OSTVARILA SVOJ SAN

Voditeljica Eurosonga dolazi iz prestižne obitelji, no karijeru je izgradila bez njihova bogatstva

Victoria Swarovski odlučno je odbacila tvrdnje da je "nepo baby", a iako dolazi iz poznate obitelji, karijerni put gradila je sama.

Victoria Swarovski i Michael Ostrowski voditeljski su par ovogodišnjeg Eurosonga u Beču, a oboje su poznati u austrijskom javnom životu. Voditeljica ima posebno zanimljivu priču iza sebe, a uz taj posao radi kao poduzetnica, pjevačica i dizajnerica. 

Victoria Swarovski odlučno je odbacila tvrdnje da je "nepo baby", odnosno osoba koja uspjeh duguje isključivo obiteljskim vezama. Dolazi iz poznate obitelji povezane s luksuznim brendom Swarovski, poznatim po vrhunskom nakitu, satovima i kristalima, no tvrdi kako se godinama pokušava odmaknuti od percepcije da joj je obiteljsko ime otvorilo sva vrata. Za britanski Mirror je istaknula kako je upravo zato odlučila da za veliko finale Eurosonga neće nositi nakit iz kolekcije Swarovski.

- Bilo bi previše očito da nosim Swarovski nakit - komentirala je Victoria. Dodala je kako će za tu priliku ipak odabrati luksuzni brend poznat po dijamantima, uz referencu na slavnu izjavu Marilyn Monroe da su "dijamanti ženama najbolji prijatelji".

Od rane mladosti je gradila vlastiti put izvan obiteljskog posla. Karijeru je započela u glazbi, potpisavši sa 16 godina ugovor sa Sony Musicom. Pravi proboj doživjela je 2016. pobjedom u njemačkom showu "Let's Dance", što joj je otvorilo vrata televizijskog svijeta. Ubrzo je postala najmlađa sutkinja u povijesti showa "Das Supertalent", a od 2018. neizostavni je dio voditeljskog tima "Let's Dancea".

Pored toga, vodila je i prestižne događaje poput dodjele nagrada Bambi. Svoju svestranost dokazala je i pokretanjem vlastitog kozmetičkog brenda ORIMEI te sudjelovanjem na najtežem reliju na svijetu, Dakar Rallyju, početkom 2026. godine. Angažman na Eurosongu za nju je ispunjenje sna, a vijest o tome morala je čuvati još od ljeta 2025.

‌- To se ne može opisati riječima. Imala sam priliku raditi toliko nevjerojatnih stvari, ali Eurosong je daleko najspektakularniji. Tko može reći da je vodio show pred 170 milijuna ljudi? Kad je stigao poziv, odmah sam znala da moram prihvatiti ovaj izazov - izjavila je Swarovski.

Bravo, Lelekice! Hrvatska je prošla u veliko finale Eurosonga
gotovo je prvo polufinale

Bravo, Lelekice! Hrvatska je prošla u veliko finale Eurosonga

Za mjesto u velikom finalu izborilo se deset zemalja, one su redom: Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litva i  Poljska!
Deset zemalja izborilo je mjesto u velikom finalu Eurosonga nakon prve polufinalne večeri u Beču, među njima je i Hrvatska! Publika je u utorak gledala niz energičnih i upečatljivih nastupa, evo tko je sve prošao
U prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga natjecalo se 15 izvođača, a njih 10 prošlo ih je dalje u finale i nastupit će ponovno u subotu. Među njima su i naše predstavnice, grupa Lelek, a osim njih, u finale su prošli još predstavnici Grčke, Finske, Belgije, Švedske, Moldavije, Izraela, Srbije, Litve i Poljske. Pogledajte kako je izgledala večer...

