Bloger Krule s Trga bana Josipa Jelačića poručio: 'Prvi Ličani su stigli. Sokolovi, niste sami...'

Lički komičar Jadranko Hodak, poznatiji kao Bloger Krule, oglasio se povodom današnjeg prosvjeda za Liku te je objavio snimku s Trga bana Josipa Jelačića.

- Samo da javimo, prvi Ličani su stigli. Sokolovi, niste sami - rekao je Krule.

- Živjela naša domovina - dodao je njegov prijatelj.

- Jedna, jedina, najdraža. Ljudi, vidimo se - poručio je na kraju Krule.

Danas se u Zagrebu održava prosvjed 'Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku', a koji je organiziran nakon velike afere s desecima tisuća tona opasnog otpada odloženog na području Gospića.

Okupljanje prosvjednika počinje u 11 sati ispred Glavnog željezničkog kolodvora, odakle će okupljeni krenuti prema Trgu bana Josipa Jelačića. Središnji dio prosvjeda na glavnom zagrebačkom trgu najavljen je za 12 sati, a očekuje se velik odaziv građana.