Pjevačica se nalazi na odjelu intenzivne njege u bolnici u portugalskom gradu Faro, a pred njom je dug put oporavka
Bonnie Tyler više nije u komi, ali je i dalje teško bolesna
Velška pjevačka ikona Bonnie Tyler probudila se iz inducirane kome u kojoj je bila više od mjesec dana, no njezino zdravstveno stanje i dalje je ozbiljno. Pjevačica se nalazi na odjelu intenzivne njege u bolnici u portugalskom gradu Faro, a njezin tim potvrdio je da, iako je budna, pred njom je dug put oporavka. Svi njezini ljetni nastupi su otkazani.
Zdravstvena kriza 75-godišnje pjevačice započela je početkom svibnja, nedugo nakon što je stigla u Portugal, gdje posjeduje kuću i provodi velik dio godine. Zbog intenzivnih bolova u trbuhu hitno je prevezena u bolnicu, gdje su joj liječnici dijagnosticirali puknuće slijepog crijeva koje je zahtijevalo hitnu operaciju crijeva. Zbog komplikacija tijekom zahvata, liječnici su je stavili u induciranu komu kako bi tijelu dali priliku za oporavak.
Drama je dosegnula vrhunac kada su je liječnici prvi put pokušali probuditi iz kome. Prema pisanju portugalskih medija, Tyler je tada doživjela srčani zastoj i morala je biti reanimirana. Nakon stabilizacije, ponovno je vraćena u komu. Sredinom lipnja njezin tim je potvrdio da se probudila.
"Bonnie više nije u komi, ali ostaje ozbiljno bolesna", stoji u kratkom priopćenju njezinog predstavnika. Liječnici su optimistični u pogledu njezina potpunog oporavka, no naglašavaju da će on biti spor i zahtjevan.
Tijekom boravka u bolnici, pjevačica je osmog lipnja proslavila svoj 75. rođendan, a poruke podrške stizale su od obožavatelja iz cijelog svijeta. Njezin menadžment zahvalio je svima na podršci, ali je i upozorio na "šarene i neistinite glasine" koje su se počele širiti internetom, uključujući lažne izvještaje i slike njezina stanja generirane umjetnom inteligencijom. Pozvali su javnost da se za informacije oslanja isključivo na službene kanale.
"Željeli bismo zahvaliti svima na golemoj sućuti i podršci iz cijelog svijeta", poručili su iz menadžmenta.
Tijekom godina, pjevačica je otvoreno govorila o svojem zdravlju, a nedavno je priznala da su joj koljena predstavljala najveći problem.
- Još uvijek rasturam na pozornici sa svojim divnim bendom, a ako imate zdravlje, imate sve. Radim pilates kod kuće, samo 20 minuta dnevno - to je nešto što mogu raditi i u hotelskim sobama - izjavila je tada.
- Imala sam problema s koljenima, ali nisam ugradila nova, nego sam išla na postupak koji zovu 'ispiranje', što se pokazalo vrlo uspješnim. Nadam se da će to potrajati još dugo - dodala je.
Prošle godine otkrila je da nema namjeru povući se u mirovinu. Iako je, kako kaže, "malo usporila", nije spremna zauvijek objesiti mikrofon o klin te se nada da će nastupati još mnogo godina.
- Počela sam pjevati sa 17 godina i nikad nisam mislila da ću to i dalje raditi u ovim godinama. Malo sam usporila, ali sada znam da se nikada neću povući - objasnila je.
- Iako sam imala sreće jer sam bila u Portugalu kada je najavljen prvi lockdown, do kraja mi je već bilo dosta svega. Ludjela sam. Trebala sam se vratiti na put, na pozornicu - izjavila je tada pjevačica.
*uz korištenje AI-ja
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