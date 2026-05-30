Boris Brejcha i Emergency Exit osvojili prvi dan Sea Stara, a večeras stižu Xzibit, KI/KI...

Sea Star je u svom prvom glavnom danu privukao čak 19.000 posjetitelja iz cijelog svijeta, a na njegovim su pozornicama zasjale globalne i regionalne glazbene zvijezde: od najnabrijanijih techno imena s najvećih svjetskih pozornica poput Borisa Brejche i Layle Benitez do omiljenih rap i trap imena među kojima su Hiljson Mandela i Bore Balboa - umaška je publika sinoć plesala do izlaska sunca. Party za otvorenje festivalske i ljetne sezone na moru večeras se nastavlja uz hip-hop legendu Xzibita, a za atmosferu ravea u raju pobrinut će se hard techno ikone KI/KI, Holy Priest i BIIA. U lagunu Stella Maris kao predstavnici tvrdog zvuka stižu i Grše, TBF, Prti Bee Gee i Blackout Showcase w/ Phat Phillie!

Uz zalazak sunca na samoj obali lagune Stella Maris, okupila se filmska i glumačka ekipa hit filma Svadba kako bi u sklopu panela 'Fenomen Svadbe' s publikom i fanovima podijelila svoja iskustva sa snimanja te istaknuli važnost razgovora kojeg je ova produkcija pokrenula. Na panelu su sudjelovali glumci Linda Begonja, Dragan Bjelogrlić, Rene Bitorajac, redatelj Igor Šeregi, gradonačelnik grada Umaga Vili Bassanese te osnivač i direktor EXIT Festivala Dušan Kovačević. Kroz razgovor povezali su teme umjetnosti, slobode i ljubavi: “U filmu se prepoznaje ono što je i sami temelj EXIT-a - gradnja slomljenih mostova i povezivanje cijele regije“, poručio je Dušan Kovačević, dok je panel zaključio redatelj Igor Šeregi porukom “Sloboda i ljubav uvijek moraju pobijediti”!

Glazbeni vikend na Sea Staru otvoren je u rock 'n' roll tonu: publiku je u prvi festivalski dan uveo riječki bend The Siids, a potom je pozornicu preuzela regionalna koncertna senzacija KOIKOI koja je na valu svog aktualnog albuma “O Sreći u Snovima” i internacionalnih uspjeha opravdala svoj status na sceni. Posljednjom pjesmom “Misisipi” i eksplozivnim nastupom doveli su atmosferu na Tesla Main Stageu do usijanja – frontmen Marko sišao je među publiku i sve prisutne natjerao na ples, a na stageu su ga iznenadili i rođendanskom tortom.

Na glavnoj je pozornici zatim uslijedio poseban spektakl: multimedijalni performans EMERGENCY EXIT sve je prisutne ostavio bez daha. Glazbeno-ekološki show uključivao je magnetične kompozicije koje je kreirao cijenjeni DJ Satori, ali i plesni performans renomirane europske trupe La Fura Dels Baus čiji su izvođači visjeli s velike konstrukcije u obliku čovjeka koju je nosio kran visok 30-ak metara. Sve su pratili jedinstveni vizuali koje je kreirao kolektiv Eyesberg, a čitav je performans posjetiteljima osmog Sea Stara poslao važnu poruku: “Mir na Zemlji, mir sa Zemljom”.

Glavna točka večeri bio je maskirani bog high-tech minimala Boris Brejcha. Svojim je setom posebno osmišljenim za Sea Star njemački techno genije protresao Tesla Main Stage i tisuće posjetitelja lansirao u plesni trans. Za DJ pultom mu se u jednom trenutku za ovu specijalnu priliku pridružila kraljica melodičnog techna Layla Benitez koja je u Umag stigla iz New Yorka.

Pozornicu su zatim preuzele sjajne žene elektroničke scene. Layla je publici servirala svoje beatove ispunjene magičnim synthovima i elementima glazbe 90-ih. Nakon samostalnog seta, Layla je u b2b setu udružila snage s mladom novosadskom DJ-icom Lannom. Publika je dočekala zoru i ljetno sunce u laguni uz elektro wunderkind koja je još jednom potvrdila snagu svog talenta i predanosti glazbi i s publikom podijelila svoju autentičnu umjetničku viziju.

Suradnja Sea Star Festivala i programa GrassrEUts otvorila je Nautilus Arenu te je na pozornicu stao mađarski bend Sonya, a nakon njih je posebnu intimnu atmosferu stvorila portugalska umjetnica Libra. Stage je zatim predan u sigurne ruke Sea Star Ganga: Amna je svojim nastupom očarala publiku u areni, a Bejbe je princess pop beatovima pripremila publiku za pravo trap ludilo.

Nastup trap velemajstora Hiljsona Mandele napunio je Nautilus do posljednjeg mjesta, a publika je svaku pjesmu pjevala od početka do kraja. Užarenu atmosferu održao je TNG svojim tvrdim setom, a na pozornici mu se pridružila i Mimi Mercedez koja je zasjala u ulozi karizmatične hype-woman. Do jutra su se arenom širili stihovi neponovljivog Bore Balboe koji je dočekao izlazak sunca u društvu neumornih fanova. Electric Waves stage sinoć su protresli Sunny Sun, Elenu Mikac, Lottie, Vlado Kaponja b2b Roland set i O/H/M.

Drugi dan osmog izdanja Sea Stara umašku lagunu Stella Maris pretvorit će u Rave in Paradise: na main stage dolaze predvodnici novog hard techno zvuka – nizozemska kraljica all-nightera KI/KI, enigmatični antiheroj Holy Priest i provokativna techno diva BIIA. U Umag s američkog West Coasta danas slijeće ikona hip-hopa Xzibit, a u posebnim će live aranžmanima s pratećim bendom Furnace izvesti najveće hitove koji su obilježili početak stoljeća.

Atmosferu će zagrijati Blackout Showcase w/ Phat Phillie kojem će se na bini pridružiti TBF, Prti Bee Gee i Noti Limun. Lagunom će protutnjati setovi koje će isporučiti Grše, Macha Ravel, TBF, Prti Bee Gee, Noti Limun i Tibor. U Nautilus Areni predstavit će se i Nejc Pipp & Co., Pistamashina i Yung Normy. Electric Waves će ponovno čitavu noć odašiljati elektrizirajuće frekvencije, a party će uz renomirane DJ-eve trajati sve do nedjelje u podne. Za pult će stati one n, Herya, DJ Labud, Kim Ono, Inka i Marcel.

Satnica i pravila festivala dostupni su na službenoj stranici festivala. U ponudi se nalaze jednodnevne ulaznice po cijeni od 40 eura te VIP Gold ulaznice. Sve informacije o ulaznicama dostupne su ovdje te na svim prodajnim mjestima sustava Entrio. Osmi Sea Star festival realizirat će se uz podršku Hrvatske turističke zajednice, Istarske županije, Grada Umaga, Turističke zajednice grada Umaga, Turističke zajednice Istarske županije i Plave Lagune.