Okupljanje je u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, u 11:15 će se formirati prosvjedna povorka, u 12 se očekuje dolazak na Jelačićev trg, kraj programa bi trebao biti u 13:40...
Ličani objavili popis zahtjeva Vladi oko Gospića i otpada! Uputili i apel svima koji stižu...
Inicijativa "Gospić je naš dom", koja organizira veliki prosvjed u subotu u Zagrebu pod sloganom "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku", oglasila se s popisom zahtjeva hrvatskoj Vladi.
Zahtjeve Vladi su podijelili u dva dijela, za Gospić i na nivou cijele države.
Za Gospić traže:
- Javnosti predstavljen cjelokupan plan sanacije s obvezujućim rokovima – rok: 20 dana!
- Hitno uklanjanje 33.000 tona zakopanog opasnog otpada – rok: 3 mjeseca
- Uvrstiti gradsko komunalno odlagalište "Rakitovac” u plan gospodarenja otpadom.
- Dugoročni, sveobuhvatni monitoring – uključuje angažiranje neovisnih stručnjaka koji će izraditi sveobuhvatni plan dugoročnog monitoringa i neovisne procjene rizika.
Na nivou Hrvatske njihovi zahtjevi su:
- Uvođenje kolektivne zaštite u Zakon o zaštiti okoliša
- Uvrštavanje svih poznatih crnih točaka u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima i financijskim okvirima.
- Do daljnjeg privremena zabrana uvoza otpada – stupa na snagu odmah...
Uputili su i apel svima koji dolaze:
- Molimo sve one koji dolaze s organiziranim autobusima iz drugih gradova da ne ulaze prema Glavnom kolodvoru kako bi izbjegli stvaranje prometnih čepova. Opcija je da na ulasku u Zagreb autobusi iskrcaju putnike u krugu Lisinskog. Još jednom pozivamo sve sudionike da čuvaju jedni druge, da budu ponosni i dostojanstveni u svakom koraku i svakom trenutku ovog prosvjeda. Imamo ovaj trenutak u kojem možemo nešto pokrenuti i pokazati da su ljudi uz ljude! - poručuju iz inicijative.
Iz inicijative posebno naglašavaju kako je jedini organizator prosvjeda građanska inicijativa „Gospić je naš dom“ te da za govornicom neće biti političari, nego građani.
Okupljanje je u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, u 11:15 će se formirati prosvjedna povorka, u 12 se očekuje dolazak na Jelačićev trg, kraj programa bi trebao biti u 13:40.
Organizatori su građane pozvali da se odazovu u što većem broju, ali i da tijekom cijelog okupljanja zadrže dostojanstvo. Upozorili su pritom na mogućnost provokacija i pokušaja da se prosvjed prikaže drugačijim nego što organizatori tvrde da jest.
- Oni koji ovaj prosvjed pokušavaju prikazati kao nešto što on nije, čekaju povod. Bilo kakav. Nemojmo im ga dati i nemojmo dopustiti da nas dijele na ove ili one - poručili su iz inicijative.
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