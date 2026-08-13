Brad Pitt ne može gledati 18+ filmove, a objasnio je i zašto

Brad Pitt je u nedavnom intervjuu za Esquire otkrio razlog zašto ne voli gledati pornografiju. Objasnio je da mu loša gluma toliko odvlači pažnju da zbog nje ne može uživati čak ni u filmovima za odrasle, a usporedio ju je s prenaglašenim glumačkim stilom kakav se mogao vidjeti u starijim filmovima

- To je jedna od onih stvari koje su općeprihvaćene, a nitko ih zapravo ne voli, poput glume iz četrdesetih godina, kada bi glumice padale u nesvijest. Loša gluma me izluđuje. Zato ne mogu gledati porniće - rekao je.

Foto: Maja Smiejkowska

Što se loše glume tiče, Pitt je priznao da ni danas nije oduševljen nekim svojim ranijim izvedbama, a među njima je izdvojio ulogu Paula Macleana u filmu 'Rijeka sjećanja' iz 1992. godine.

Izjava glumca o pornofilmovima brzo je postala tema komentara na društvenim mrežama.

- Čudan način da kažeš: 'Preskačem radnju' - našalio se jedan korisnik.

I dok su se drugi složili s njegovom kritikom glume, jedan korisnik ponudio je jednostavno rješenje.

- Tipka za premotavanje je i izmišljena za takve situacije - napisao je.

77th Golden Globe Awards - Press Room - LA | Foto: Hahn Lionel/ABACA/PIXSELL

No, bilo je i onih koji smatraju da se situacija posljednjih godina ipak promijenila.

- Gluma u pornićima je u zadnje vrijeme postala puno bolja - napisao je jedan korisnik.

Podsjetimo, Brad Pitt je u istom intervjuu otkrio kako je opet počeo s konzumacijom alkohola nakon apstinencije od čak 7 godina te kako se nosio s razvodom od Angeline Jolie.