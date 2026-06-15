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NAKON KOMPLIKACIJA

Bonnie Tyler više nije u komi, ali je i dalje teško bolesna

Piše Zrinka Medak Radić,
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Bonnie Tyler više nije u komi, ali je i dalje teško bolesna
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Foto: FrankHoermann/DPA

Pjevačica se nalazi na odjelu intenzivne njege u bolnici u portugalskom gradu Faro, a pred njom je dug put oporavka

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Velška pjevačka ikona Bonnie Tyler probudila se iz inducirane kome u kojoj je bila više od mjesec dana, no njezino zdravstveno stanje i dalje je ozbiljno. Pjevačica se nalazi na odjelu intenzivne njege u bolnici u portugalskom gradu Faro, a njezin tim potvrdio je da, iako je budna, pred njom je dug put oporavka. Svi njezini ljetni nastupi su otkazani.

Zdravstvena kriza 75-godišnje pjevačice započela je početkom svibnja, nedugo nakon što je stigla u Portugal, gdje posjeduje kuću i provodi velik dio godine. Zbog intenzivnih bolova u trbuhu hitno je prevezena u bolnicu, gdje su joj liječnici dijagnosticirali puknuće slijepog crijeva koje je zahtijevalo hitnu operaciju crijeva. Zbog komplikacija tijekom zahvata, liječnici su je stavili u induciranu komu kako bi tijelu dali priliku za oporavak.

Bonnie Tyler live im Circus Krone, München am 19.05.2025 *** Bonnie Tyler live at Circus Krone, Munich on 19 05 2025
Foto: Profimedia

Drama je dosegnula vrhunac kada su je liječnici prvi put pokušali probuditi iz kome. Prema pisanju portugalskih medija, Tyler je tada doživjela srčani zastoj i morala je biti reanimirana. Nakon stabilizacije, ponovno je vraćena u komu. Sredinom lipnja njezin tim je potvrdio da se probudila.

"Bonnie više nije u komi, ali ostaje ozbiljno bolesna", stoji u kratkom priopćenju njezinog predstavnika. Liječnici su optimistični u pogledu njezina potpunog oporavka, no naglašavaju da će on biti spor i zahtjevan.

Tijekom boravka u bolnici, pjevačica je osmog lipnja proslavila svoj 75. rođendan, a poruke podrške stizale su od obožavatelja iz cijelog svijeta. Njezin menadžment zahvalio je svima na podršci, ali je i upozorio na "šarene i neistinite glasine" koje su se počele širiti internetom, uključujući lažne izvještaje i slike njezina stanja generirane umjetnom inteligencijom. Pozvali su javnost da se za informacije oslanja isključivo na službene kanale.

The most beautiful Weiﬂertshits ZDF benefit gala.
Foto: FrankHoermann/DPA

"Željeli bismo zahvaliti svima na golemoj sućuti i podršci iz cijelog svijeta", poručili su iz menadžmenta.

Tijekom godina, pjevačica je otvoreno govorila o svojem zdravlju, a nedavno je priznala da su joj koljena predstavljala najveći problem.

​- Još uvijek rasturam na pozornici sa svojim divnim bendom, a ako imate zdravlje, imate sve. Radim pilates kod kuće, samo 20 minuta dnevno - to je nešto što mogu raditi i u hotelskim sobama - izjavila je tada.

​- Imala sam problema s koljenima, ali nisam ugradila nova, nego sam išla na postupak koji zovu 'ispiranje', što se pokazalo vrlo uspješnim. Nadam se da će to potrajati još dugo - dodala je.

ŠOK ZA FANOVE Bonnie Tyler u induciranoj komi nakon hitne operacije crijeva
Bonnie Tyler u induciranoj komi nakon hitne operacije crijeva

Prošle godine otkrila je da nema namjeru povući se u mirovinu. Iako je, kako kaže, "malo usporila", nije spremna zauvijek objesiti mikrofon o klin te se nada da će nastupati još mnogo godina.

​- Počela sam pjevati sa 17 godina i nikad nisam mislila da ću to i dalje raditi u ovim godinama. Malo sam usporila, ali sada znam da se nikada neću povući - objasnila je.

​- Iako sam imala sreće jer sam bila u Portugalu kada je najavljen prvi lockdown, do kraja mi je već bilo dosta svega. Ludjela sam. Trebala sam se vratiti na put, na pozornicu - izjavila je tada pjevačica.

 *uz korištenje AI-ja
OPORAVLJA SE Život u znaku promuklog glasa: Pjevačica Bonnie Tyler na 75. rođendan vodi najtežu bitku
Život u znaku promuklog glasa: Pjevačica Bonnie Tyler na 75. rođendan vodi najtežu bitku


 

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