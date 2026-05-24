Zagonetni pjesnik rocka: Bob Dylan dvaput se ženio, no dugo se nije znalo koliko djece ima

Legendarni Bob Dylan danas slavi veliki, 85. rođendan. Rođen kao Robert Allen Zimmerman u Minnesoti, on je pjesnik, društveni kroničar i zagonetna ikona čija se karijera proteže kroz više od šest desetljeća. Njegov utjecaj na popularnu kulturu je nemjerljiv, a sposobnost neprestanog mijenjanja i izbjegavanja definicija osigurala mu je status jedinstvene umjetničke pojave u povijesti.

Dylanov put započeo je u folk krugovima njujorškog Greenwich Villagea početkom šezdesetih. Brzo se izdvojio sirovom energijom i tekstovima koji su nadilazili uobičajene ljubavne teme. S albumom "The Freewheelin' Bob Dylan" iz 1963. postao je glas generacije, a pjesme poput "Blowin' in the Wind" i "The Times They Are a-Changin'" pretvorile su se u himne pokreta za građanska prava. Ipak, Dylan nikada nije pristajao na uloge koje su mu drugi nametali. Ključni trenutak dogodio se 1965. na Newport Folk Festivalu, kada je na pozornicu izašao s električnom gitarom.

PA/PIXSELL | Foto: PA/PIXSELL, Reuters/PIXSELL

Zvuk Fender Stratocastera razdijelio je publiku; jedni su zviždali u znak izdaje folk čistoće, dok su drugi prepoznali rođenje rock vizionara. Taj "električni" prelazak označio je početak njegovog najkreativnijeg razdoblja, iznjedrivši remek-djela poput "Highway 61 Revisited" i dvostrukog albuma "Blonde on Blonde", kojima je zauvijek promijenio granice popularne glazbe, unoseći u nju poetsku dubinu i intelektualnu slojevitost.

Lutanja, preobrazbe i Nobelova nagrada

Nakon teške nesreće s motociklom 1966., Dylan se povukao s turneja na gotovo osam godina. To razdoblje tišine donijelo je zaokret prema mirnijim, ruralnim temama na albumima "John Wesley Harding" i "Nashville Skyline", gdje je iznenadio publiku mekšim, gotovo country glasom. Sedamdesete su donijele jedno od njegovih najcjenjenijih djela, bolno iskreni album o raspadu braka "Blood on the Tracks" (1975). Krajem desetljeća uslijedio je još jedan neočekivani obrat: prelazak na kršćanstvo i snimanje triju gospel albuma, što je ponovno podijelilo njegove obožavatelje.

Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia

No, Dylanova sposobnost regeneracije uvijek je bila fascinantna. Nakon kreativno neujednačenih osamdesetih, devedesete su donijele povratak u formu, kulminirajući albumom "Time Out of Mind" (1997), za koji je osvojio Grammyja. Vrhunac priznanja stigao je 2016. kada mu je dodijeljena Nobelova nagrada za književnost, čime je svjetska akademska zajednica potvrdila ono što su obožavatelji znali desetljećima: da je on jedan od najvećih pjesnika američke tradicije.

Čovjek iza mita

Unatoč desetljećima pod svjetlima reflektora, Dylan je uspio sačuvati svoj privatni život obavijenim velom misterije. Rođen u židovskoj obitelji imigranata iz Ukrajine i Litve, odrastao je u maloj zajednici u Hibbingu. Svoje pravo ime, Robert Zimmerman, legalno je promijenio 1962. godine. Njegov ljubavni život bio je inspiracija za neke od njegovih najljepših pjesama. Veza s umjetnicom Suze Rotolo ovjekovječena je na naslovnici albuma "The Freewheelin' Bob Dylan", dok je turbulentna romansa s folk ikonom Joan Baez obilježila rane šezdesete. Ženio se dva puta: prvi put sa Sarom Lownds, s kojom ima četvero djece, i drugi put s pratećom pjevačicom Carolyn Dennis, s kojom ima kćer čije je postojanje godinama bilo tajna. Ta samozatajnost i odbijanje da objasni sebe ili svoje pjesme samo su produbili mit o umjetniku koji živi po vlastitim pravilima.

Godine 1988., osjećajući se kreativno iscrpljenim i otuđenim od vlastitih pjesama, Dylan je započeo projekt koji je postao njegov zaštitni znak: "Never Ending Tour". Ta turneja, koja traje i danas s više od tri tisuće odsviranih koncerata, nije klasična promocija albuma, već stalno putovanje i glazbeno istraživanje. Njegovi nastupi su nepredvidljivi; legendarne pjesme često dobivaju potpuno nove aranžmane, ponekad do neprepoznatljivosti, a vokalna izvedba varira. Gotovo nikada ne komunicira s publikom, ne najavljuje pjesme i ne zahvaljuje na kraju. Umjesto velikih arena, često bira manje dvorane i gradove u kojima nikada prije nije svirao, pretvarajući turneju u svojevrsno nomadsko hodočašće.

*uz korištenje AI-ja