

Komentari 0
MALO... PREVIŠE?

Redaju se kritike na jednu novu pjesmu Taylor Swift: Oglasila se

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 2 min
Redaju se kritike na jednu novu pjesmu Taylor Swift: Oglasila se
2
Foto: YouTube

Pjevačica je prilikom gostovanje u emisiji 'The Zane Lowe Show' istaknula da hoće li se ljudi povezati s pjesama koje objavljuje ovisi o situaciji kroz koju trenutno prolaze, te ne zamjera nikome, ako se to dogodi i kasnije

Taylor Swift našla se na udaru kritika brojnih obožavatelja. Naime, pjevačica je nedavno objavila svoj novi album 'The Life of a Showgirl'. Tijekom gostovanja u emisiji 'The Zane Lowe Show' na Apple Musicu, osvrnula se i na negativne komentare koje su joj pristigli oko teksta za njezinu najseksepilniju pjesmu dosad, u čijim je stihovima pohvalila muškost svog zaručnika, Travisa Kelcea

Foto: Instagram

Također, Taylor je otkrila kako je prilikom pisanja pjesama za svoj 12. album htjela stvoriti nešto što će biti neuobičajeno, skandalozno i zabavno. Što se tiče komentara koji su joj pristizali vezano za album, dobitnica 'Grammyja', rekla je da su sve kritike dobrodošle. 

VELIKI HIT Fanovi oduševljeni: Taylor Swift svojim novim albumom 'The Life of a Showgirl' obara rekorde...
Fanovi oduševljeni: Taylor Swift svojim novim albumom 'The Life of a Showgirl' obara rekorde...

- Pravilo showbizza je da ako prvi tjedan nakon izlaska mog albuma kažete moje ime ili naslov albuma, pomažete. Imam puno poštovanja prema subjektivnim mišljenjima ljudi o umjetnosti - istaknula je Taylor, dodavši da svatko ima pravo istaknuti svoje mišljenje vezano za njezine pjesme te hoće li se ljudi povezati s pjesama koje objavljuje uvelike ovisi o situaciji kroz koju prolaze.

Taylor je Istaknula i da joj je posebno drago kada obožavatelji otvoreno kaži da im se sviđa njezin album s kojim se isprva možda i nisu povezali sve dok nisu prošli kroz određeni životni period. 

- Kad stvaram glazbu, imam toliko oko na naslijeđe. Znam što sam stvorila. Znam da to obožavam - priznala je pjevačica.

ACTUALLY ROMANTIC Taylor Swift je u novoj pjesmi prozvala kolegicu? 'Čula sam da me nazivaš dosadnom Barbie...'
Taylor Swift je u novoj pjesmi prozvala kolegicu? 'Čula sam da me nazivaš dosadnom Barbie...'

Swift je naglasila i da je posebno uživala u stvaranju albuma jer se oduvijek željela zabavljati i šaliti na takav način, odnosno pokazivati nestašluke i biti koketna. 

- To je ogroman dio moje osobnosti - pojasnila je Taylor.

Iako je poznata i po svojim tužnim i katarzičnim stihovima, rekla je kako je takvu vrstu pjesama ostavila po strani, no na njih je iznimno poznata. Govoreći o svojoj vrlo emotivnoj pjesmi 'Eldest Daughter', Swift se prisjetila kako se ranije pokušavala ponašati kul samo da bi se zaštitila u tekstu. 

- Postoji ta averzija prema tome da ti se čini kao da ti netko ili nešto može trebati. Trebala bi se slučajno zaljubiti ili završiti na odmoru - istaknula je Swift.  

Dok je govorila o svojoj vezi s Kelceom, pjevačica je napomenula i da se ranije znala osjećati kao da bi upravo ona mogla biti osoba koja bi mogla imati romantične hirove i snove. 

ODBACILA TEORIJU Fanovi u strahu: Taylor Swift otkrila hoće li se i nakon vjenčanja baviti glazbom
Fanovi u strahu: Taylor Swift otkrila hoće li se i nakon vjenčanja baviti glazbom

Podsjetimo, Taylor je u petak objavila novi album, a uoči izlaska albuma oboren je i prvi rekord. Dosegnuta je vrtoglava brojka od 63 milijuna prednarudžbi, čime je nadmašen prošlogodišnji album iste pjevačice, 'The Tortured Poets Department'. No, mnogi njezini obožavatelji prilično su iznenađeni zbog zapanjujuće prostačkih tekstova.

The 67th Annual Grammy Awards in Los Angeles
Foto: DANIEL COLE

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Kad nestane glamur! Evo kako izgledaju slavne dame bez trunke šminke i raznih filtera
NE SRAME SE

FOTO Kad nestane glamur! Evo kako izgledaju slavne dame bez trunke šminke i raznih filtera

Slavne pjevačice, glumice i modele često možemo vidjeti besprijekorno našminkane i sređene. No i one ponekad vole podijeliti na društvenim mrežama kako izgledaju bez šminke i filtera. I toga se ne srame
Supruga Halida Bešlića rekla je samo jednu rečenicu kada su joj javili vijest da je on preminuo...
DESETLJEĆIMA SU BILI SKUPA

Supruga Halida Bešlića rekla je samo jednu rečenicu kada su joj javili vijest da je on preminuo...

Pjevačeva najveća podrška upravo je bila supruga Sejda, a upravo je njoj posvetio i svoju zadnju pjesmu. Inače, u braku su bili gotovo pola stoljeća
Prizor koji slama srca. Halidov sin Dino i harmonikaš u suzama na njegovom opraštaju...
TUGA U SARAJEVU

Prizor koji slama srca. Halidov sin Dino i harmonikaš u suzama na njegovom opraštaju...

Ispred Doma mladih u Sarajevu u srijedu se okupilo mnoštvo ljudi kako bi odali počast Halidu Bešliću. Među njima bili su i njegov sin Dino te harmonikaš koji je godinama svirao uz pjevača

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025