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SPREMA SE VELIKI PROSVJED

Ličani objavili popis zahtjeva Vladi oko Gospića i otpada! Uputili i apel svima koji stižu...

Piše 24sata,
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Ličani objavili popis zahtjeva Vladi oko Gospića i otpada! Uputili i apel svima koji stižu...
Gospić: Prosvjedni hod "Hodaj za Liku" zbog ilegalnog odlagališta otpada | Foto: Zoran Oreskovic/PIXSELL
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Okupljanje je u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, u 11:15 će se formirati prosvjedna povorka, u 12 se očekuje dolazak na Jelačićev trg, kraj programa bi trebao biti u 13:40...

Inicijativa "Gospić je naš dom", koja organizira veliki prosvjed u subotu u Zagrebu pod sloganom "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku", oglasila se s popisom zahtjeva hrvatskoj Vladi.

Zahtjeve Vladi su podijelili u dva dijela, za Gospić i na nivou cijele države.

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Za Gospić traže:

- Javnosti predstavljen cjelokupan plan sanacije s obvezujućim rokovima – rok: 20 dana!

- Hitno uklanjanje 33.000 tona zakopanog opasnog otpada – rok: 3 mjeseca

- Uvrstiti gradsko komunalno odlagalište "Rakitovac” u plan gospodarenja otpadom.

- Dugoročni, sveobuhvatni monitoring – uključuje angažiranje neovisnih stručnjaka koji će izraditi sveobuhvatni plan dugoročnog monitoringa i neovisne procjene rizika.

Na nivou Hrvatske njihovi zahtjevi su:

OPASAN ILEGALNI OTPAD Znate li što je ukleti lički trokut smeća? Ugrožena je najvažnija zaliha vode! Pogledajte kartu!
Znate li što je ukleti lički trokut smeća? Ugrožena je najvažnija zaliha vode! Pogledajte kartu!

- Uvođenje kolektivne zaštite u Zakon o zaštiti okoliša

- Uvrštavanje svih poznatih crnih točaka u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima i financijskim okvirima.

- Do daljnjeg privremena zabrana uvoza otpada – stupa na snagu odmah...

Foto: Gospić je naš dom/Facebook

Uputili su i apel svima koji dolaze:

TAJNOVITI VLASNICI SKANDAL Skrivaju gdje će otpad odvoziti, a smećem zatrpano i njihovo sjedište u Zaprešiću!
SKANDAL Skrivaju gdje će otpad odvoziti, a smećem zatrpano i njihovo sjedište u Zaprešiću!

- Molimo sve one koji dolaze s organiziranim autobusima iz drugih gradova da ne ulaze prema Glavnom kolodvoru kako bi izbjegli stvaranje prometnih čepova. Opcija je da na ulasku u Zagreb autobusi iskrcaju putnike u krugu Lisinskog.  Još jednom pozivamo sve sudionike da čuvaju jedni druge, da budu ponosni i dostojanstveni u svakom koraku i svakom trenutku ovog prosvjeda. Imamo ovaj trenutak u kojem možemo nešto pokrenuti i pokazati da su ljudi uz ljude! - poručuju iz inicijative.

Iz inicijative posebno naglašavaju kako je jedini organizator prosvjeda građanska inicijativa „Gospić je naš dom“ te da za govornicom neće biti političari, nego građani.

Okupljanje je u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, u 11:15 će se formirati prosvjedna povorka, u 12 se očekuje dolazak na Jelačićev trg, kraj programa bi trebao biti u 13:40.

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Organizatori su građane pozvali da se odazovu u što većem broju, ali i da tijekom cijelog okupljanja zadrže dostojanstvo. Upozorili su pritom na mogućnost provokacija i pokušaja da se prosvjed prikaže drugačijim nego što organizatori tvrde da jest.

- Oni koji ovaj prosvjed pokušavaju prikazati kao nešto što on nije, čekaju povod. Bilo kakav. Nemojmo im ga dati i nemojmo dopustiti da nas dijele na ove ili one - poručili su iz inicijative.


 

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Komentari 4
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U Zagrebu će se u subotu, 5. rujna, održati prosvjed „Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku“, kojim organizatori žele upozoriti na problem desetaka tisuća tona opasnog otpada odloženog na području Gospića

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