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PROSVJED ZA LIKU

Bloger Krule s Trga bana Josipa Jelačića poručio: 'Prvi Ličani su stigli. Sokolovi, niste sami...'

Piše Maša Mai Čigir,
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Bloger Krule s Trga bana Josipa Jelačića poručio: 'Prvi Ličani su stigli. Sokolovi, niste sami...'
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Rijeka: Jadranko Hodak poznat kao Bloger Krule | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
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Lički komičar podržao je prosvjed za Liku s Trga bana Josipa Jelačića

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Lički komičar Jadranko Hodak, poznatiji kao Bloger Krule, oglasio se povodom današnjeg prosvjeda za Liku te je objavio snimku s Trga bana Josipa Jelačića.

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- Samo da javimo, prvi Ličani su stigli. Sokolovi, niste sami - rekao je Krule.

- Živjela naša domovina - dodao je njegov prijatelj.

- Jedna, jedina, najdraža. Ljudi, vidimo se - poručio je na kraju Krule.

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Danas se u Zagrebu održava prosvjed 'Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku', a koji je organiziran nakon velike afere s desecima tisuća tona opasnog otpada odloženog na području Gospića.

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Okupljanje prosvjednika počinje u 11 sati ispred Glavnog željezničkog kolodvora, odakle će okupljeni krenuti prema Trgu bana Josipa Jelačića. Središnji dio prosvjeda na glavnom zagrebačkom trgu najavljen je za 12 sati, a očekuje se velik odaziv građana.

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