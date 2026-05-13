Boy George nakon ispadanja s Eurosonga: 'Bio sam tužan, ali moje iskustvo je fantastično!'

Pop-ikona Boy George i talijanska pjevačica Senhit, koji su predstavljali San Marino na Eurosongu 2026. u Beču, nisu se uspjeli plasirati u veliko finale natjecanja. Njihova pjesma "Superstar" nije dobila dovoljan broj glasova publike u prvoj polufinalnoj večeri. Unatoč velikom razočaranju, slavni glazbenik i frontmen grupe Culture Club ističe kako je cijelo iskustvo bilo fantastično te da ne bi ništa mijenjao.

Foto: Lisa Leutner

Boy George (64) pridružio se Senhit na pozornici u Beču kao poseban gost u pjesmi "Superstar", čiji je i jedan od autora. Unatoč statusu glazbene legende i energičnom nastupu, dvojac nije uspio osigurati jedno od deset mjesta koja vode u finale. Mnogi gledatelji su s nestrpljenjem iščekivali njihov nastup, no konkurencija je bila iznimno jaka. Za San Marino, koji se često oslanja na međunarodne zvijezde kako bi povećao svoje šanse, poput suradnje s Flo Ridom 2021. godine, ovo je bio još jedan neuspješan pokušaj da se domognu finala. U satima koji su uslijedili nakon ispadanja, pop legenda iz osamdesetih oglasila se na društvenim mrežama kako bi podijelila tugu zbog ranog odlaska, ali i zahvalnost na prilici.

U svojoj objavi na platformi X, Boy George je napisao:

"Ako ste glasali za nas, puno vam hvala. Bio sam tužan što nismo prošli u finale, ali moje @eurovision iskustvo bilo je fantastično. Ne bih vratio ni minutu toga. Hvala @senhitofficial i cijeloj delegaciji San Marina."

Najavio je i kako ovo nije kraj njihove suradnje te da će zajedno nastupiti na koncertu njegovog benda Culture Club u Milanu u srpnju.

Nakon objave, uslijedila je lavina poruka podrške obožavatelja koji su mu poručili da je za njih pobjednik bez obzira na ishod glasovanja. Mnogi su hvalili pjesmu "Superstar" kao optimističnu i pozitivnu te izrazili žaljenje što je Europa nije prepoznala. "Volim pjesmu 'Superstar'. Ti i Senhit ste predivan tim. Kakva pjesma koja podiže raspoloženje! Tako mi je drago što ćete se ponovno ujediniti u srpnju", napisao je jedan obožavatelj.

Drugi su komentirali kako su Eurosong gledali isključivo zbog njega te da je njegov nastup bio sjajan. Podršku su pružili i bivši predstavnici Irske na Eurosongu, duo Jedward, koji su na društvenim mrežama kratko napisali: "Ne možemo vjerovati da se ovo nije kvalificiralo!"

Iz prve polufinalne večeri mjesto u finalu osigurali su predstavnici Grčke, Finske, Belgije, Švedske, Moldavije, Izraela, Srbije, Poljske, Litve, kao i hrvatske predstavnice, grupa Lelek. Njima će se u finalu pridružiti predstavnici Francuske, Njemačke, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva, kao i Austrija, kao zemlja domaćin. Još 10 finalista će se saznati u drugoj večeri Eurosonga u četvrtak.

*uz korištenje AI-ja

