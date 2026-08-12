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Pitt priznao da opet pije: Otkrili kako je na to reagirala Jolie

Piše Maša Mai Čigir,
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Pitt priznao da opet pije: Otkrili kako je na to reagirala Jolie
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Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION
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Brad Pitt priznao je kako je nakon sedam godina prekinuo apstinenciju te da je počeo piti, a sada je otkriveno kako je na sve reagirala Angelina Jolie

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Angelina Jolie nije iznenađena što je Brad Pitt ponovno krenuo konzumirati alkohol. Naime, izvor blizak glumici je za kolumnu 'Naughty But Nice' Roba Shutera otkrio kako Angelina uopće nije iznenađena te kako smatra da Bradovi problemi nisu nestali s trijeznošću, prenosi DailyMail.

- Angelina nije iznenađena. Pokušala je upozoriti ljude. Znala je da je to uvijek bila mogućnost. Ona ne vjeruje da se Brad iz temelja promijenio. Smatra da je on takav kakav jest i da nikakva trijeznost ni promjena imidža to ne mogu promijeniti - rekao je izvor.

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Brad Pitt svoj povratak alkoholu priznao je u intervjuu za britanski Esquire. Nakon što je Pitt novinara ponudio čašom vina, na pitanje je li piće samo za goste, Pitt je kroz smijeh rekao kako i on pije.

- Ne, ja sam... bio sam trijezan sedam godina. A onda sam ponovno počeo piti. Par puta sam postao previše samouvjeren pa sam si rekao: 'Da, ne, to nije dobro za mene.' Ne pijem velike količine - rekao je Brad Pitt.

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Upravo se njegovi problemi s alkoholom smatraju jednim od glavnih uzroka raspada braka njega i Angeline Jolie. Sve je kulminiralo incidentom u privatnom avionu 2016. godine, Angelina je tada optužila Brada za fizičko zlostavljanje nje i njihove dvoje djece. U sudskom podnesku iz 2022. godine, kako je prenio CNN, Jolie je tvrdila da je Pitt pio tijekom leta.

- U jednom trenutku polio je Jolie pivom; u drugom je polijevao djecu pivom i crnim vinom - pisalo je u dokumentu, a Brad je sve demantirao te protiv njega, nakon istrage FBI-a, nije podignuta kaznena prijava.

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Foto: Joel Ryan/PRESS ASSOCIATION

Brad Pitt je 2017. godine prvi put prestao piti, a tada je za časopis GQ rekao kako je pretjerivao u piću. 

- Stvarno uživam u vinu, ali sam jednostavno pretjerao. Morao sam stati. Iskreno, mogao sam popiti više od Rusa pod stolom s njegovom votkom. Bio sam profesionalac - izjavio je tada. 

U najnovijem intervjuu za Esquire, Pitt je otkrio kako se u razdoblju odvojenosti od djece borio s mislima o samoubojstvu te je opisao kako je bol bila toliko jaka da je jedino u tome vidio bijeg. 

- Nikad nisam bio suicidalan, osim u jednom kratkom periodu. Tada jednostavno nisam vidio izlaz. Bol je bila toliko neizdrživa da sam mogao osjetiti hladni čelik metka na sljepoočnici i to mi se činilo kao olakšanje. Shvatio sam samoubojstvo kao potragu za olakšanjem od boli - ispričao je. 

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Unatoč privatnim problemima, njegova karijera ne staje. Ove jeseni izlazi mu film 'Heart of the Beast' te nakon toga i 'The Adventures of Cliff Booth' Quentina Tarantina, a nedavno je završio i snimanje trilera 'The Riders'.

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