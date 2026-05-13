Obavijesti

Show

Komentari 2
PREDSTAVLJAO SAN MARINO

Boy George nakon ispadanja s Eurosonga: 'Bio sam tužan, ali moje iskustvo je fantastično!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Boy George nakon ispadanja s Eurosonga: 'Bio sam tužan, ali moje iskustvo je fantastično!'
10
Foto: Jens Büttner/DPA

Boy George (64) pridružio se Senhit na pozornici u Beču kao poseban gost u pjesmi "Superstar", čiji je i jedan od autora. No dvojac, koji je predstavljao San Marino, nije prošao dalje u finale

Admiral

Pop-ikona Boy George i talijanska pjevačica Senhit, koji su predstavljali San Marino na Eurosongu 2026. u Beču, nisu se uspjeli plasirati u veliko finale natjecanja. Njihova pjesma "Superstar" nije dobila dovoljan broj glasova publike u prvoj polufinalnoj večeri. Unatoč velikom razočaranju, slavni glazbenik i frontmen grupe Culture Club ističe kako je cijelo iskustvo bilo fantastično te da ne bi ništa mijenjao.

First semi-final of the 2026 Eurovision Song Contest, in Vienna
Foto: Lisa Leutner

Boy George (64) pridružio se Senhit na pozornici u Beču kao poseban gost u pjesmi "Superstar", čiji je i jedan od autora. Unatoč statusu glazbene legende i energičnom nastupu, dvojac nije uspio osigurati jedno od deset mjesta koja vode u finale. Mnogi gledatelji su s nestrpljenjem iščekivali njihov nastup, no konkurencija je bila iznimno jaka. Za San Marino, koji se često oslanja na međunarodne zvijezde kako bi povećao svoje šanse, poput suradnje s Flo Ridom 2021. godine, ovo je bio još jedan neuspješan pokušaj da se domognu finala. U satima koji su uslijedili nakon ispadanja, pop legenda iz osamdesetih oglasila se na društvenim mrežama kako bi podijelila tugu zbog ranog odlaska, ali i zahvalnost na prilici.

POGLEDAJTE NASTUP: 

U svojoj objavi na platformi X, Boy George je napisao:

"Ako ste glasali za nas, puno vam hvala. Bio sam tužan što nismo prošli u finale, ali moje @eurovision iskustvo bilo je fantastično. Ne bih vratio ni minutu toga. Hvala @senhitofficial i cijeloj delegaciji San Marina."

OSTVARILA SVOJ SAN Voditeljica Eurosonga dolazi iz prestižne obitelji, no karijeru je izgradila bez njihova bogatstva
Voditeljica Eurosonga dolazi iz prestižne obitelji, no karijeru je izgradila bez njihova bogatstva

Najavio je i kako ovo nije kraj njihove suradnje te da će zajedno nastupiti na koncertu njegovog benda Culture Club u Milanu u srpnju.

Nakon objave, uslijedila je lavina poruka podrške obožavatelja koji su mu poručili da je za njih pobjednik bez obzira na ishod glasovanja. Mnogi su hvalili pjesmu "Superstar" kao optimističnu i pozitivnu te izrazili žaljenje što je Europa nije prepoznala. "Volim pjesmu 'Superstar'. Ti i Senhit ste predivan tim. Kakva pjesma koja podiže raspoloženje! Tako mi je drago što ćete se ponovno ujediniti u srpnju", napisao je jedan obožavatelj.

Eurovision Song Contest's 'Turquoise Carpet' event in Vienna
Foto: Lisa Leutner

Drugi su komentirali kako su Eurosong gledali isključivo zbog njega te da je njegov nastup bio sjajan. Podršku su pružili i bivši predstavnici Irske na Eurosongu, duo Jedward, koji su na društvenim mrežama kratko napisali: "Ne možemo vjerovati da se ovo nije kvalificiralo!"

UPS... Šveđanka na Eurosongu imala problem s kostimom: 'Nije toga bilo na probi, pala joj je maska'
Šveđanka na Eurosongu imala problem s kostimom: 'Nije toga bilo na probi, pala joj je maska'

Iz prve polufinalne večeri mjesto u finalu osigurali su predstavnici Grčke, Finske, Belgije, Švedske, Moldavije, Izraela, Srbije, Poljske, Litve, kao i hrvatske predstavnice, grupa Lelek. Njima će se u finalu pridružiti predstavnici Francuske, Njemačke, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva, kao i Austrija, kao zemlja domaćin. Još 10 finalista će se saznati u drugoj večeri Eurosonga u četvrtak. 

*uz korištenje AI-ja
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Bravo, Lelekice! Hrvatska je prošla u veliko finale Eurosonga
gotovo je prvo polufinale

Bravo, Lelekice! Hrvatska je prošla u veliko finale Eurosonga

Za mjesto u velikom finalu izborilo se deset zemalja, one su redom: Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litva i  Poljska!
LELEKICE RASTURILE! Ovo su svi finalisti prve večeri Eurosonga
HRVATSKA U FINALU

LELEKICE RASTURILE! Ovo su svi finalisti prve večeri Eurosonga

Deset zemalja izborilo je mjesto u velikom finalu Eurosonga nakon prve polufinalne večeri u Beču, među njima je i Hrvatska! Publika je u utorak gledala niz energičnih i upečatljivih nastupa, evo tko je sve prošao
FOTO Evo kako je izgledalo prvo polufinale Eurosonga: Lelekice su oduševile i prošle u finale
SPEKTAKL U BEČU

FOTO Evo kako je izgledalo prvo polufinale Eurosonga: Lelekice su oduševile i prošle u finale

U prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga natjecalo se 15 izvođača, a njih 10 prošlo ih je dalje u finale i nastupit će ponovno u subotu. Među njima su i naše predstavnice, grupa Lelek, a osim njih, u finale su prošli još predstavnici Grčke, Finske, Belgije, Švedske, Moldavije, Izraela, Srbije, Litve i Poljske. Pogledajte kako je izgledala večer...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026