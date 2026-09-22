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NAKON VIŠE POKUŠAJA

Brad Pitt će snimiti nastavak zombi-horora 'Svjetski rat Z'

Piše Magdalena Mucić,
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Brad Pitt će snimiti nastavak zombi-horora 'Svjetski rat Z'
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Brad Pitt vraća se ulozi Gerryja Lanea u nastavku filma 'Svjetski rat Z', studija Paramount, piše Variety. Edward Berger režirat će film prema scenariju Dennisa Kellyja, a Pitt će ga koproducirati

Admiral

Brad Pitt vraća se ulozi Gerryja Lanea u nastavku filma 'Svjetski rat Z', studija Paramount, piše Variety. Edward Berger režirat će film prema scenariju Dennisa Kellyja, a Pitt će ga producirati skupa sa Dede Gardner i Jeremyjem Kleinerom u ime producentske kuće Plan B. Berger je izvršni producent.

screenshoot
Foto: screenshoot

Originalni film 'Svjetski rat Z' temeljen na bestseleru Maxa Brooksa iz 2006. godine 'Svjetski rat Z: Usmena povijest rata protiv zombija', zaradio je više od 540 milijuna dolara na svjetskim kinoblagajnama. U filmu, koji je režirao Marc Forster, Pitt je glumio Gerryja Lanea, bivšeg zaposlenika Ujedinjenih naroda koji se utrkuje s vremenom kako bi zaustavio pandemiju zombija. Nakon više neuspjelih pokušaja snimanja nastavka, fanovi se nadaju da će ovog puta drugi dio 'Svjetskog rata Z' uskoro ugledati svjetlo dana.

screenshoot
Foto: screenshoot
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U međuvremenu, Pitt promovira novi film Paramounta, 'Srce zvijeri', nakon čega će ponovno utjeloviti svoju Oscarom nagrađenu ulogu u Netflixovu filmu 'The Further Mis-Adventures of Cliff Booth', koji će režirati Fincher prema scenariju Quentina Tarantina. Sljedeći na redu je 'The Rider', film na kojem su Pitt i Berger završili snimanje početkom ove godine, a koji se trenutačno nalazi u fazi postprodukcije.

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