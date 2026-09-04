Ličani objavili popis zahtjeva Vladi oko Gospića i otpada! Uputili i apel svima koji stižu...

Inicijativa "Gospić je naš dom", koja organizira veliki prosvjed u subotu u Zagrebu pod sloganom "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku", oglasila se s popisom zahtjeva hrvatskoj Vladi.

Zahtjeve Vladi su podijelili u dva dijela, za Gospić i na nivou cijele države.

Za Gospić traže:

- Javnosti predstavljen cjelokupan plan sanacije s obvezujućim rokovima – rok: 20 dana!

- Hitno uklanjanje 33.000 tona zakopanog opasnog otpada – rok: 3 mjeseca

- Uvrstiti gradsko komunalno odlagalište "Rakitovac” u plan gospodarenja otpadom.

- Dugoročni, sveobuhvatni monitoring – uključuje angažiranje neovisnih stručnjaka koji će izraditi sveobuhvatni plan dugoročnog monitoringa i neovisne procjene rizika.

Na nivou Hrvatske njihovi zahtjevi su:

- Uvođenje kolektivne zaštite u Zakon o zaštiti okoliša

- Uvrštavanje svih poznatih crnih točaka u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima i financijskim okvirima.

- Do daljnjeg privremena zabrana uvoza otpada – stupa na snagu odmah...

Foto: Gospić je naš dom/Facebook

Uputili su i apel svima koji dolaze:

- Molimo sve one koji dolaze s organiziranim autobusima iz drugih gradova da ne ulaze prema Glavnom kolodvoru kako bi izbjegli stvaranje prometnih čepova. Opcija je da na ulasku u Zagreb autobusi iskrcaju putnike u krugu Lisinskog. Još jednom pozivamo sve sudionike da čuvaju jedni druge, da budu ponosni i dostojanstveni u svakom koraku i svakom trenutku ovog prosvjeda. Imamo ovaj trenutak u kojem možemo nešto pokrenuti i pokazati da su ljudi uz ljude! - poručuju iz inicijative.

Iz inicijative posebno naglašavaju kako je jedini organizator prosvjeda građanska inicijativa „Gospić je naš dom“ te da za govornicom neće biti političari, nego građani.

Okupljanje je u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, u 11:15 će se formirati prosvjedna povorka, u 12 se očekuje dolazak na Jelačićev trg, kraj programa bi trebao biti u 13:40.

Organizatori su građane pozvali da se odazovu u što većem broju, ali i da tijekom cijelog okupljanja zadrže dostojanstvo. Upozorili su pritom na mogućnost provokacija i pokušaja da se prosvjed prikaže drugačijim nego što organizatori tvrde da jest.

- Oni koji ovaj prosvjed pokušavaju prikazati kao nešto što on nije, čekaju povod. Bilo kakav. Nemojmo im ga dati i nemojmo dopustiti da nas dijele na ove ili one - poručili su iz inicijative.



